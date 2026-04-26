24 দিন পর খোঁজ মিলল পরিচালক উৎসবের, স্বামীকে ফেরাতে দিল্লির পথে স্ত্রী মৌপিয়া

24 দিন পর খোঁজ মিলল পরিচালক উৎসবের, স্বামীকে ফেরাতে দিল্লির পথে স্ত্রী মৌপিয়া
জানা গিয়েছে, পরিচালক বর্তমানে দিল্লিতে তাঁর এক বন্ধুর আশ্রয়েই রয়েছেন । সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে একথা জানান স্ত্রী মৌপিয়া ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 26, 2026 at 5:19 PM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: অবশেষে খোঁজ মিলল পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায়ের । দীর্ঘ 24 দিন পর তাঁর খোঁজ পেলেন স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় । জানা গিয়েছে, পরিচালক বর্তমানে দিল্লিতে তাঁর এক বন্ধুর আশ্রয়েই রয়েছেন । রবিবার সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে মৌপিয়া জানান, অবশেষে উৎসবের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ।
মৌপিয়া সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "উৎসবের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে । ও বর্তমানে কলকাতার বাইরে দিল্লিতে এক বন্ধুর সঙ্গে রয়েছে । আমি নিজে সেখানে যাচ্ছি ওকে ফিরিয়ে আনতে ।" তিনি আরও লিখেছেন, "এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না । দয়া করে আমাকে কিছুটা সময় দিন । বিস্তারিত জানতে পারলে আমি অবশ্যই আপনাদের জানাব ।"
উল্লেখ্য, গত 2 এপ্রিল থেকে নিখোঁজ ছিলেন উৎসব মুখোপাধ্যায় । আনন্দপুরের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে নিমতার ব্যাংকে যাবেন বলে বেরিয়ে আর ঘরে ফেরেননি তিনি । এরপর তাঁকে খুঁজতে স্বভাবতই মরিয়া হয়ে ওঠেন স্ত্রী মৌপিয়া । এতদিন কোনও খবরই পাননি তিনি স্বামীর । এমনকী পুলিশের তরফ থেকেও কোনও কিছু জানানো হচ্ছিল না বলে জানিয়েছিলেন তিনি । তবে, অপেক্ষার অবসান । স্বামীর খোঁজ পেয়েছেন মৌপিয়া ।
মৌপিয়ার কথায়, "রবিবার সকালে আনন্দপুর থানা থেকে ডেকে পাঠানো হয় আমাকে । যাওয়ার পথে উৎসবের বন্ধুর ফোন পাই । ওঁর বাড়িতেই আপাতত উৎসব রয়েছে বলে জানানো হয় আমাকে । থানায় গিয়ে বুঝতে পারি, লালবাজার আগেই খবর পেয়েছিল । তবে গত 24 দিন কেন উৎসব নিরুদ্দেশ ছিল, তা নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকেও মুখ খোলা বারণ । ও ঠিক কোথায় আছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা বারণ । পুলিশেরই নির্দেশ । আমার সঙ্গে উৎসবের অল্প সময় কথা হয়েছে । ক্লান্ত ছিল, ঘুমোচ্ছিল ।"
আপাতত দিল্লির পথে মৌপিয়া । আত্মীয়স্বজন বলতে তাঁর কেউ নেই । তাই একাই তিনি লড়ছেন এই লড়াই । স্বামীর খোঁজ পাওয়ার আনন্দ যেমন আছে, তেমনই এতদিন পরে তাঁকে কী অবস্থায় দেখবেন তা নিয়েও আছে সুপ্ত তাড়না ।
এর আগে স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর মৌপিয়া ইটিভি ভারতকে জানিয়েছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন বলে বাড়ি থেকে বের হন পরিচালক । দুপুরে মৌপিয়ার সঙ্গে তাঁর কথাও হয় । তখনও নাকি ব্যাংকের ভিতরেই ছিলেন উৎসব । এরপর থেকেই তাঁর ফোন সুইচড অফ পাওয়া যায় । তারপর আর কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যায়নি তাঁর সঙ্গে ।