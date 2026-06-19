ক্ষমতার জোরে আইডিয়া চুরি ? প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ পরিচালক সুমনের

ক্ষমতার জোরে আইডিয়া চুরি ? প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ পরিচালক সুমনের
সোশাল মিডিয়ায় পরিচালক সুমন ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, আগামী প্রজন্ম কীভাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর ভরসা রাখবে ৷ তিনি জানান, শিল্প টিকে থাকে সততায়, ক্ষমতার দম্ভে নয়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 10:18 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 জুন: "প্রতিষ্ঠিত নাম এবং ক্ষমতার জোরে একজন স্বাধীন পরিচালকের আইডিয়া বা ক্যারেক্টারাইজেশনকে এভাবে কি নিঃশব্দে আত্মসাৎ করে নেওয়া যায়?"- 'অভিমান' (Abhhiman) সিনেমার ট্রেলার সামনে আসতেই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের (Prosenjit Chatterjee) বিরুদ্ধে গল্প তথা চরিত্রের ভাবনা আত্মসাতের অভিযোগ পরিচালক সুমন ঘোষের (Suman Ghosh) ৷
শুক্রবার সাত সকালে তিনি এক খোলা চিঠি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে ৷ সেখানেই পরিচালক অভিযোগ করেছেন, দীর্ঘ 2 বছর ধরে যে চরিত্র বা গল্প নিয়ে প্রসেজিতের সঙ্গে কাজ করার কথা চলছিল, সেই ভাবনাই ফুটে উঠেছে অভিমান-এ ৷
কী লিখছেন পরিচালক সুমন ?
তিনি লেখেন, "অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে তোমায় এই চিঠি লিখছি। শিল্পের সততা ও নৈতিকতা নিয়ে এমন কিছু প্রশ্ন বুকে চেপে বসেছে, যা আমার মতো একজন স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাকে (independent filmmaker) বিচলিত করছে। সৃজনশীলতা বা শিল্পের মূল ভিত্তি কী? শুধুই একটা চূড়ান্ত সৃষ্টি, নাকি সেই সৃষ্টি তৈরি হওয়ার পেছনের পারস্পরিক বিশ্বাস, সততা ও নৈতিকতা?
এরপর পরিচালক লেখেন, "গত আড়াই বছর ধরে তোমার সাথে আমি একটি চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা করছি। অত্যন্ত যত্ন ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি স্ক্রিপ্ট গড়ে তুলেছিলাম— 'স্টার' (Star)। আর তার চরিত্রচিত্রণে Star হিসাবে শুরু থেকেই তোমাকে ভেবে এসেছি। এই আড়াই বছরে তোমার মতো একজন সিনিয়র, খ্যাতনামা অভিনেতার সাথে আমার বেশ কয়েকটি মিটিং হয়েছে। তোমায় ভেবেই চরিত্রটির দুটি ভিন্ন বয়স ও রূপ সাজানো হয়েছিল-1) জরাগ্রস্ত, অবক্ষয়ী রূপ এবং 2) তরতাজা যৌবনের ইমেজ। এমনকি হোমওয়ার্ক হিসেবে আমি তোমায় নেটফ্লিক্সের 'Elvis' সিনেমাটি দেখতে বলেছিলাম। যদিও সেটি একজন মিউজিক সুপারস্টারকে নিয়ে, তবুও আমাদের ছবির ভাবনার সাথে তা প্রাসঙ্গিক ছিল। শেষবার, গত ডিসেম্বর মাসে আমাদের কথা চূড়ান্ত হয় যে 'nideas' ছবিটি প্রযোজনা করবে এবং সেই অনুযায়ী আমার প্রোডাকশন কোঅর্ডিনেটর একটি বাজেটও তোমাকে পাঠায়।"
এরপরেই সুমন দুঃখপ্রকাশ করে জানান, "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং বেদনাদায়ক যে, সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া তোমার 'অভিমান' ছবির টিজার এবং ট্রেলারে প্রায় হুবহু একই রকম চরিত্রায়ণ, একই রকম দৃশ্য এবং উপাদান (elements) ব্যবহার করা হয়েছে ৷" অর্থাৎ প্রসেনজিতের সুপারস্টার লুক থেকে জরাগ্রস্ত হওয়া, সুপারস্টারের উধাও হয়ে যাওয়া, মস্তিষ্কজনিত অসুখে হুইলচেয়ারে বসা, বিশ্বস্ত ম্যানেজার রাখা ইত্যাদি সবকিছুই নাকি সুমন ঘোষ যে সিনেমার কথা বলেছিলেন প্রসেনজিতের সঙ্গে তার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে ৷
সুমন লেখেন, "সিনেমাটিতে আরও কতটা কী ওভারল্যাপ করবে জানি না। ধরে নিচ্ছি চিত্রনাট্য আলাদা কিন্তু চরিত্র টা তো একই। অতএব আমার ও আমার দলের Star নিয়ে দুবছরের খাটুনি বৃথা গেলো। যদি ধরেও নিই এগুলো কেবলই ‘coincidence’ বা কাকতালীয়, তবুও তোমার তো 'Star'-এর স্ক্রিপ্টটি প্রায় মুখস্থ ছিল। বিবেকের কাছে একবারও কি মনে হলো না যে আমাকে অন্তত জানানো উচিত ছিল? উপরন্তু, যখন আমি বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, তখন অদ্ভুত এক নিশ্চলতায় আমার মেসেজগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি। এখন বুঝতে পারছি, কেন।"
এরপরেই পরিচালক, প্রসেনজিৎকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মিঠুন চক্রবর্তী, শর্মিলা ঠাকুর, অপর্ণা সেন-এর মতো ব্যক্তিত্বদের থেকে এথিক্স কীরকম হয়, তা শেখার পাঠ নিতে বলেন ৷ পাশাপাশি তিনি জানান, কোনও আইনি লড়াই বা কপিরাইটের অধিকারের লড়াই তিনি লড়বেন না ৷ এই প্রশ্ন তিনি তুলেছেন শিল্পের সততা, বিশ্বাস ও নৈতিকতা নিয়ে ৷
সুমন লেখেন, "যদি ইন্ডাস্ট্রিতে দীর্ঘ সময় ধরে থাকা একজন মানুষের সাথে এমন আচরণ হতে পারে, তবে নতুন যে ছেলেমেয়েরা শুধুমাত্র গল্প বলার স্বপ্ন নিয়ে এই ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখছে, তারা কি আর প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জীদের ওপর ভরসা রাখতে পারবে? ...আশা রাখবো তাদের সাথে যেন আগামী দিনে এমন আচরণ না হয়; কোনো শিল্পীর নিষ্ঠা ও ডেডিকেশনকে যেন এভাবে অবহেলা না করা হয়। শিল্প টিকে থাকে সততায়, ক্ষমতার দম্ভে নয়। তোমার পদ্মশ্রীর যথার্থ মর্যাদা যেন অক্ষুণ্ন থাকে। তোমার নতুন ছবির জন্য শুভকামনা রইল। হোক না তা অনৈতিকতার ওপর দাঁড়িয়ে।"
(বানান অপরিবর্তিত)