ETV Bharat / entertainment

রহস্য, সম্পর্ক ও অন্ধকার সত্যের মিশেলে আসছে 'অন্তরাল'

ছবির পরিচালক সৌভিক দে৷ গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন অভিষেক ভট্টাচার্য৷

New Movie Antaral
পরিচালক সৌভিক দে-র ছবি 'অন্তরাল' (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 16, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 মে: বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন রহস্য-মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে চলেছে সৌভিক দে'র 'অন্তরাল'। কলেজ জীবনের উচ্ছ্বাস, বন্ধুত্ব, প্রেম এবং তার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার সত্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ছবির কাহিনি। গল্প ও চিত্রনাট্য অভিষেক ভট্টাচার্যর। ছবির প্রযোজনায় 'সিনেনেস্ট মোশন পিকচার্স'।

গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, একটি কলেজ ফেস্টের রাতে হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে যায় জিনিয়া। কোনও সূত্র ছাড়াই তার অন্তর্ধান ঘিরে তৈরি হয় রহস্য। মাসের পর মাস কেটে যায়, তদন্তও ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু আর্যন — যে সেই রাতেই জিনিয়াকে নিজের মনের কথা বলতে চেয়েছিল, সে থেমে থাকতে পারে না। সত্যের খোঁজে তার একরোখা অনুসন্ধান ধীরে ধীরে সামনে নিয়ে আসে বন্ধুত্বের ভাঙন, সম্পর্কের জটিলতা এবং পরিচিত মুখের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ভয়ংকর গোপন সত্য।

ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন সুব্রত দত্ত। এক পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। এছাড়াও রয়েছেন গৌরব রায়চৌধুরী, প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য, দেবপর্ণা চক্রবর্তী এবং অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন মুখ হিসেবে এই ছবিতে আত্মপ্রকাশ করছেন রিয়ান ঘোষ, মৌমিতা নিয়োগী এবং পায়েল দাস।

'অন্তরাল'-এর আবহসঙ্গীত ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন দেব সেন। ছবির গানে কণ্ঠ দিয়েছেন নচিকেতা চক্রবর্তী, শিলাজিৎ, সুপ্রতীপ ভট্টাচার্য এবং অত্রি মুখোপাধ্যায়। এঁদের কণ্ঠ ছবির আবেগ ও রহস্যকে আরও গভীর করে তুলবে বলে আশাবাদী পরিচালক সৌভিক দে।

পরিচালক সৌভিক দে বলেন, “'অন্তরাল’ শুধুমাত্র একটি নিখোঁজের গল্প নয়। এটি মানুষের মনের ভেতরে জমে থাকা নীরবতা, অপরাধবোধ এবং সম্পর্কের অদৃশ্য দূরত্ব নিয়ে তৈরি এক আবেগঘন থ্রিলার। আমরা চেয়েছি বাস্তবতার খুব কাছাকাছি থেকে এমন একটি গল্প বলতে, যা দর্শকদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভাবিয়ে রাখবে।” খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে এই ছবি।

আরও পড়ুন -

  1. মন ভরাবে 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন' ! কারা এলেন প্রিমিয়ারে ?
  2. চিকিৎসা নিয়ে চিন্তা দূর শিল্পীদের, পাশে আছে 'উত্তম সুবিধা কার্ড'

TAGGED:

SOUVIK DEY
DIRECTOR
অন্তরাল
চলচ্চিত্র
NEW MOVIE ANTARAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.