ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নরস এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ! সম্মানিত দক্ষিণের মোহন বাবু, রয়েছেন আর কারা ?

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নরস এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ! সম্মানিত দক্ষিণের মোহন বাবু, রয়েছেন আর কারা ?
প্রজাতন্ত্র দিবসে বিশেষ সম্মাননা অনুষ্ঠানে এসে আপ্লুত সুজিত সিরকার থেকে দক্ষিণী তারকা মোহন বাবু ৷
হায়দরাবাদ, 27 জানুয়ারি: ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নরস এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে (West Bengal Governor's Excellence Award) সম্মানিত হলেন পরিচালক সুজিত সিরকার (Shoojit Sircar) ও তেলুগু অভিনেতা মোহন বাবু (Mohan Babu) ৷ সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে এই সম্মান তারকাদের হাতে তুলে দেন বাংলার গর্ভনর সিভি আনন্দ বোস (C. V. Ananda Bose) ৷ এদিন রাজ্যপালের তরফে বিশেষ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন রাখা হয় ৷ যেখানে একাধিক গন্যমান্য ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন ৷ সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপনের পাশাপাশি, পিকু পরিচালক ও তেলুগু অভিনেতাকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় ৷
বিশেষ সম্মানে আপ্লুত পরিচালক সুজিত ৷ তিনি এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি সত্যিই গর্বিতবোধ করছি এই ধরনের সম্মান পেয়ে ৷ একজন পরিচালক হিসাবে এই সম্মান আমার দায়িত্ববোধ আরও বেশি বাড়িয়ে তুলেছে ৷ ফলে সমাজের জন্য আমাকে আরও সিনেমা করে যেতে হবে ৷"
উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন দক্ষিণী অভিনেতা মোহন বাবুও ৷ তিনি গর্ভনর অ্যাওয়ার্ড প্রথমবার পেলেন ৷ তিনি বলেন, "আমি ভীষণ আনন্দিত ৷ এটা ভগবানের উপহার ছাড়া আর কিছু হতে পারে না ৷ এখানে সকলে আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ৷ আমি প্রথমবার গভর্নর পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছি ৷ স্বভাবতই ভীষণ ভালো লাগছে ৷ এটা আমার কাছে গর্বের বিষয় ৷ বাংলা কোনও সাধারণ জায়গা নয়, বাংলা মহান একটা রাজ্য ৷"
চলতি বছর সন্তুর মায়েস্ত্রো তরুণ ভট্টাচার্য পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন ৷ তিনিও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷ এদিন, তিনিও গর্ভনর অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "প্রথমেই বলি, পদ্মশ্রী সম্মানে আমার নাম নির্বাচিত হয়েছে, এই খবরে আমি ভীষণ আনন্দিত হই ৷ এটা সত্যিই বিশাল বড় সম্মান ৷ আমাকে এই সম্মানে সম্মানিত করার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ৷"
তিনি আরও বলেন, "পুরস্কার শুধু আনন্দ দেয় না, তার সঙ্গে বাড়িয়ে দেয় দায়িত্ব ৷ যখন তুমি কোনও পুরস্কার গ্রহণ করো, তখন তার সঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্বও বর্তায় ৷ আমাকে সেই দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবে ৷ আমি আজ থেকে আরও ভালো করে সন্তুর বাজানোর প্রয়াস করব ৷"
প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 131 জন পদ্ম সম্মান প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেন ৷ এরমধ্যে যুগ্মভাবে পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্র (মরণোত্তর) ও কেরালা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভিএস অচ্যুতানন্দনকে (মরণোত্তর) ৷