ভক্তি, বিশ্বাস আর এক সাধকের আত্মিক যাত্রা ! কেন দেখবেন সায়ন্তন ঘোষালের ছবি?
Sadhak Bamakhyapa: সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত বাংলা ছবি 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' মুক্তি পেয়েছে ৷ নামভূমিকায় অভিনয় করছেন সব্যসাচী চৌধুরী ৷
Published : November 22, 2026 at 3:23 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: বাংলা ছবির জগতে ভক্তিমূলক সিনেমার সংখ্যা খুব বেশি নয় । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সাধক বামাক্ষ্যাপার জীবন ও সাধনাকে বড়পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা নিঃসন্দেহে অন্যরকম উদ্যোগ । সাহসীও বটে ।
সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত এসভিএফ প্রযোজিত 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'য় নামভূমিকায় রয়েছেন সব্যসাচী চৌধুরী । তারা মায়ের ভূমিকায় রয়েছেন পায়েল দে, বামদেবের বাবা সর্বানন্দর চরিত্রে সাহেব চট্টোপাধ্যায় । তাছাড়াও আছেন মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে ।
ছবির কেন্দ্রে রয়েছেন তারাপীঠের সাধক বামাক্ষ্যাপা । মা তারার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি, সাধনা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই এই কাহিনির মূল সুর । পরিচিত ধর্মীয় আখ্যানের বাইরে একজন মানুষের আত্মিক উত্তরণের গল্প বলার চেষ্টা করেছে ছবিটি । এই ছবির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ নিঃসন্দেহে সব্যসাচী চৌধুরী । ছোটপর্দায় 'মহাপীঠ তারাপীঠ'-এ বামাক্ষ্যাপার চরিত্রে অভিনয় করে যে জনপ্রিয়তা তিনি পেয়েছিলেন, বড়পর্দায় সেই চরিত্রে ফেরার ক্ষেত্রে দর্শকের প্রত্যাশার চাপও যথেষ্ট ছিল তাঁর জন্য । তবে, তা নিজগুণে সামলেছেন সব্যসাচী ।
শুধু অভিনয়ই নয়, ছবির গল্প, চিত্রনাট্য ও সৃজনশীল পরিচালনার সঙ্গেও এবার যুক্ত ছিলেন তিনি । চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ফুটিয়ে তুলতে প্রায় 20 কেজি ওজনও বাড়িয়েছেন অভিনেতা । এই প্রস্তুতি তাঁর চরিত্রটির প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। সব্যসাচীর সংলাপ বলার কায়দা গায়ে কাঁটা দেয় । 'রাখে তারা মারে কোন...'- সংলাপটিতে দর্শক আনন্দ পেয়েছেন ।
মা তারার চরিত্রে পায়েল দে অনবদ্য । বরাবরের মতো এবারেও তাঁর দেবী ইমেজ বহাল আছে । নাচের একটি দৃশ্যে এবং নাচশেষে সংলাপে নিজের জাত বুঝিয়েছেন পায়েল । সায়ন্তন ঘোষালের পরিচালনায় ছবিটি যে বড় ক্যানভাসে সাধকের জীবনকে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি, তা নির্মাণের বিভিন্ন বিভাগ থেকেই স্পষ্ট । সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে সৌমিক হালদার এবং সংগীত পরিচালনায় ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত । এমন একটি আধ্যাত্মিক বিষয়কে বড়পর্দায় বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে আবহসংগীত, দৃশ্যায়ন ও শব্দ পরিকল্পনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন । গান মন ভরাতে বাধ্য ।
বামার লগেন (নগেন) কাকাকে পর্দায় আরেকটু বয়স্ক দেখানো গেলে মন্দ হত না । ইতিহাস বলে, বামদেবের থেকে সামান্য ছোট ছিলেন লগেন (নগেন) কাকা । বামদেবের জীবনের শেষ সময়ে সেই লগেন কাকাকে আরেকটু বয়স্ক দেখানো হলে ভালো হত । এদিকে সায়ন্তনের একটু নজর রাখা উচিত ছিল বলে মনে করছেন স্বয়ং সব্যসাচীও ।
'সাধক বামাক্ষ্যাপা' শুধুমাত্র একজন সাধকের জীবনীচিত্র হিসেবে নয়, বরং বাংলার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও তারাপীঠের সঙ্গে বাঙালির আবেগের সম্পর্ককে নতুন করে সামনে আনার একটি প্রচেষ্টা । যাঁরা বামাক্ষ্যাপার জীবন, মা তারার প্রতি তাঁর ভক্তি এবং সাধনজীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, তাঁদের কাছে ছবিটি আকর্ষণীয় হতে পারে । তবে ধর্মীয় আবেগের পাশাপাশি চিত্রনাট্যের গভীরতা ও সিনেমার নিজস্ব ভাষা কতটা দর্শককে ধরে রাখতে পেরেছে, সেটাই শেষ পর্যন্ত সাফল্যের মাপকাঠি ।