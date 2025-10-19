ETV Bharat / entertainment

INTERVIEW: অ্যাকশন ফিল্ম কমার্শিয়ালি অনেক বেশি গুরুত্ব পায়- সন্দীপ

'শ্রী দুর্গা' সিনেমা শুট করতে গিয়ে অপরাজিতা ও জয়ের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল পরিচালক সন্দীপের ?

director-sandeep-sathi-specks-on-aparajita-adhya-joy-kumar-mukherjee-starrer-shree-durga-cienma
আড্ডায় পরিচালক সন্দীপ সাথী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 19, 2025 at 9:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 19 অক্টোবর: টানা পনেরো বছর এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসারের দায়িত্ব পালন করার পর এবার পূর্ণ দৈর্ঘের বাংলা ছবি বানিয়ে ফেললেন সন্দীপ সাথী। বাংলা বিনোদন দুনিয়ায় সন্দীপ পরিচিত নাম। পরিচালক হিসেবে এবার অভিষেক ঘটল তাঁর। আগামী 31 অক্টোবর বড় পর্দায় আসছে সন্দীপ পরিচালিত বাংলা ছবি 'শ্রী দুর্গা'। এর আগে কোভিডের সময়ে 'আইসোলেশন' নামে একটি শর্ট ফিল্ম বানান তিনি। পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি বানানোর ইচ্ছেটা ছিলই। কিন্তু সিঁকেটা ছিঁড়ছিল না। আসলে সময়ই হল বড় সত্যি। সময় না এলে কোনও কিছুই হয়ে ওঠে না। সন্দীপের পরিচালনায় এই ছবিতে কাজ করে খুশি অপরাজিতা আঢ্য থেকে জয় মুখোপাধ্যায়।

সন্দীপ ইটিভি ভারতকে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, "এমন নয় যে প্রথম থেকেই আমার পরিচালক হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কাজ করতে করতে সেই ইচ্ছেটা জন্ম নেয়। পরিচালকদের কাজ করতে দেখে একটা সময়ে মনে হয় আমিও এটা করব। আমি কোনওদিন কোনও ফিল্ম স্কুলে যাইনি। হাতে কলমে কাজ করতে করতে শিখেছি। এর আগে আমি একটা শর্ট ফিল্ম বানাই, 'আইসোলেশন'৷ কোভিডের উপরে বানানো ওই শর্ট ফিল্মটা এমএক্স প্লেয়ারে বেশ কিছুদিন ছিল সেটা। তারপর নামানো হয়। প্রোডাকওশন আমিই সামলাই। ওটা ছিল আমার নিজেকে নিজের নেওয়া পরীক্ষা। দেখতে চেয়েছিলাম আমি পারব কিনা। সেদিন নিজের উপর ভরসা বাড়ে। মাথায় সেদিন থেকেই আসে যে ফিচার ফিল্ম বানাব।"

মা দুর্গার ছায়াতেই কেন প্রথম কাজ? পরিচালকের কথায়, "আমি মা দুর্গাকে খুবই ভালোবাসি। তবে, এটা নয় যে তাঁর প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই ছবি। এটা মাথায় আসে। আমি নারীকেন্দ্রিক ছবি বানাতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম এমন গল্প নিয়ে কাজ করব যেটা নারীশক্তিকে সমর্থন জানাবে। তাই এই ছবি। এই ছবির গল্প এক রাতের। এই গল্প একজন নারীর নিত্যদিনের গল্প বলে। প্রত্যেকটি ঘরের মহিলারাই এক একজন দুর্গা। এরকম একটা ছবি বানাতে গিয়ে দুর্গা নামের নারী চরিত্র হিসেবে আমার শুরুতেই অপরাজিতা আঢ্যর মুখ মনে পড়ে। এর বাইরে আমি কারওকে ভাবতেই পারিনি। প্রথমে এটাকে ওয়েব সিরিজ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মনটা শান্ত হচ্ছিল না। তাই ফিচার ফিল্ম।"

সন্দীপ আরও বলেন, "এতদিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার হিসেবে কাজ করার ফলে আমার জন্য পরিচালনা করাটা খুব একটা কঠিন মনে হয়নি। আর পরিচালনা তো কোনও রকেট সায়েন্স না যেটা করা যাবে না। মনের মধ্যে ইচ্ছা বেঁচে থাকলে সব কাজ করা যায়।" আরও তিনটি ছবি নিয়ে কথাবার্তা চলছে বলে জানিয়েছেন সন্দীপ। তার মধ্যে একটি লাভ স্টোরি, একটি ফ্যামিলি ড্রামা, আরেকটি অ্যাকশন ফিল্ম। তিনি বলেন, "কোনও জঁরকে ছোট না করেই আমি বলছি, অ্যাকশন ফিল্ম কমার্শিয়ালি অনেক বেশি গুরুত্ব পায়।"

ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের টানাপোড়েন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "একজন স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হতেই পারে। তা বলে এটা নয় যে তাদের মধ্যের সম্পর্কটার নাম অন্য হয়ে যাবে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিও একটা সংসার। সেখানে ঠোকাঠুকি লেগেছে, আবার ঠিকও হয়ে গিয়েছে। আগামী দিনেও এরকম ঝামেলা হবে না তা নয়। আবার ঠিকও হয়ে যাবে।" অভিনয়ের প্রতিও আগ্রহ আছে এই নবাগত পরিচালকের ৷ তিনি বলেন, "আমার মা আমাকে স্ক্রিনে দেখতে চান। কাজ করি অথচ কেন আমাকে দেখা যায় না, এটা মায়ের প্রশ্ন। আমারও ইচ্ছা আছে অভিনয় করার। সেটাও করে ফেলব একদিন।"

TAGGED:

SHREE DURGA CIENMA
APARAJITA ADHYA
JOY KUMAR MUKHERJEE
সন্দীপ সাথী
SANDEEP SATHI INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.