ETV Bharat / entertainment

আট বছর পর পরিচালনায় কিউ, পরিচালকের চোখ ডিজিটাল দুনিয়ায়

টাইটেল ট্র‍্যাকের মিউজিক ভিডিয়োতে দেখা যাবে অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারকে। ইতিমধ্যে মিউজিক ভিডিয়োর শুটিং শেষ।

পোস্টার / প্রিয়াঙ্কা সরকার (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 28, 2026 at 9:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 মার্চ: দীর্ঘ আট বছর পর পরিচালনায় ফিরছেন পরিচালক কিউ (কৌশিক মুখোপাধ্যায়)। তাঁর নতুন ছবি ‘দেশলাই’। বলতে দ্বিধা নেই, সাহসী ও প্ররোচনামূলক গল্প বলার জন্য বিশেষ পরিচিত তিনি। তাঁর আগের কাজগুলি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। আর এবার 'দেশলাই'- এর মাধ্যমে সমসাময়িক সংস্কৃতির গভীরে নিয়ে যেতে চলেছেন দর্শককে। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন জেওয়েল (সিজু শাহরিয়ার), প্রিয়ম আর্চি, আরজে সায়ন, রোদ্দুর রায় এবং নওশাবা আহমেদ।

আজকের দুনিয়া ডিজিটাল নির্ভর। আর এই ছবিতেও উঠে এসেছে ডিজিটাল খ্যাতি ও কনটেন্ট তৈরির দ্রুত পরিবর্তনশীল জগৎ। হাতে একটা স্মার্টফোন থাকলেই ভাইরাল হওয়ার স্বপ্ন সারাদিন মানুষের চোখে। এই ছবিতে দেখা যাবে এক সাধারণ মানুষের সেই নতুন দুনিয়ায় নিজের জায়গা করে নেওয়ার লড়াই। দৈনিক মজুরির শ্রমিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ যারা সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিজেদের কণ্ঠ খুঁজে পাচ্ছেন ৷ তাঁদের গল্পও উঠে এসেছে এই ছবিতে। কনটেন্টের গণতান্ত্রিকরণের ফলে সাফল্যের ধারণা কীভাবে বদলে যাচ্ছে, সেটাই এই ছবির মূল ভাবনা। মূলত ‘দেশলাই’ এক সাধারণ মানুষের গল্প, যে খুঁজছে দৃশ্যমানতা, স্বীকৃতি এবং বড় কিছু হয়ে ওঠার স্বপ্ন।

আট বছর পর পরিচালনায় কিউ (Special Arrangement)

পরিচালক বলেন, "আজ সবকিছুই কনটেন্ট। কিন্তু যারা এই কনটেন্ট তৈরি করে তাদের গল্প আমরা খুব একটা বলি না। মাইক্রো ইনফ্লুয়েন্সাররা, যারা স্বীকৃতি আর আয়ের জন্য এক নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে তাদের নিয়েই এই গল্প। আমি এই নতুন ডিজিটাল ক্রিয়েটরদের যুগে ভীষণভাবে আকৃষ্ট। আর দেখছি কীভাবে সমাজ বদলে যাচ্ছে। আমি এমন একটা ছবি বানাতে চেয়েছি, যেখানে দেখানো হবে, কীভাবে একটা ফোনের স্ক্রিন মানুষের স্বপ্নের প্রধান জানালা হয়ে উঠেছে।"

শুটিংয়ের ঝলক (Special Arrangement)

ছবির টাইটেল ট্র্যাকের মিউজিক ভিডিয়োতে থাকছে বিশেষ চমক। টাইটেল ট্র‍্যাকের মিউজিক ভিডিয়োতে দেখা যাবে অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারকে। ইতিমধ্যে মিউজিক ভিডিয়োর শুটিং শেষ। পরিচালক কিউ (Q) তাঁর নিজের স্টাইলে তুলে ধরেছেন এমন এক দুনিয়ার স্বপ্ন, সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব যেখানে খ্যাতি যেন হাতের নাগালে, অথচ ঠিক ততটাই অধরা, একটুখানি স্ফুলিঙ্গের মতো। খুব তাড়াতাড়ি বড়ো পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবি।

আরও পড়ুন

  1. হইচইতে মে মাসে আসছে রহস্যনির্ভর 'কুহেলি', ওটিটি-তে পা সুস্মিতার
  2. হরনাথ চক্রবর্তী নিয়ে আসছেন 'ইচ্ছেপূরণ', কোন বার্তা দেবে এই সিরিজ জানালেন পরিচালক
  3. ফেডারেশনের পর টেকনিশিয়ান্সদের সম্মান বিশেষ বিনোদন চ্যানেলের, কবে-কোথায় দেখবেন 'টেকনিক্যাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'?

TAGGED:

DIRECTOR Q MOVIE
Q CONTROVERSIAL MOVIE
পরিচালক কিউ দেশলাই সিনেমা
BENGALI MOVIE DESHLAI
QAUSHIQ MUKHERJEE NEW BENGALI FILM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.