অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পরিচালক-প্রযোজক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পরিচালক-প্রযোজক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়
শনিবার সন্ধেতে 'মাইল্ড স্ট্রোক' হয় পরিচালকের । তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে বাইপাস সংলগ্ন এক বেসরকারি হাসপাতালে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 5, 2026 at 11:40 AM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: অসুস্থ পরিচালক-প্রযোজক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় । পরিবার সূত্রে খবর, স্ট্রোক হয়েছে তাঁর । রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর বিচারের দাবিতে প্রায় গোটা টলিপাড়া যখন রাস্তায়, তখনই তাঁর আর এক শুভানুধ্যায়ী অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় বেজায় অসুস্থ হয়ে পৌঁছলেন হাসপাতালে ।
শনিবার সন্ধে নাগাদ 'মাইল্ড স্ট্রোক' হয় পরিচালকের । তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে বাইপাস সংলগ্ন এক বেসরকারি হাসপাতালে । সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "ওর প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছিল । ভেবেছিলাম, ওর মাইগ্রেন অ্যাটাক হয়েছে । আমরা ওষুধও দিই। এরপর বাঁ-চোখে ঝাপসা দেখছিল । চলতে গিয়ে টলে পড়ছিল । তখন বুঝি যে, বড় কিছু হয়েছে শরীরে । ওঁকে যিনি দেখেন অর্থাৎ ডা. নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এখন শহরে নেই । ওঁর পরামর্শমতোই তড়িঘড়ি নার্সিংহোমে নিয়ে যাই । ডাক্তার নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে ফোনেই ছিলেন । এমআরআই হয় । তাতে দেখা যায়, বারবার অ্যাটাক হচ্ছিল ওঁর । ভালো আছে বলতে পারব না । তবে, পর্যবেক্ষণের মধ্যে আছে, সেটাই ভরসা । সারাক্ষণ মনিটরিং চলছে । অন্যান্য শারীরিক প্যারামিটার ঠিক আছে কি না তা দেখার জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ।"
প্রসঙ্গত, শারীরিক সমস্যার কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই পরিচালনার কাজ থেকে বিরতি নিয়েছিলেন অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় । তবে, সম্প্রতি শুরু করেছিলেন 'চোর' নামে একটি ছবির কাজ । সেই ছবির শুটিং শেষ । ছবিতে দেখা যাবে জীতু কমল, দেবলীনা কুমার, অঞ্জনা বসু, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেককে ।
সোশাল মিডিয়ায় অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন শিল্পীরা । দীর্ঘ কেরিয়ারে 'চারুলতা 2011', 'মিসেস সেন' বা 'গহীন হৃদয়'-এর মতো প্রশংসিত ছবি উপহার দিয়েছেন তিনি । কেবল সিনেমা নয়, বাংলা টেলিভিশনের জগতেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য ।
তাঁর বর্তমানে যা শারীরিক অবস্থা, তাতে বিপদ এখনও কাটেনি বলেই মনে করছেন স্ত্রী সুদীপা ৷ তিনি জানিয়েছেন, "ও এখনও আউট অফ ডেঞ্জার নয় । তবে, যেহেতু চিকিৎসার মধ্যে আছে তাই বিষয়টা আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে । আমার বড় ছেলে আকাশ আছে বাবার কাছে । আমি আবার যাব এদিকটা একবার দেখে নিয়ে ।"