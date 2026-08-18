কমেডি ঘরানা থেকে ডার্ক ক্রাইম থ্রিলার ! অক্ষয়-সইফের 'হেওয়ান' নিয়ে অকপট পরিচালক প্রিয়দর্শন

কমেডি ঘরানা থেকে ডার্ক ক্রাইম থ্রিলার ! অক্ষয়-সইফের 'হেওয়ান' নিয়ে অকপট পরিচালক প্রিয়দর্শন
এই ছবির মাধ্যমে নয়ের দশকের 'ম্যায় খিলাড়ি তু আনাড়ি'র জনপ্রিয় জুটি অক্ষয় কুমার ও সইফ আলি খান প্রায় দু'দশক পর আবারও একসঙ্গে পর্দায় ফিরেছেন ৷
By Seema Sinha
Published : August 18, 2026 at 4:30 PM IST
মুম্বই, 18 অগস্ট: প্রিয়দর্শন, সম্ভবত একমাত্র পরিচালক যিনি দক্ষিণের সিনেমা হিন্দি দর্শকদের জন্য নতুন করে তৈরি করে ব্যাপক বাণিজ্যিক ও সমালোচনামূলক সাফল্য পেয়েছেন। যেখানে তাঁর তৈরি মালয়লম ছবিও রয়েছে ৷ 'হেরাফেরি' (2000), 'হাঙ্গামা' (2003) এবং 'ভাগম ভাগ' (2006)-এর মতো হিট ছবিগুলোতে সিচুয়েশনাল কমেডি এবং দুর্দান্ত তারকা-সমাবেশের মেলবন্ধন, বলিউডের কাল্ট সিনেমার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৷
পরিচালক প্রিয়দর্শনের নতুন সিনেমা অ্যাকশন-থ্রিলার 'হেওয়ান' (Haiwaan) মুক্তির অপেক্ষায়। এই ছবির মাধ্যমে নয়ের দশকের 'ম্যায় খিলাড়ি তু আনাড়ি' জুটি অক্ষয় কুমার ও সইফ আলি খান প্রায় দু'দশক পর আবারও একসঙ্গে পর্দায় ফিরছেন ৷ অন্যদিকে, প্রায় 16 বছর পর পরিচালক নিজেও এই সিনেমার হাত ধরে তাঁর পরিচিত জঁনারে ফিরছেন ৷ চলতি বছরের 11 সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে হেওয়ান' ৷ সিনেমাটি প্রিয়দর্শনেরই 2016 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মালয়ালম থ্রিলার 'ওপ্পাম'-এর হিন্দি সংস্করণ ৷ মূল মালয়ালম সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কিংবদন্তি সুপারস্টার মোহনলাল।
ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় পরিচালক বলেন, "'হেওয়ান' কোনও রিমেক নয়। আমি যখনই আমার নিজের কোনও সিনেমার রিমেক বা অ্যাডাপ্টেশন করি, তখন সবসময়ই তাতে পরিবর্তন আনি। 'ভুল ভুলাইয়া'র কথাই ধরুন ৷ এটা কিন্তু 'চন্দ্রমুখী'র হুবহু অনুকরণ নয়। আমি সবসময়ই স্থানীয় সংস্কৃতি ও শহরের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী গল্পকে সাজিয়ে নিই ৷ যেমন, আমার 'গর্দিশ' সিনেমার মূল পটভূমি ছিল গ্রামকেন্দ্রিক ৷ কিন্তু আমি এর শুটিং করেছিলাম মুম্বইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ড বা অপরাধ জগতের প্রেক্ষাপটে। আমি কেবল গল্পের মূল নির্যাসটুকু গ্রহণ করি ৷ 'হেওয়ান'-এর ক্ষেত্রেও আমি ঠিক সেটাই করেছি।"
প্রিয়দর্শনের কর্মজীবনের মজাদার দিক হল, মালয়ালমে প্রচুর কমেডি সিনেমা তৈরি করা সত্ত্বেও, হিন্দিতে তাঁর শুরুর দিকের কাজগুলো মূলত নাটকীয় ও গম্ভীর ঘরানার গল্পের ওপরই বেশি নির্ভরশীল ছিল। জ্যাকি শ্রফ অভিনীত 'গর্দিশ' (1993) ছিল মালয়ালম সিনেমা 'কিরিডম'-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি অ্যাকশন-ক্রাইম ড্রামা। এরপর আসে 'বিরাসত' (1997-আবেগঘন পারিবারিক ড্রামা, যা প্রিয়দর্শনকে সমালোচকদের প্রশংসা এনে দেয়। তবে 2000 সালের কমেডি সিনেমা 'হেরাফেরি' (মালয়ালম হিট 'রামজি রাও স্পিকিং'-এর রিমেক) পরিচালকের কেরিয়ারের মোড় ঘুড়িয়ে দেয় ৷ সিনেমার ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রিয়দর্শনকে বলিউডের অন্যতম কমেডি পরিচালকের আসনে বসায় ৷ ফলে পরবর্তীতে 'হাঙ্গামা' ও 'ভাগম ভাগ'-এর মতো সফল সিনেমা তৈরি হয়।
পরিচালকের কথায়, "'বলিউডে আমি দুটো সিরিয়াস ও নাটকীয় সিনেমার মাধ্যমে সাফল্য পেলেও, 'হেরাফেরি' (Hera Pheri) ছবির পর রাতারাতি কমেডি পরিচালক হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যাই ৷ 'হেরাফেরি'-র সাফল্যের পর সব প্রযোজকই চাইতেন আমি যেন কমেডি ছবিই করি। তবে ভাগ্যিস, একজন প্রযোজক আমাকে আবারও একটি সিরিয়াস ছবি তৈরির পরামর্শ দিয়েছিলেন, আর তখনই আমি 'হেওয়ান' তৈরির সিদ্ধান্ত নিই।"
'ওপ্পাম' (Oppam) ছবিতে মোহনলাল যেমন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী লিফট অপারেটর ও অ্যাপার্টমেন্ট কেয়ারটেকারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তেমনি 'হেওয়ান' ছবিতে খান (সইফ আলি খান) অভিনয় করছেন একজন অন্ধ মার্শাল আর্টিস্ট ও কেয়ারটেকারের চরিত্রে ৷ যার শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যিনি 'কালারিপায়াত্তু' (কেরালার প্রাচীন মার্শাল আর্ট) বিদ্যায় পারদর্শী। গল্পের এক পর্যায়ে তিনি মিথ্যা অভিযোগে একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েন। অন্যদিকে, কুমার (অক্ষয় কুমার)-এর চরিত্রটি এক নির্মম খলনায়ক ও ঠান্ডা মাথার খুনি হিসেবে অত্যন্ত অন্ধকার ও ভয় জাগানো রূপ নেয়। ছবির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন সায়ামি খের, শ্রেয়া পিলগাঁওকার এবং বোমান ইরানি।
থ্রিলার ঘরানার এই ছবিটি প্রিয়দর্শনের সঙ্গে অক্ষয়ের আট নম্বর সিনেমা হলেও সইফের সঙ্গে এটিই তাঁর প্রথম যৌথ প্রয়াস। প্রয়িদর্শন বলেন, "আমি এমন একজনকে খুঁজছিলাম যিনি আজকের দিনের চিরাচরিত ‘হিরো’ নন-এমন একজন পরিণত মানুষ যিনি জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করছেন এবং যিনি দৃষ্টিহীন। আমার মনে হল, সইফের সঙ্গে আগে কখনও কাজ করিনি বা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না ঠিকই, কিন্তু আমি নবাব মনসুর আলি খান পতৌদির বিশাল অনুরাগী ছিলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে থাকলেও সেই সুযোগ কখনও হয়নি। আমি তাঁর বড় ফ্যান ছিলাম কারণ সেই সময়ে আমিও ক্রিকেট খেলতাম। এরপর সইফের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে চিত্রনাট্যটি শোনাই এবং তিনি এতে রাজি হয়ে যান।"
প্রিয়দর্শন আরও বলেন, "ছবিটিতে সইফ একজন গ্রামবাসীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যদিও আমি জানি তিনি বাস্তবে অত্যন্ত মার্জিত ও আধুনিক একজন মানুষ। তবে আমার মনে হয়েছিল আমি তাকে ওই চরিত্রের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারব, কারণ তিনি একজন ভালো অভিনেতা। এরপর, খলনায়ক বা সাইকো-কিলারের চরিত্রের জন্য আমি এমন কাউকে খুঁজছিলাম যিনি খুব একটা পরিচিত নন।"
প্রোজেক্টে অক্ষয় কুমারের যুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গে পরিচালক বলেন, "‘ভূত বাংলা’ ছবির শুটিংয়ের সময় একদিন আমি খলনায়কের চরিত্রের জন্য বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে ভাবছিলাম এবং অক্ষয়কে বলছিলাম যে আমি একটা থ্রিলার ছবি বানানোর পরিকল্পনা করছি। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় আমাকে জিজ্ঞেস করে যে সে ওই নেতিবাচক চরিত্রটিতে অভিনয় করতে পারে কি না। আমি বললাম, ‘তুমি কি মজা করছ?’ কিন্তু সে জানাল যে সে সিরিয়াস ৷ ওই খল চরিত্রে অভিনয় করতে সে আগ্রহী। অক্ষয় আমাকে এ-ও বলেছিল যে, সে সবসময়ই কোনও সাইকো বা মানসিক বিকারগ্রস্ত চরিত্রে অভিনয় করতে চেয়েছে ৷ তবে সইফের বিপরীতে তাঁকে খলনায়কের ভূমিকায় দেখার কথা আমি কখনও ভাবিনি ৷ ছবিতে অক্ষয় পুরোপুরি খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ চরিত্রটিতে কোনও ধূসর বা মিশ্র দিক নেই। পরে যখন আমি সইফকে জানালাম যে অক্ষয় নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হয়েছে, তখন সইফ বিশ্বাসই করতে পারছিল না। সে বলেছিল, 'না, না, আপনি নিশ্চয়ই মজা করছেন, অক্ষয় কখনোই এমন চরিত্রে অভিনয় করবে না...' তবে ছবিটি করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সইফ, অক্ষয়ের প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞ ছিল। এখানেই আমি অভিনেতাদের পারস্পরিক সম্পর্কের এক সুন্দর দিক দেখতে পেলাম। এখানে তারা কেউই ভাবছিল না যে কে কতটা বড় বা ছোট তারকা। তাদের মধ্যে কোনও ধরনের নিরাপত্তাহীনতা বা হীনম্মন্যতা ছিল না।"
সাতটি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার ফলে অক্ষয়ের সঙ্গে কাজ করাটা প্রিয়দর্শনের জন্য বেশ সহজ ছিল ৷ তবে মজার বিষয় হলো, 'হেওয়ান' (Haiwaan) ছবিটির মাধ্যমে প্রিয়দর্শন ও অক্ষয়ের জুটি তাদের চিরাচরিত কমেডি ঘরানা থেকে বেরিয়ে প্রথমবারের মতো একটি ডার্ক ক্রাইম থ্রিলার বা অপরাধমূলক থ্রিলার ছবিতে কাজ করছেন। প্রিয়দর্শন বিস্তারিত বলেন, "অক্ষয় ও আমার একে অপরের ওপর এতটাই আস্থা যে সে আমাকে কখনোই কোনও প্রশ্ন করেনি। আমি তাকে যা করতে বলেছি, সে ঠিক তাই করেছে। আমারও মনে হয়েছিল যে অক্ষয়ের সঙ্গে এমন কিছু করার সুযোগ পাচ্ছি যা আগে কখনও করিনি।"
প্রিয়দর্শন জানান যে, যদিও তিনি শুরু থেকেই এই চরিত্রের জন্য সইফকেকে ভেবে রেখেছিলেন, তবুও প্রথমে খলনায়কের ভূমিকার জন্য ববি দেওলের কথা বিবেচনা করছিলেন। পরিচালক বলেন, "শুরুতে ববিই আমার একমাত্র পছন্দের তালিকায় ছিলেন, অন্য কেউ ছিলেন না। আমি ববির সঙ্গে দেখাও করেছিলাম এবং তিনি চিত্রনাট্যটি শোনার আগ্রহও দেখিয়েছিলেন ৷ কিন্তু আমি চূড়ান্তভাবে তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার আগেই অক্ষয় বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে আসেন... ৷"
পরিচালক উল্লেখ করেন যে, প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্রধান অভিনেতা সইফ চরিত্রের শারীরিক চাহিদাগুলো সহজাতভাবেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। শুটিংয়ের প্রথম দিন প্রিয়দর্শন খানকে খুব সাধারণ নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ বলেছিলেন চোখ না পিটপিট করে খোলা রাখা এবং এমনভাবে অভিনয় করা যেন তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। পরিচালক বলেন, "সইফ আমাকে বলেছিল যে, দৃষ্টিহীন ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করাটা যে এতটা সহজ হবে, তা সে কখনও ভাবেনি। প্রথম দিনের শুটিংয়ের পর সইইফ আমাকে জানায়, কোনও পরিচালকের কাছ থেকে পাওয়া এটিই ছিল তার জন্য সবচেয়ে সহজ পরামর্শ। বিষয়টি তার ক্ষেত্রে দারুণভাবে কাজ করেছিল।"
তিনি আরও বলেন, "আমি স্কুলে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুদের খেলতে দেখেছি। তাদের দেখে বিশ্বাসই করা যায় না যে তারা দেখতে পায় না ৷ কারণ হাঁটা বা দৌড়ানোর সময় প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে তারা সচেতন থাকে ৷ তারা জানে বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড বা চক কোথায় আছে। যারা জন্ম থেকেই অন্ধ, তারা মনে করে পুরো পৃথিবীটাই অন্ধকার এবং পৃথিবীর সবাই তাদের মতোই অন্ধ, কারণ তারা কখনোই আলো দেখেনি। সইফকে আমি এই বিষয়টিই বুঝিয়েছিলাম। সে কেন ঘড়ি পরেছে-সেটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, কারণ ব্রেইল ঘড়িও আছে; যারা বিষয়টি জানেন, তারা ঠিকই বুঝবেন।"
অক্ষয় ও সইফের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়ে প্রিয়দর্শন বলেন, "শুটিংয়ের সময়ের বাইরে বেশিরভাগ সময়ই অক্ষয় ও সইফকে ক্রিকেট খেলতে দেখা যেত। আমার শুটিংয়ের পরিবেশ সবসময় পিকনিকের মতো থাকে ৷ আমি অভিনেতাদের ওপর কোনও বাড়তি চাপ দিই না। কেবল ক্যামেরার সামনে আসার পরই আমি তাদের জানাই যে তাদের কাছ থেকে আমার কী প্রত্যাশা। গত 18 বছর ধরে তারা কেন একসঙ্গে কাজ করেনি, সে বিষয়ে আমি তাদের কখনোই কিছু জিজ্ঞেস করিনি কারণ ওটা তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। হয়তো এমন কোনও চিত্রনাট্যই তৈরি হয়নি যেখানে তাঁরা আবার একসঙ্গে কাজ করতে পারতেন।"
প্রিয়দর্শন জানিয়েছেন যে, 'হেওয়ান' (Haiwaan) সিনেমায় মোহনলাল এক বিশেষ চরিত্রে (ক্যামিও) হাজির হবেন ৷ আর এর মাধ্যমেই এই কিংবদন্তি অভিনেতার সঙ্গে পরিচালকের 100তম সিনেমার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। 'আশীর্বাদ সিনেমাস'-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অনুযায়ী, মালয়ালম সুপারস্টারকে প্রধান চরিত্রে নিয়ে পরিচালক তাঁর মাইলফলক-সম 100তম সিনেমা পরিচালনা করতে চলেছেন। বাবা ও ছেলের এক সঙ্গীতশিল্পী জুটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই আবেগঘন মিউজিক্যাল ড্রামা প্রিয়দর্শন ও মোহনলালকে আবারও একসঙ্গে নিয়ে আসছে ৷ উল্লেখ্য, পরিচালকের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা 'পুচাক্কোরু মুক্কুতি' (1984)-তেও অভিনয় করেছিলেন মোহনলাল। প্রথাগত কমেডি বা হাস্যরসের বাইরে গিয়ে এই সিনেমার গল্প মূলত গভীর আবেগ, অহংবোধের সংঘাত এবং একজন সঙ্গীতশিল্পী বাবা ও তাঁর ছেলের মধ্যকার সৃজনশীল মতপার্থক্যের ওপর আলোকপাত করবে।
তিনি বলেন, "এরপর আসছে আমার 99তম সিনেমা, যা 'টিপস'-এর ব্যানারে অক্ষয়ের সঙ্গে করব [কমেডি-থ্রিলার 'উইকেড সানি']। এরপর আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে মোহনলালের সঙ্গে আমার 100তম সিনেমার কাজ শুরু করব। তিনিই ছিলেন আমার প্রথম সিনেমার নায়ক এবং তিনিই আমার 100তম সিনেমায় অভিনয় করবেন। এটা এক মিউজিক্যাল সিনেমা ৷ আমি আশাবাদী, সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে তখন এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলব।"