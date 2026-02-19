ETV Bharat / entertainment

আসছে প্রেমাংশু রায়ের নতুন নাটক, শোনালেন কোভিডের পর মাথা তুলে দাঁড়ানোর কাহিনি

নতুন নাটক 'নটের পাঁচালী' নিয়ে আসছেন নির্দেশক প্রেমাংশু রায় ৷ তার আগে একান্ত সাক্ষাৎকারে কোভিডের পর মাথা তুলে দাঁড়ানোর নেপথ্য কাহিনি জানালেন ইটিভি ভারতকে ৷

drama Nater Panchali
নাট্য নির্দেশক প্রেমাংশু রায় (নিজস্ব ছবি)
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: এক গ্রাম্য অনামী নাট্য অভিনেতার জীবনগাথা নিয়ে এবারের নতুন নাটক নাট্য নির্দেশক প্রেমাংশু রায়ের । নাট্যদল 'তরুণ থিয়েটার' নিয়ে আসছে 'নটের পাঁচালী' নাটকটি ৷ যেটির নির্দেশনা করছেন তিনি ।

কোভিডের সময়ে সকলের জীবনই বিপর্যস্ত হয় কোনও না কোনওভাবে । কারোর ক্ষেত্রে তা আর্থিক, কারোর ক্ষেত্রে মানসিক, আবার কারোর ক্ষেত্রে শারীরিক । সেই সময়ে বেশ অনেকটা আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েন চলচ্চিত্র পরিচালক তথা নাট্য নির্দেশক এবং অভিনেতা প্রেমাংশু রায় । সংসার চালাতে ফুড সেন্টার খোলেন তিনি । স্বামী-স্ত্রী মিলে দিব্যি চালাচ্ছিলেন সেই ফুড সেন্টার । এরপর যত দিন যায় একটু একটু করে মাথা তুলে দাঁড়ান প্রেমাংশু ।

মঞ্চে ফেরে তাঁর নাট্যদল 'স্বপ্নালু' । 'গিরগিটি' নাট্যপ্রেমী মানুষের নজর কাড়ে । আর এবার তিনি নিয়ে আসছেন 'নটের পাঁচালী' । জ্ঞান মঞ্চে আগামী 4 মার্চ সন্ধে সাতটায় মঞ্চস্থ হবে প্রেমাংশু রায় নির্দেশিত নাটক 'নটের পাঁচালী' । আজও প্রয়োজনে ফাস্ট ফুড সেন্টার চালাতে আপত্তি নেই তাঁর । জানালেন ইটিভি ভারতকে ।

কোভিডের পর নতুন করে যখন আবার পথচলা শুরু হল, তখন কাদের পাশে পান আর কাদের পাননি? জানতে চাইলে প্রেমাংশু বলেন, "যাঁদের পেয়েছি তাঁদের নামই বলব । যাঁদের পাইনি তাঁদের কথা বলব না । সবার আগে পরিবারকে পেয়েছি । একজনের নাম বলতেই হবে তিনি বিজয় কুমার মুখোপাধ্যায় । নাট্যজগতের দামী নাম, বিখ্যাত মানুষ । এছাড়া আমার নাট্যদলের কিছু মানুষ শুভেন্দু নন্দী, বারিক কুমার মাইতি, সন্দীপ সরকার, সুমিত্রা দাস, ধুর্জটি পাত্র, সোহম গাঙ্গুলী, রাকেশ শী-সহ অনেককেই পাশে পেয়েছি । তাঁরা এখনও আমার পাশে থাকেন । আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেন । এছাড়া আসন্ন নাটকে পাশে পেলাম বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, সত্যব্রত দলুই, অসীম বসু, পরভিন সুলতানা, দীপশিখা চক্রবর্তী, স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ চক্রবর্তী, সুরজিৎ সেন-এই মানুষগুলিকে । এঁদের একটা দল আছে ।"

তিনি আরও বলেন, "'গিরগিটি'র পরে আমি অনেক প্রোডাকশন করেছি । বিজয় দা'র দলের অনেক নাটকের ডিরেকশন আমি দিয়েছি । প্রতিদিনই প্রায় কোথাও না কোথাও শো চলে ওগুলির । তবে, এবার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু এসে হাত ধরলেন আমার । তাঁর হাত ধরেই 'নটের পাঁচালী'র পাগলামি শুরু হল আমাদের । বিশ্বজিৎ দা সফল ব্যবসায়ী এবং নাট্যপ্রেমী মানুষ । তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সত্যব্রত দলুই, অসীম বসু, পরভিন সুলতানা, দীপশিখা চক্রবর্তী, স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ চক্রবর্তী, সুরজিৎ সেন । প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত । দীর্ঘদিন ধরেই ওঁরা নাট্যচর্চা করেন । ওঁদেরই নতুন প্রযোজনা 'নটের পাঁচালী' । একটাই শো হয়েছে এর আগে এই নাটকের, সেটা ওঁদের নিজস্ব নাট্য উৎসবে । কলকাতায় এই প্রথম হবে 4 মার্চ, জ্ঞান মঞ্চে, সন্ধে সাতটায় ।"

নাটকের গল্প তুলে ধরেন তিনি । 'নটের পাঁচালী' নাটক সম্পর্কে প্রেমাংশু রায় জানান, নাট্য অন্ত প্রাণ অভিনেতা পুরুষোত্তম, তার পেশাগত জীবনের সাপ লুডো খেলাতে পুরোপুরি ব্যর্থ । অভিনয় জীবনের প্রথম দিকে সামান্য সাফল্যের আলো দেখতে পেলেও, তার জীবন যত এগিয়েছে দারিদ্র‍্য তত তাকে গ্রাস করেছে । সেই দারিদ্র‍্যের ছোবলে একে একে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে তার বাবা, মা, স্ত্রী এবং বড় কন্যা ।

একই কারণে জীবনের শেষ সঙ্গী বা তার অভিনয় জীবনের শেষ দর্শক তার ছোট কন্যা আজ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছে । এই গভীর শোক পুরুষোত্তম কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না । নিজের ছোট কন্যার মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে এসে পাগলের মতো প্রলাপ বকছে পুরুষোত্তম । সেই প্রলাপের মধ্যেই পুরুষোত্তমের অবচেতন মনের জানালায় কখনও উঁকি দিচ্ছে তার বাবা, কখনও তার মা, কখনও তার শশুর, কখনও তার স্ত্রী আবার কখনও তার বড় মেয়ে ।

জীবনের এতকিছু বিপর্যয়ের মধ্যেও পুরুষোত্তম আজীবন তার অভিনয় জীবনের পুরনো শিক্ষা বোধ, চেতনা, আদর্শ, এসব আকড়ে ধরেই বেঁচে থাকতে চেয়েছে । সে কিছুতেই মানতে পারে না যে, সমসাময়িক যান্ত্রিক জীবনে এসব এখন অচল । তাই ঘটনার সাপেক্ষে সকল চরিত্রের সঙ্গেই পুরুষোত্তমের এই মানসিক দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে । কোনও চালাকি বা চমককে সে তার অভিনয় জীবনে সাফল্য পাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেনি বা প্রশ্রয় দেয়নি । কিন্তু বর্তমান সময়ের নিরিখে চালাকি, চমক বা চটক শৈল্পিক জীবনে চটজলদি সাফল্য পাওয়ার মূল চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে ।

শ্মশানে এই বিষয়েরই উদাহরণ হিসেবে দেখতে পায় ডোম গণেশকে । গণেশ ডোম হিসেবে চাকরি করে, আবার পাশাপাশি তার শ্মশানে প্রতিদিন আসা শ্মশান যাত্রীদের কান্না বা শোক প্রকাশের ভিডিয়ো তৈরি করে ব্লগিং করে এবং অর্থ উপার্জন করে । মানুষের স্পর্শকাতর সকল অনুভূতি বিক্রয়ের এই পথ অবাক করে পুরুষোত্তমকে ।

তবুও বিশ্বায়নের কুফলে মূল্যবোধহীন সমাজ ব্যবস্থার কাছে মাথা নত করে না পুরুষোত্তম । ছোট কন্যার চিতার আলোতেও সে তার গুরুর শেখানো অভিনয়ের চর্চা চালিয়ে যেতে থাকে । আর দর্শক দেখতে পায় প্রকৃত শিক্ষা, রুচি, বোধ ও চেতনায় মোড়া এক শিল্পী কীভাবে ধীরে ধীরে হতাশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে ! দেখতে পায়, এক প্রকৃত শিল্পীর শৈল্পিক, প্রেমিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ইতিকথা ।

'নটের পাঁচালী' নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে অসীম বসু, স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, সত্যব্রত দোলই, তরুণ কুমার চক্রবর্তী, দীপশিখা চক্রবর্তী, পারভীন সুলতানা, অম্বিকা কুন্ডু, পূর্ণ চন্দ্র নাগকে । আবহ সংগীতে পণ্ডিত দিশারী, আলো প্রক্ষেপণ- অমিতাভ সেনগুপ্ত, শব্দ প্রক্ষেপণ ও আবহ সংযোজন-অমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় , গান গেয়েছেন অভিষিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী নির্দেশনা-দীপশিখা চক্রবর্তী ও পারভীন সুলতানা, মঞ্চ নির্মাণ-সুমন্ত দাস, প্রচার অংকন -প্রিন্ট সিটি, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা-বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, অসীম বসু, সত্যব্রত দোলুই । নাটক, মঞ্চ, আলো ও নির্দেশনায় প্রেমাংশু রায় ।

এদিন কথা প্রসঙ্গে প্রেমাংশু জানান যে, নিজের দল 'সপ্নালু'র কাজ বন্ধ রেখেছেন তিনি । কারণ জানতে চাইলে বলেন, "কিছুটা আর্থিক । কিছুটা সাংগঠনিক । আমি ভালো সংগঠক নই । 29 বছরের অভিজ্ঞতায় যেটুকু দেখতে পাই তা হল একটা সংগঠনে মাঝে মাঝে ব্রেক দরকার । একই মুখ সারাক্ষণ দেখছি, কিছুদিন দূরে থেকে দেখতে হয় একের অপরের প্রতি কতটা টান তৈরি হয়েছে ।"

