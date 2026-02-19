আসছে প্রেমাংশু রায়ের নতুন নাটক, শোনালেন কোভিডের পর মাথা তুলে দাঁড়ানোর কাহিনি

আসছে প্রেমাংশু রায়ের নতুন নাটক, শোনালেন কোভিডের পর মাথা তুলে দাঁড়ানোর কাহিনি
নতুন নাটক 'নটের পাঁচালী' নিয়ে আসছেন নির্দেশক প্রেমাংশু রায় ৷ তার আগে একান্ত সাক্ষাৎকারে কোভিডের পর মাথা তুলে দাঁড়ানোর নেপথ্য কাহিনি জানালেন ইটিভি ভারতকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: এক গ্রাম্য অনামী নাট্য অভিনেতার জীবনগাথা নিয়ে এবারের নতুন নাটক নাট্য নির্দেশক প্রেমাংশু রায়ের । নাট্যদল 'তরুণ থিয়েটার' নিয়ে আসছে 'নটের পাঁচালী' নাটকটি ৷ যেটির নির্দেশনা করছেন তিনি ।
কোভিডের সময়ে সকলের জীবনই বিপর্যস্ত হয় কোনও না কোনওভাবে । কারোর ক্ষেত্রে তা আর্থিক, কারোর ক্ষেত্রে মানসিক, আবার কারোর ক্ষেত্রে শারীরিক । সেই সময়ে বেশ অনেকটা আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েন চলচ্চিত্র পরিচালক তথা নাট্য নির্দেশক এবং অভিনেতা প্রেমাংশু রায় । সংসার চালাতে ফুড সেন্টার খোলেন তিনি । স্বামী-স্ত্রী মিলে দিব্যি চালাচ্ছিলেন সেই ফুড সেন্টার । এরপর যত দিন যায় একটু একটু করে মাথা তুলে দাঁড়ান প্রেমাংশু ।
মঞ্চে ফেরে তাঁর নাট্যদল 'স্বপ্নালু' । 'গিরগিটি' নাট্যপ্রেমী মানুষের নজর কাড়ে । আর এবার তিনি নিয়ে আসছেন 'নটের পাঁচালী' । জ্ঞান মঞ্চে আগামী 4 মার্চ সন্ধে সাতটায় মঞ্চস্থ হবে প্রেমাংশু রায় নির্দেশিত নাটক 'নটের পাঁচালী' । আজও প্রয়োজনে ফাস্ট ফুড সেন্টার চালাতে আপত্তি নেই তাঁর । জানালেন ইটিভি ভারতকে ।
কোভিডের পর নতুন করে যখন আবার পথচলা শুরু হল, তখন কাদের পাশে পান আর কাদের পাননি? জানতে চাইলে প্রেমাংশু বলেন, "যাঁদের পেয়েছি তাঁদের নামই বলব । যাঁদের পাইনি তাঁদের কথা বলব না । সবার আগে পরিবারকে পেয়েছি । একজনের নাম বলতেই হবে তিনি বিজয় কুমার মুখোপাধ্যায় । নাট্যজগতের দামী নাম, বিখ্যাত মানুষ । এছাড়া আমার নাট্যদলের কিছু মানুষ শুভেন্দু নন্দী, বারিক কুমার মাইতি, সন্দীপ সরকার, সুমিত্রা দাস, ধুর্জটি পাত্র, সোহম গাঙ্গুলী, রাকেশ শী-সহ অনেককেই পাশে পেয়েছি । তাঁরা এখনও আমার পাশে থাকেন । আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেন । এছাড়া আসন্ন নাটকে পাশে পেলাম বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, সত্যব্রত দলুই, অসীম বসু, পরভিন সুলতানা, দীপশিখা চক্রবর্তী, স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ চক্রবর্তী, সুরজিৎ সেন-এই মানুষগুলিকে । এঁদের একটা দল আছে ।"
তিনি আরও বলেন, "'গিরগিটি'র পরে আমি অনেক প্রোডাকশন করেছি । বিজয় দা'র দলের অনেক নাটকের ডিরেকশন আমি দিয়েছি । প্রতিদিনই প্রায় কোথাও না কোথাও শো চলে ওগুলির । তবে, এবার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু এসে হাত ধরলেন আমার । তাঁর হাত ধরেই 'নটের পাঁচালী'র পাগলামি শুরু হল আমাদের । বিশ্বজিৎ দা সফল ব্যবসায়ী এবং নাট্যপ্রেমী মানুষ । তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সত্যব্রত দলুই, অসীম বসু, পরভিন সুলতানা, দীপশিখা চক্রবর্তী, স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ চক্রবর্তী, সুরজিৎ সেন । প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত । দীর্ঘদিন ধরেই ওঁরা নাট্যচর্চা করেন । ওঁদেরই নতুন প্রযোজনা 'নটের পাঁচালী' । একটাই শো হয়েছে এর আগে এই নাটকের, সেটা ওঁদের নিজস্ব নাট্য উৎসবে । কলকাতায় এই প্রথম হবে 4 মার্চ, জ্ঞান মঞ্চে, সন্ধে সাতটায় ।"
নাটকের গল্প তুলে ধরেন তিনি । 'নটের পাঁচালী' নাটক সম্পর্কে প্রেমাংশু রায় জানান, নাট্য অন্ত প্রাণ অভিনেতা পুরুষোত্তম, তার পেশাগত জীবনের সাপ লুডো খেলাতে পুরোপুরি ব্যর্থ । অভিনয় জীবনের প্রথম দিকে সামান্য সাফল্যের আলো দেখতে পেলেও, তার জীবন যত এগিয়েছে দারিদ্র্য তত তাকে গ্রাস করেছে । সেই দারিদ্র্যের ছোবলে একে একে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে তার বাবা, মা, স্ত্রী এবং বড় কন্যা ।
একই কারণে জীবনের শেষ সঙ্গী বা তার অভিনয় জীবনের শেষ দর্শক তার ছোট কন্যা আজ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছে । এই গভীর শোক পুরুষোত্তম কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না । নিজের ছোট কন্যার মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে এসে পাগলের মতো প্রলাপ বকছে পুরুষোত্তম । সেই প্রলাপের মধ্যেই পুরুষোত্তমের অবচেতন মনের জানালায় কখনও উঁকি দিচ্ছে তার বাবা, কখনও তার মা, কখনও তার শশুর, কখনও তার স্ত্রী আবার কখনও তার বড় মেয়ে ।
জীবনের এতকিছু বিপর্যয়ের মধ্যেও পুরুষোত্তম আজীবন তার অভিনয় জীবনের পুরনো শিক্ষা বোধ, চেতনা, আদর্শ, এসব আকড়ে ধরেই বেঁচে থাকতে চেয়েছে । সে কিছুতেই মানতে পারে না যে, সমসাময়িক যান্ত্রিক জীবনে এসব এখন অচল । তাই ঘটনার সাপেক্ষে সকল চরিত্রের সঙ্গেই পুরুষোত্তমের এই মানসিক দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে । কোনও চালাকি বা চমককে সে তার অভিনয় জীবনে সাফল্য পাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেনি বা প্রশ্রয় দেয়নি । কিন্তু বর্তমান সময়ের নিরিখে চালাকি, চমক বা চটক শৈল্পিক জীবনে চটজলদি সাফল্য পাওয়ার মূল চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে ।
শ্মশানে এই বিষয়েরই উদাহরণ হিসেবে দেখতে পায় ডোম গণেশকে । গণেশ ডোম হিসেবে চাকরি করে, আবার পাশাপাশি তার শ্মশানে প্রতিদিন আসা শ্মশান যাত্রীদের কান্না বা শোক প্রকাশের ভিডিয়ো তৈরি করে ব্লগিং করে এবং অর্থ উপার্জন করে । মানুষের স্পর্শকাতর সকল অনুভূতি বিক্রয়ের এই পথ অবাক করে পুরুষোত্তমকে ।
তবুও বিশ্বায়নের কুফলে মূল্যবোধহীন সমাজ ব্যবস্থার কাছে মাথা নত করে না পুরুষোত্তম । ছোট কন্যার চিতার আলোতেও সে তার গুরুর শেখানো অভিনয়ের চর্চা চালিয়ে যেতে থাকে । আর দর্শক দেখতে পায় প্রকৃত শিক্ষা, রুচি, বোধ ও চেতনায় মোড়া এক শিল্পী কীভাবে ধীরে ধীরে হতাশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে ! দেখতে পায়, এক প্রকৃত শিল্পীর শৈল্পিক, প্রেমিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ইতিকথা ।
'নটের পাঁচালী' নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে অসীম বসু, স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, সত্যব্রত দোলই, তরুণ কুমার চক্রবর্তী, দীপশিখা চক্রবর্তী, পারভীন সুলতানা, অম্বিকা কুন্ডু, পূর্ণ চন্দ্র নাগকে । আবহ সংগীতে পণ্ডিত দিশারী, আলো প্রক্ষেপণ- অমিতাভ সেনগুপ্ত, শব্দ প্রক্ষেপণ ও আবহ সংযোজন-অমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় , গান গেয়েছেন অভিষিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী নির্দেশনা-দীপশিখা চক্রবর্তী ও পারভীন সুলতানা, মঞ্চ নির্মাণ-সুমন্ত দাস, প্রচার অংকন -প্রিন্ট সিটি, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা-বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, অসীম বসু, সত্যব্রত দোলুই । নাটক, মঞ্চ, আলো ও নির্দেশনায় প্রেমাংশু রায় ।
এদিন কথা প্রসঙ্গে প্রেমাংশু জানান যে, নিজের দল 'সপ্নালু'র কাজ বন্ধ রেখেছেন তিনি । কারণ জানতে চাইলে বলেন, "কিছুটা আর্থিক । কিছুটা সাংগঠনিক । আমি ভালো সংগঠক নই । 29 বছরের অভিজ্ঞতায় যেটুকু দেখতে পাই তা হল একটা সংগঠনে মাঝে মাঝে ব্রেক দরকার । একই মুখ সারাক্ষণ দেখছি, কিছুদিন দূরে থেকে দেখতে হয় একের অপরের প্রতি কতটা টান তৈরি হয়েছে ।"