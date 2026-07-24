হার্ট আ্যাটাক উত্তম কুমারের হয়েছে, 'অমানুষ'য়ের মধু চরিত্রের হয়নি...
মহানায়কের মৃত্যুদিন ফেলে আসার স্মৃতির সরণীতে হাঁটেন পরিচালক প্রভাত রায় ৷ তুলে ধরেন 'অমানুষ' সিনেমার সেটে-র অজানা কথা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 3:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 জুলাই: "শুটিং-এর দিন উত্তমদাকে সঙ্গে নিয়ে শুটিং স্পটে যাওয়ার সময় ঢিবির নিচে গিয়ে উত্তমদা দাঁড়িয়ে বললেন, “এ কিরে এর ওপর উঠতে হবে নাকি? কতগুলো সিঁড়ি আছে?” আমি বললাম, “৫০-৬০টা হবে” উত্তমদা বললেন, “সর্বনাশ! শক্তিদা তো জানেন আমার দু'বার হার্ট আ্যাটাক হয়ে গেছে। এখন এতগুলো সিঁড়ি উঠতে হবে?"-
বাংলা সিনেমার আইকন তিনি, সিনে জগতের 'মহানায়ক', তিনি উত্তম কুমার ৷ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন ৷ 'ফ্লপ মাস্টার' উত্তমের সিনেমা সফর নানা সময়ে নানা কলাকুশলী থেকে অভিনেতার সহকর্মীরা তুলে ধরেছেন ৷ মহানায়কের মৃত্যুবার্ষিকীতে, অভিনেতার কাজের প্রতি কতটা নিষ্ঠা থাকত, কতটা ভালোবাসা থাকত, তারই একটা ছোট্ট উদাহরণ তুলে ধরেন পরিচালক প্রভাত রায় ৷
এদিন প্রভাত রায়, নিজের স্মৃতির ঝাঁপি খুলে 'অমানুষ' সিনেমার সেটের ছোট্ট একটা ঘটনার কথা বলেন ৷ 'অমানুষ' 1974-75 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জনপ্রিয়-কালজয়ী সিনো ৷ শক্তি সামন্তের পরিচালনায় এই ছবি উত্তম কুমারের কেরিয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয় ৷ সুন্দরবনের পটভূমিতে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর 'নয়া বসত' উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল এই ছবি ৷
প্রভাত রায় লেখেন, "একটা ঘটনা বলি (অমানুষ'য়ের' সেট) ৷ শর্মিলার বাড়ি তৈরি হয়েছিল বম্বের আস্কধেরিতে নটরাজ স্টুডিওর পেছন দিকে একটা বেশ উঁচু ঢিবিতে। সেখানে শুটিং-এর দিন উত্তমদাকে সঙ্গে নিয়ে শুটিং স্পটে যাওয়ার সময় ঢিবির নিচে গিয়ে উত্তমদা দাঁড়িয়ে বললেন, “এ কিরে এর ওপর উঠতে হবে নাকি? কতগুলো সিঁড়ি আছে?” আমি বললাম, “50-60টা হবে” উত্তমদা বললেন, “সর্বনাশ! শক্তিদা তো জানেন আমার দু'বার হার্ট আ্যাটাক হয়ে গেছে। এখন এতগুলো সিঁড়ি উঠতে হবে?" আমি বললাম, “শক্তিদা বোধহয় ভুলে গিয়েছেন। এখন কী হবে? আপনি কি উপরে উঠতে পারবেন না?” উত্তমদা বললেন, “উঠতে তো হবেই। সেট যখন লেগেছে শুটিং তো করতেই হবে। চল আস্তে আস্তে উঠি।"
পরিচালক লেখেন, "এরপর উত্তমদা আমার কাঁধে হাত দিয়ে এক এক ধাপ করে উঠলেন, থামলেন, আবার উঠলেন। ওপরে পৌঁছবার পর শক্তিদা বললেন, “উত্তমদা আপনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। দোলের দিন হাতে আবির নিয়ে কয়েক ধাপ নিচে থেকে দৌড়ে উঠে আসছেন “লেখা লেখা” ডাকতে ডাকতে। ক্রেনে ক্যামেরা আছে। আপনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেন নিচে নামবে। আপনি শর্মিলাকে আবির লাগাতে এসেছেন। তখন আমি শক্তিদাকে একপাশে ডেকে বললাম, “দাদা উনি কী করে নিচে থেকে দৌড়তে দৌড়তে ওপরে উঠে আসবেন? ওনার দু'বার হার্ট আ্যাটাক হয়ে গেছে। এখানে ওপরে উঠতেই কষ্ট হচ্ছিল। শক্তিদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “ও হো সরি সরি, উত্তমদা আমি আপনার হার্ট আ্যাটাকের কথা ভুলে গেছিলাম। আমি শটটা চেঞ্জ করছি। ক্রেনে নয়, ট্রলিতে শট নেব। একটু অপেক্ষা করুন। আপনাকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠতে হবে না। বাড়ির পেছন থেকে হেঁটে আসবেন।
উত্তমদা বললেন, “না শক্তিদা, আপনি ঠিক ভেবেছেন। হার্ট আ্যাটাক উত্তম কুমারের হয়েছে। “অমানুষ'য়ের মধু চরিত্রের হয়নি। সে জেল থেকে বেরিয়ে দৌড়েই আসবে, তার প্রেমিকার কাছে। এটাই ঠিক” উত্তমদা শক্তিদার কথা শুনলেন না। খানিকটা নিচের দিকে নেমে গেলেন। বললেন, 'আমি দৌড়ে ওপরে উঠে আসছি। আপনি শট নিন ৷ শক্তিদা যেভাবে ভেবেছিলেন উত্তমদা সেভাবেই শট দিলেন। নিজের শরীরের কথা ভাবলেন না। সম্ভবত সে জন্যই “ওগো বধু সুন্দরী'তে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এতেই বোঝা যায় কখনও তিনি নিজের শরীরের কথা ভাবেননি। ছবির চরিত্রের কথা ভেবে গিয়েছেন।"
এরপর 'লাঠি' খ্যাত পরিচালক সিনেমার বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেন ৷ তার সঙ্গে তুলে ধরেন 'অজানা উত্তম'কে ৷
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