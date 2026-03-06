ETV Bharat / entertainment

ফ্লোরে ফিরছেন প্রভাত রায়, শীঘ্রই শুরু হবে 'বলাই'-এর শুটিং

প্রভাত রায় বলেন, "82 বছর বয়সে এসে আমি এমন একটি গল্প নিয়ে ছবি করতে চাইছিলাম, যার সঙ্গে মানুষ সহজেই নিজেকে যুক্ত করতে পারে।"

director-prabhat-roy-gives-update-on-upcoming-short-film-bolai-shooting
শুরু হবে 'বলাই'-এর শুটিং (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 6, 2026 at 1:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 6 মার্চ: জন্মদিনের আগেই সুখবর দিলেন প্রভাত রায়। 8 মার্চ তাঁর জন্মদিন। তার আগেই জানালেন শীঘ্রই ফ্লোরে ফিরছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাই' গল্প অবলম্বনে স্বল্প দৈর্ঘের ছবি বানাতে চলেছেন তিনি। ছবির নামও 'বলাই'। এই খবর তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানেই ঘোষণা করা হয়। আর এবার শুরু হতে চলেছে ছবির শুটিং। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে কৌশিক সেন, অনুজয় চট্টোপাধ্যায়, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, ফাল্গুনি চট্টোপাধ্যায়কে।

পরিচালক প্রভাত রায়ের কাছে বয়স একটা সংখ্যামাত্র। নিদারুণ অসুস্থতাকে তোয়াক্কা না করে 82 বছর বয়সে ফ্লোরে ফিরতে উদ্যোগী জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক। 2011 সালে 'ভোরের আলো'র পর আর কোনও ছবি মুক্তি পায়নি তাঁর। এরপর অবশ্য 2015 সালে 'বিরাট বাইশ' নামের একটি অরিজিনাল ফিল্ম বানান তিনি এক স্বনামধন্য বিনোদন চ্যানেলের জন্য। 'প্রতিদান', 'প্রতিকার' 'লাঠি', 'শ্বেত পাথরের থালা'র মতো সব হিট ছবি তিনি উপহার দিয়েছেন দর্শককে। তালিকায় আছে আরও বহু ছবির নাম। আর এবার 'বলাই'।

ছবি প্রসঙ্গে প্রভাত রায় বলেন, "82 বছর বয়সে এসে আমি এমন একটি গল্প নিয়ে ছবি করতে চাইছিলাম, যার সঙ্গে মানুষ সহজেই নিজেকে যুক্ত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাই' এমনই একটি গল্প, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। বহু বছর ধরে এটি স্কুলের পাঠ্যসূচিরও অংশ।"

তিনি আরও বলেন, "বলাই ছবিটি করার পেছনে আরেকটি কারণও বেশ মজার। একদিন আমি আমার মেয়ে একতার সঙ্গে কফি খেতে খেতে গল্প করছিলাম। কথার ফাঁকে সে আমাকে সংক্ষেপে গল্পটি শোনায় এবং বলে যে এটি একটি খুব সুন্দর সিনেমা হতে পারে। প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমি ওকে বলেছিলাম, তুমি স্ক্রিপ্টটা লেখো এবং সবকিছু ব্যবস্থা করে দাও, আমি ছবিটি পরিচালনা করবো। যেহেতু এটি মেয়ের সবচেয়ে প্রিয় গল্প, ও ভীষণ খুশি হয়েছিল। সেই মুহূর্ত থেকেই ও খুব মন দিয়ে স্ক্রিপ্টটা লিখেছে। 'বলাই' অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি গল্প। তারপর থেকেই আমরা প্রায় প্রত্যেকদিনই ছবির সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করে চলেছি। নতুন প্রজন্মের অনেক অভিনেতা ও টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় নেই, কিন্তু একতা আমাকে তাঁদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কাজ করার জন্য আমি সত্যিই খুব উদগ্রীব।"

পরিচালকের কথায়, "আমরা মূল গল্পটির সারমর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে সেটিকেই অবলম্বন করছি। শুধু চরিত্রগুলির আবেগ ও পারস্পরিক সম্পর্কের কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন করা হয়েছে। তিন বছর আগে যখন আমার শারীরিক অবস্থা যা হয়েছিল, মনে হয়েছিল আর বেশিদিন বাঁচব না। কিন্তু একতা আমার জীবনে সন্তান রূপে আশীর্বাদের মতো এসে যেন সবকিছু বদলে দিল। ঠিক যেমন ছোট্ট বলাইয়ের জীবনে হঠাৎ করে শিমুল গাছটি উপস্থিত হয় একটি সতেজ বাতাসের মতো, যা তাকে দেয় সান্ত্বনা, বন্ধুত্ত আর সঙ্গ। এই তিন বছরে একতা আমার অনেক ইচ্ছা ও স্বপ্ন পূরণ করেছে। তবু কোথাও না কোথাও আমার মনে আবারও সেটে ফিরে যাওয়ার একটি ইচ্ছা রয়ে গিয়েছিল। আমার শেষ বার ছবি করেছিলাম এগারো বছর আগে, আর এখন আমার মেয়ে আবার সেই স্বপ্নপূরণে আমাকে সাহায্য করছে। আমার কাছে এটি যেন জন্মদিনের সবচেয়ে বড় উপহার। আমি খুব চেয়েছিলাম একতা আমার সঙ্গে এই ছবির সহ-পরিচালক হোক, তার নাম আমার নামের পাশে পরিচালকের তালিকায় থাকুক। কিন্তু সে তাতে রাজি হয়নি। সে ছবির প্রতিটি বিষয় এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে দিচ্ছে যেমনভাবে ও আমার আত্মজীবনী 'ক্ল্যাপস্টিক' বইটির সময় করেছিল। এই একটি আফসোস হয়তো আমার থেকে যাবে।"

আবেগী পরিচালক বলেন, "ছবিটি বর্তমানে প্রি-প্রোডাকশনের পর্যায়ে রয়েছে, আর এই পুরো প্রক্রিয়াটি আমাকে সেই পুরোনো দিনের কাজ করার স্মৃতিগুলো আবার মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমার বয়স ও শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে আমি এটিকে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের বদলে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি হিসেবে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হয়তো এটিই আমার শেষ চলচ্চিত্র হতে পারে, তাই আমি এটিকে যতটা সম্ভব ভালোভাবে করার চেষ্টা করতে চাই।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাই' গল্পে বলাই একজন সংবেদনশীল ছেলে। তাদের বাড়ির উঠোনে হঠাৎ জন্ম নেওয়া একটি ছোট্ট শিমুল গাছের সঙ্গে তার গভীর এক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ছোটবেলায় মাকে হারানোর পর, নিজের অজান্তেই সে তার একাকীত্ব, স্নেহ আর শৈশবের স্মৃতিগুলো সেই গাছের সঙ্গে জুড়ে দেয়। ধীরে ধীরে গাছটি তার কাছে যেন এক জীবন্ত সঙ্গীর মতো হয়ে ওঠে। পরিস্থিতির কারণে যখন তাকে পড়াশোনার জন্য বাড়ি ছেড়ে বোর্ডিং স্কুলে যেতে হয়, তখন সেই শিমুল গাছটাই হয়ে ওঠে তার বাড়ির সঙ্গে এবং মায়ের স্মৃতির সঙ্গে সবচেয়ে গভীর যোগসূত্র। দূরে থেকেও বলাই সেই বন্ধন আঁকড়ে ধরে রাখে এবং মনে মনে ভাবতে থাকে, তার প্রিয় গাছটি এখন কতটা বড় হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে সেই গাছকে ঘিরে ঘটে যাওয়া এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় পরিবারের সবাই ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে যেন ইঙ্গিত দেয়, বলাই যে কোমল পৃথিবীটাকে পিছনে ফেলে গিয়েছিল, সে ফিরে তাকালে হয়তো সেটি আর আগের মতো থাকবে না।

ছবির প্রযোজনায় করছেন 'এমআরজে ফিল্মস'-এর কর্ণধার ডঃ মনোরঞ্জন জেনা। ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় কবীর সুমন। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও কাস্টিং সামলাচ্ছেন একতা ভট্টাচার্য। পোশাক পরিকল্পনায় সাবর্ণী দাস। শিল্প নির্দেশনায় তন্ময় চক্রবর্তী।

TAGGED:

RABINDRANATH TAGORE SHORT STORY
SHORT FILM BOLAI
PRABHAT ROY MOVIE LIST
EKTA BHATTACHARYA
PRABHAT ROY CINEMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.