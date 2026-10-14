পুজোর আবহেই 'তারপর'-এর মহরৎ, প্রথমবার কৌশিকের পরিচালনায় অনির্বাণ-রজতাভ

পুজোর আবহেই 'তারপর'-এর মহরৎ, প্রথমবার কৌশিকের পরিচালনায় অনির্বাণ-রজতাভ
Kaushik Ganguly Film: ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে রুদ্রনীল ঘোষ থেকে চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়কে । বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 6:16 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: পুজো এসে গিয়েছে । দিকে দিকে শুরু হয়ে গিয়েছে মণ্ডপ উদ্বোধন, তৃতীয়া থেকেই দর্শনার্থীদের ভিড়ে জমজমাট শহর কলকাতা । উৎসবের আবহেই নতুন ছবির কাজে হাত দিলেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় । চতুর্থীর দিন ভারতলক্ষ্মী স্টুডিয়োয় ক্যামেলিয়া প্রোডাকশন্সের ব্যানারে আসন্ন ছবি 'তারপর'-এর শুভ মহরৎ সারলেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রযোজক রূপা দত্ত ।
মহরতের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, উজান গঙ্গোপাধ্যায়, অসীম রায়চৌধুরী-সহ ছবির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কলাকুশলীরা । কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আগে কখনও অনির্বাণ কিংবা রজতাভকে ডিরেক্ট করার সুযোগ পাইনি । এই প্রথম এই দু’জনকে ডিরেক্ট করব । রুদ্রকেও দারুণ একটা ভূমিকায় পাওয়া যাবে এখানে ।"
ছবির পোস্টার আগেই প্রকাশ্যে এসেছে । সেখানে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে অনির্বাণ ভট্টাচার্য, রুদ্রনীল ঘোষ, রজতাভ দত্ত ও চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়কে । বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য । এ বছরের অন্যতম সফল ছবি 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'-র পর ফের নতুন গল্প নিয়ে দর্শকের সামনে আসছেন কৌশিক ।
চার ভিন্ন মানুষ, একসঙ্গে দু’দিন-তারপর কী? সামাজিক অবস্থান ও পেশায় একে অপরের থেকে আলাদা চারজন মানুষ এসে মিলিত হন একই জায়গায় । প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস তাঁদের কারও নেই । কিন্তু ঘটনাচক্রে যদি একসঙ্গে দু'দিন কাটাতে হয়, তা হলে কীভাবে একে অপরের সঙ্গে মানিয়ে নেবেন তাঁরা? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই এগোবে 'তারপর'-এর গল্প । মানুষের সম্পর্ক, মনস্তত্ত্ব এবং জীবনের নানা দিককে কীভাবে নতুন করে দেখা যায়, সেই ভাবনাই তুলে ধরতে চলেছেন পরিচালক ।
ছবির পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'জীবনকে উলটে পালটে দেখুন' । পোস্টারের নকশাতেও রয়েছে অভিনবত্বের ছাপ । পড়ন্ত বিকেলের সূর্যাস্তের আবহে নৌকার উপর দাঁড়িয়ে চারজন মানুষ, পাশে নৌকার মাঝি । প্রচলিত পোস্টারের ধরন থেকে সরে গিয়ে এখানে সিনেমা ও পরিচালকের নামের বিন্যাসেও রয়েছে ব্যতিক্রমী ভাবনা । সব মিলিয়ে ছবির বিষয়বস্তুর মতোই পোস্টারেও দর্শকের কৌতূহল বাড়িয়েছেন পরিচালক ।
'তারপর' ঘিরে আগ্রহের অন্যতম কারণ ছবির কাস্টিং । কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই প্রথম বড় পর্দায় কাজ করতে চলেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য । অন্যদিকে, 'ধূমকেতু'-র পর ফের কৌশিকের ছবিতে দেখা যাবে রুদ্রনীল ঘোষকে । পাশাপাশি 'বিবাহ অভিযান'-এর পর দীর্ঘ বিরতিতে বড় পর্দায় ফের একসঙ্গে দেখা যাবে রুদ্রনীল ও অনির্বাণকে ।
সাম্প্রতিক সময়ে অনির্বাণের ব্যান্ড হুলিগানিজমের গানে 'সনাতন-সনাতনী' শব্দের ব্যবহার নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন রুদ্রনীল । সেই প্রেক্ষিতে পর্দায় এই দুই অভিনেতার রসায়ন কেমন হয়, তা নিয়েও দর্শকের কৌতূহল থাকবে । তবে আপাতত নজর নতুন গল্প, ব্যতিক্রমী ভাবনা এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'তারপর' কোন পথে এগোয়, সেদিকেই ৷