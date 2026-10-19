আমেরের রাজা মান সিং প্রথম এই দেবীর পুজো করতেন- ইন্দিরা ধর
Indira Dhar on Durga Puja:400 বছরেরও বেশি প্রাচীন দুর্গাপুজোর সঙ্গে যোগ রয়েছে পরিচালক ইন্দিরা ধরের৷ জানেন কোন বনেদি বাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িয়েছেন 'পুতুল' খ্যাত পরিচালক?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 5:06 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 অক্টোবর: রাজা বৈদ্যনাথ মল্লিক (বা বৈদ্যনাথ দে মল্লিক)-এর পরিবারের দুর্গাপুজো বলতে মূলত কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী 'মা সিংহবাহিনী'র পুজো-কে বোঝায়। এই দেবীর ইতিহাস প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো এবং এই মল্লিক পরিবারের শারদীয়া দুর্গোৎসবের ঐতিহ্য 400 বছরেরও বেশি প্রাচীন। সেই পুজোর সঙ্গে এখন জড়িয়ে গিয়েছেন 'পুতুল' খ্যাত পরিচালক ইন্দিরা ধরও ৷ নেপথ্যে সঙ্গীত পরিচালক তথা স্বামী সায়ন গঙ্গোপাধ্যায় ৷
ইতিহাস ও পারিবারিক বিশ্বাস অনুযায়ী, এই অষ্টধাতুর সিংহবাহিনী মূর্তিটি একসময় গুপ্ত রাজবংশের রাজা রাজ্যবর্ধন (সম্রাট হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এবং পরবর্তীতে মোঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহের কুলদেবী ছিলেন। জানা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মানসিংহের প্রাসাদ থেকে দেবীর বিগ্রহ চুরি করে প্রধান পুরোহিত চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের একটি গুহায় লুকিয়ে রেখেছিলেন।
মল্লিক বংশের আদি পুরুষ বৈদ্যনাথ দে মল্লিক স্বপ্নাদেশ পেয়ে সেই দুর্গম গুহা থেকে দেবীকে উদ্ধার করেন। তিনি দেবীকে প্রথমে ত্রিবেণীর ভদ্রাসনে এনে প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীতে মল্লিক পরিবার স্থায়ীভাবে কলকাতায় স্থানান্তরিত হলে দেবীও কলকাতায় আসেন।
পরিচালক ইন্দিরা বলেন, "আসলে, রাজা বৈদ্যনাথ মল্লিকের দুর্গাপুজার কথা খুব বেশি মানুষ জানেন না। রাজস্থানের আমেরের রাজা মান সিং প্রথম এই দেবীর পুজো করতেন। আকবর দেবীমূর্তিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তখন প্রধান পুরোহিত দেবীমূর্তিকে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন এবং 1613 সালে কলকাতায় পৌঁছান। আমার স্বামী সায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের দিদা বর্তমানে মল্লিক পরিবারের প্রধান। এটিই আমাদের দুর্গাপুজো।" তিনি আরও বলেন, "বিয়ের পর এটা আমার প্রথম দুর্গা পুজো ৷ ব্যক্তিগত সময় কাটাচ্ছি পরিবারের সকলের সঙ্গে ৷" এই পুজোর বিশেষত্ব হল, এখানে প্রচলিত মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা হয় না। দেবীর বিগ্রহটি মাত্র 22 ইঞ্চির একটি স্থায়ী অষ্টধাতুর মূর্তি, যেখানে দেবীর পোশাক ও মুকুট সোনার পাতে খোদাই করা থাকে।
উল্লেখ্য, 2025 সালের শুরুর দিকে পরিচালক ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায় এই প্রাচীন দে মল্লিক পরিবারের দেবী সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য, বিগ্রহের ইতিহাস এবং মল্লিক বংশের শরিকি পালা পুজোর ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে 'সিংহবাহিনী' নামে একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক ও তথ্যচিত্র-ধর্মী প্রজেক্ট তৈরি করেছিলেন। এই কাজের মাধ্যমে তিনি কলকাতার এই অন্যতম প্রাচীন ও রহস্যময় প্রাক-মোঘল ভাস্কর্যের ড্রাগন-সদৃশ সিংহ এবং অনন্য অষ্টধাতু মূর্তির রূপের লীলাকে পর্দার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন।