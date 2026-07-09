'ভালোবাসা'কে ভালোবাসেন ইমতিয়াজ ? বৃষ্টিভেজা শহরে 'ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা' পরিচালক জানালেন...

'ভালোবাসা'কে ভালোবাসেন ইমতিয়াজ ? বৃষ্টিভেজা শহরে 'ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা' পরিচালক জানালেন...
দেশভাগের যন্ত্রণা, ভালোবাসায় বিচ্ছেদ- 'ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা' সিনেমায় দর্শকদের নস্ট্যালিজক সফর ৷ কলকাতায় সিনেমার প্রচারে এসে ভালোবাসা নিয়ে কী বললেন পরিচালক ইমতিয়াজ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 9, 2026 at 4:59 PM IST
কলকাতা, 9 জুলাই: বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। বেলা বাড়তেই প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল শহর। কিন্তু তাতে কী শহরে নিজের ছবির প্রচারে হাজির পরিচালক ইমতিয়াজ আলি (Imtiaz Ali)। কথা ছিল ভিক্টোরিয়ার সামনে আসবেন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন। হবে ফোটোশুট। বাধ সেধেও সাধতে পারল না বৃষ্টির ভ্রূকুটি। ভিক্টোরিয়ার সামনে পৌঁছে খালি পায়ে ভিক্টোরিয়ার গেটের সামনে এলেন ইমতিয়াজ। মাথায় কালো ছাতা, মুখে নির্ভেজাল হাসি। যেন উপভোগ করছেন কলকাতার বৃষ্টি। আর সত্যিই উপভোগ করছেন, জানালেন স্বয়ং।
12 জুন মুক্তি পেয়েছে ইমতিয়াজ পরিচালিত নাসিরুদ্দিন শাহ, দিলজিৎ দোসাঞ্জ (DILJIT DOSANJH) অভিনীত হিন্দি ছবি 'ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা' (Main vaapas aaunga)। এখনও প্রেক্ষাগৃহে বহাল তবিয়তে চলছে এই ছবি। কলকাতার মানুষ বাংলা হোক বা হিন্দি ভালো ছবি দেখতে সবসময়ই ভালোবাসে। আর তাই হিন্দি ছবি মুক্তি পেলেও নির্মাতা, অভিনেতারা এই শহরে ছুটে আসেন প্রচারে। ঠিক যেমন আজ এসেছেন ইমতিয়াজ। প্রবল বৃষ্টিতেও সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন পরিচালক। ছবিতে অভিনেতা-গায়ক দিলজিৎকে নিয়ে কাজ করার কারণ জানতে চাইলে ইমতিয়াজ সাফ জানান, "আমার এই ছবির জন্য দিলজিৎ উপযুক্ত তাই ওঁকে নিয়ে কাজ করেছি।"
প্রসঙ্গত, দিলজিৎ দোসাঞ্জ অভিনীত 'সতলুজ' (Satluj) ছবিটি মুক্তির মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই চুপিসারে সরিয়ে ফেলা হয়। দিলজিৎ দোসাঞ্জ লাইভে এসে বলেন যে তিনি এমনটা ঘটবে বলে আগেই আশঙ্কা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে অনেকেই ছবিটি দেখেছেন এবং দর্শকদের কাছে এটি উপস্থাপন করার নির্মাতাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। দিলজিৎ এও বলেন যে অনেকেই হয়তো ছবিটি ডাউনলোডও করেছেন। এই বক্তব্যের পর থেকে তাঁকে ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধে। যখন দেশজুড়ে বিতর্ক তুঙ্গে, তখনই অভিনেতা-গায়ক দিলজিৎকে নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন 'ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ' (FWICE)-এর সভাপতি বিএন তিওয়ারি। তাঁর বক্তব্য, একজন জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে দিলজিতের ছবি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়া উচিত। এবারও দেশভাগের ছবিতে দিলজিৎ 'দিল' জিতে নিয়েছে দর্শকের।
উল্লেখ্য, মুক্তির প্রথম দিনে মাত্র 1 কোটি টাকা আয় করে এই সিনেমা। পরে সেই অঙ্ক বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে। যা আজ আকাশ ছুঁয়েছে বলা যায়। পরিচালক বলেন, "দর্শক যা চায় তাই আমি বানাই। আমি ভাগ্যবান যে শুরুর দিকে ছবিটি তেমন আশার আলো দেখাতে না পারলেও পরে মানুষ ভালোবাসছেন এই ছবি। দেশভাগের সময়ের ঘটনা নিয়ে এই ছবি। আমি চেয়েছিলাম যাঁরা দেশবিভাগ দেখেছেন তাঁরা সবাই এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে এরকম একটা ছবি দেখে যান। সবথেকে ভালো লাগছে যে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও এই ছবিটা দেখছে। এই সিনেমার কাহিনির সঙ্গে একাত্ম হতে পারছেন ৷ এটা এক ধরনের অনুপ্রেরণা, যেখানে তারা চাইছেন তাদের জীবনেও এমন ভালোবাসা থাকুক ৷"
পরিচালক ইমতিয়াজ আলিকে বলা হয় বলিউডের রোমান্সের ফেরিওয়ালা। অনেকে তাকে সিনেমায় প্রেমের কবিও বলেন। কেউ আখ্যা দেন দার্শনিক। তাঁর সিনেমায় প্রেম আসে সাধনা, আরাধনা হয়ে। নতুন করে আরও একটি রোমান্টিক চলচ্চিত্র নিয়ে এলেন তিনি, যা এই মুহূর্তে বক্সঅফিস কাঁপাচ্ছে। তিনি কি 'ভালোবাসা'কে ভালোবাসেন ? উত্তরে ইমতিয়াজ বলেন, "ভালোবাসা কী আমি জানি না। তবে, ভালো কাহিনি মানুষকে দেখাতে হবে এটাই বুঝি।"