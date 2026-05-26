দীপিকাকে নিয়ে 'গুড গার্ল ইমেজ' মন্তব্য ! সাফাই পরিচালক ইমতিয়াজের

দীপিকাকে নিয়ে 'গুড গার্ল ইমেজ' মন্তব্য ! সাফাই পরিচালক ইমতিয়াজের
ছবির কাস্টিংয়ের সময় দীপিকা পাডুকোনের ভাবমূর্তি নিয়ে বিশেষ বক্তব্য রেখেছিলেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 1:45 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 মে: সইফ আলি খান, দীপিকা পাড়ুকোন ও ডায়ানা পেন্টি অভিনীক 2012 সালে মুক্তি পাওয়া 'ককটেল' সিনেমা নিয়ে পুরনো মন্তব্য ফের চর্চায় ৷ ছবির কাস্টিংয়ের সময় দীপিকা পাডুকোনের ভাবমূর্তি নিয়ে বিশেষ বক্তব্য রেখেছিলেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলি ৷ পরিচালকের সেই বার্তা ফের একবার সোশাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ এতদিন পর সেই বক্তব্য নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন ইমতিয়াজ ৷
ইনস্টাগ্রামে নিজের বক্তব্যের ভিডিয়োটি ফের শেয়ার করে আলি বলেন, তাঁর কথার ভুল অর্থ বার করা হতে পারে এবং তাতে দীপিকা আহত হতে পারেন ৷ তাই তিনি বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আলির এই মন্তব্যের পর বিষয়টা স্পষ্ট হয় যে, 2012 সালের ছবিটিতে ভেরোনিকার চরিত্রে নির্বাচিত হওয়ার আগে দীপিকাকে প্রথমে মীরার চরিত্রের জন্য অডিশন দিতে বলা হয়েছিল, যা সেই সময়ে তাঁর জনসমক্ষে থাকা ভাবমূর্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তার এই মন্তব্য ছবিটি এবং এতে পাডুকোনের অভিনয় নিয়ে আলোচনাকে আবার উস্কে দিয়েছে ৷ আর এই বিতর্ক সামনে এসেছে, যখন 19 জুন 'ককটেল 2' মুক্তি পেতে চলেছে।
"আমার বক্তব্যের ভুল মানে করবেন না..." ইমতিয়াজ
নিজের ইন্সটা পোস্টে আলি বলেছেন, তিনি কখনো ভাবেননি যে দীপিকার জন্য তাঁকে এমন একটি সতর্কবার্তা লিখতে হবে ৷ কিন্তু তিনি ঝুঁকি নিতে চাননি। তিনি লিখেছেন, "আমার মিষ্টি ও সুন্দরী দীপিকা পাডুকোন, তুমি আমার বন্ধু, আমার সঙ্গী, আমার হাসি আর আনন্দের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস। আমার মনে হয় তুমি আমার রসিকতা কখনও ভুল বুঝবে না, কারণ তুমিই সবচেয়ে ভালো জানো আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি, কতটা শ্রদ্ধা করি, কতটা বুঝি এবং কতটা মূল্য দিই। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে তুমি ভুল বুঝতে পারো এবং কষ্ট পেতে পারো ৷ তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে এমনটা করো না।"
পরিচালক আরও বলেন যে, এই জীবনে তার পক্ষে দীপিকার প্রতি কঠোর হওয়া অসম্ভব ৷ তিনি তার মঙ্গল কামনা করে ও ভালোবাসা পাঠিয়ে তাঁর বার্তাটি শেষ করেন। আলি আরও বলেন যে, তিনি দীপিকাকে কতটা ভালোবাসেন, তার প্রশংসা করেন, তাকে বোঝেন এবং তার কদর করেন, তা দীপিকা অন্য সবার চেয়ে ভালো জানেন।
দীপিকা পাডুকোন সম্পর্কে পরিচালক কী বলেছিলেন?
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, 'ককটেল'-এর কাস্টিং নিয়ে আলোচনা করার সময় আলি বলেছিলেন যে, তিনি গল্পটি লিখেছিলেন সেখানে দীপিকাকে প্রথমে মীরা চরিত্রের জন্য অডিশন দিতে বলা হয়েছিল ৷ যে চরিত্রে পরে ডায়ানা পেন্টি অভিনয় করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, পরে দীপিকা তাঁকে ফোন করেন, যার পর তিনি তাঁকে ভেরোনিকা চরিত্রের জন্য অডিশন দিতে বলেন। আলি বলেন যে, "ভেরোনিকা চরিত্রটি সেই সময়ে দীপিকার জনসমক্ষে থাকা ভাবমূর্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ৷ কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে অনেক পার্টিতে গিয়েছি, তাই আমি জানি সে কতটা সাহসী এবং স্পষ্টভাষী হতে পারে, যদিও সেই সময়ে সে একটি 'ভালো মেয়ে'র ভাবমূর্তি তুলে ধরছিল।"