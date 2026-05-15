'আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সারাক্ষণ অশান্তি', ইম্পার কোন্দলে ক্ষুব্ধ গৌতম ঘোষ
কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা বললেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক ৷ নতুন কমিটি গঠনের সম্ভাবনার কথা বললেন গৌতম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 6:43 PM IST
কলকাতা, 15 মে: অশান্তি কিছুতেই থামছে না ইম্পায় ৷ যত দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে ৷ পিয়া সেনগুপ্তর পদত্যাগের দাবিতে অনড় টলিপাড়ার প্রযোজক-পরিবেশকের একাংশ ৷ সেখানে দেখা মিলছে না-কোনও নামী প্রযোজকের ৷ তবে, বৃহস্পতিবার ইম্পা (EIMPA)-তে হাজির হন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ ৷ কিন্তু, পিয়া সেনগুপ্ত ও তাঁর কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন অনুপস্থিত ৷ ফলে, বৃহস্পতিবার তাঁকে ছাড়াই সংগঠনের চার কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করলেন বিরোধীপক্ষের প্রযোজকরা ৷ পিয়া সেনগুপ্তর পদত্যাগের দাবি এখনও বহাল রেখেছেন তাঁরা ৷
উল্লেখ্য, প্রযোজকদের এই দাবিতে এবং প্রতিবাদে কেন দেখা মিলছে না-কোনও তথাকথিত খ্যাতনামাদের ? প্রশ্ন সাংবাদিকদের তরফে রোজই উঠছে ৷ পরিবেশক শতদীপ সাহা বারবারই একই উত্তর দিয়েছেন, "সকলের সঙ্গেই কথা হচ্ছে ৷ সবাই পাশে আছেন ৷ সোশাল মিডিয়া খুললেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ৷" কিন্তু, সশরীরে কোনও প্রযোজককে হাজির থাকতে দেখা যায়নি এতদিন ৷
তবে, বৃহস্পতিবার গৌতম ঘোষ হাজির হন ইম্পাতে ৷ বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "সংগঠনের পরিবেশ আগের মতো আর নেই ৷ অনেকটাই বদলে গিয়েছে ৷ সেই জন্যই অনেকদিন হয়ে গেল ইম্পায় আমি আসি না ৷ বাংলা ছবি বানানোও তো প্রায় ছেড়ে দিয়েছি ৷ কারণ, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে নানা বিষয়ে সারাক্ষণ অশান্তি চলছে, যা কাম্য নয় ৷"
তিনি আরও বলেন, "একটা সময় ভিনরাজ্যের প্রযোজক-পরিচালকরা এখানে কাজ করার জন্য মুখিয়ে থাকতেন ৷ কিন্তু, এই অশান্তির কথা তাঁরাও জেনে গিয়েছেন ৷ ফলে, আর এখানে এসে কাজ করার আগ্রহ দেখাচ্ছেন না ৷ এমনিতেই এই ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা খারাপ ৷ কোনও টার্ন ওভার নেই, সিনেমা হলগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ৷ তার সঙ্গে যদি এরকম অশান্তি চলে, তা হলে এখানে কাজ হবে কীভাবে ?"
বিরোধীপক্ষের প্রযোজকদের অভিযোগ, সংগঠনের গায়ে রাজনীতির রং লেগেছে ৷ ইম্পা দিনদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস হয়ে উঠছিল ৷ পিয়ার পদত্যাগ চাওয়ার পিছনে এটিও একটি অন্যতম কারণ বলে দাবি তাঁদের ৷ এ প্রসঙ্গে গৌতম ঘোষ বলেন, "বিনোদন দুনিয়া যত স্বচ্ছ থাকবে, ততই তার জন্য মঙ্গল ৷ কোনও সংগঠনের গায়েই রাজনৈতিক রং বা তকমা লাগতে দেওয়া উচিত নয় ৷"
তাঁর কথায়, পিয়ার বিরুদ্ধে যা-যা অভিযোগ উঠেছে, তিনি শুনেছেন ৷ অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সভাপতি খোঁজা উচিত ৷ তিনি এ দিন আরও বলেন, "প্রসেনজিতের কাছে শুনেছি, এখন নাকি প্রযোজকদের তাঁদের ছবির বাজেট আগাম জানাতে হয় ইম্পাকে ৷ যদি সত্যিই এ রকম কিছু নিয়ম হয়ে থাকে, তা হলে সেটা একেবারেই কাম্য নয় ৷ প্রযোজকরা কত টাকায় ছবি বানাবেন, এই স্বাধীনতা তাঁদের আছে, তাঁরা বাধ্য নয় এই ব্যাপারে কাউকে জানাতে ৷"
উল্লেখ্য, ইম্পার অফিসে রাজনৈতিক রং লেগে থাকার প্রসঙ্গে পিয়া সেনগুপ্ত আগেই বলেছিলেন, "4 মে'র পর থেকে বিজেপি-র পতাকা ঝুলছে ইম্পায় ৷ একই সঙ্গে অফিসের ভিতরে গেরুয়া আবির খেলা হয়েছে ৷ এরকম তো আগে কখনও ঘটেনি ৷ তা হলে ইম্পাতে রং লাগাচ্ছেন কারা ?" তিনি আরও বলেন, "প্রযোজকদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে বাম সরকার, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দ্বারস্থ হয়েছি ৷ নতুন বিজেপি সরকারের কাছেও সংগঠনের প্রয়োজনে সমস্যার কথা জানাব ৷"