ETV Bharat / entertainment

রঙ নয় বদলাতে হবে ভাবনা- বাংলা ছবিতে বর্ণ বিদ্বেষের গল্প আনছেন দেবপ্রসাদ হালদার

মুখ্য দুই চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অনুজয় চট্টোপাধ্যায় এবং অঙ্কিতা দাসকে।

director-deboprasad-haldar-starts-rang-nahi-soch-badlo-movie-with-anujoy-chattopadhyay
বর্ণ বিদ্বেষের গল্প আনছেন দেবপ্রসাদ হালদার (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 23, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: দেবপ্রসাদ হালদার নিয়ে আসছেন তাঁর নতুন বাংলা ছবি 'রং নেহি সোচ বদলো'। মুখ্য দুই চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অনুজয় চট্টোপাধ্যায় এবং অঙ্কিতা দাসকে। 'হাউজ অফ ভিসন স্টুডিওজ'-এর হাত ধরে আসছে এই সিনেমা।

ছবির ভাবনা
একটি সমাজে যেখানে বৈষম্য খুব কমই সরাসরি ঘোষণা করা হয়, তা লুকিয়ে থাকে প্রশংসার আড়ালে, বিয়ের বিজ্ঞাপনে, কাস্টিং নির্বাচনে এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক মানুষের আত্মপরিচয়ে। 'রং নেহি সোচ বদলো' এমন এক তরুণের গল্প, যে নীরবে লড়াই করে চলেছে আমাদের সমাজের প্রচলিত গায়ের রঙের অঘোষিত শ্রেণিবিভাজনের বিরুদ্ধে। আজও যেখানে ফর্সা ত্বককে অবচেতনভাবে সাফল্য, আকর্ষণ এবং মর্যাদার প্রতীক হিসেবে ধরা হয়, সেখানে তথাকথিত ‘পছন্দ’ ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে গভীর মানসিক ক্ষত। এই ছবি সূক্ষ্ম বর্ণবাদ ও রঙবৈষম্যের মানসিক অভিঘাতকে সামনে আনে। প্রশ্ন তোলে আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সৌন্দর্যবোধ নিয়ে। একইসঙ্গে তুলে ধরে, সমাজের নীরব পক্ষপাত কীভাবে একজন মানুষের আত্মপরিচয়কে গড়ে, ভাঙে ও পুনর্নির্মাণ করে।

পরিচালকের বক্তব্য
পরিচালক দেবপ্রসাদ হালদার বলেন, "আমরা অনেক সময় মনে করি বর্ণবাদ মানেই চরম বৈষম্য। কিন্তু আমাদের সমাজে এটি অনেক ক্ষেত্রেই ফিসফিসানিতে বেঁচে থাকে স্বাভাবিক কথোপকথনে, বিয়ের বিজ্ঞাপনে, কিংবা সাফল্য ও সৌন্দর্যের দৃশ্যমান সংজ্ঞায়। এই ছবিটা তৈরির মূল উদ্দেশ্য ছিল সেই নীরব মানসিক গঠনপ্রক্রিয়াকে অনুসন্ধান করা যেখানে সূক্ষ্ম রঙ বৈষম্য ধীরে ধীরে একজন মানুষের আত্মসম্মানকে প্রভাবিত করে। আমার চরিত্রের সংকট কেবল বাইরের সংঘাত নয়; এটি বছরের পর বছর স্বাভাবিকীকৃত পক্ষপাতের ফলে আত্মবিশ্বাসের ক্ষয়।"

পরিচালক আরও বলেন, "এই গল্পের মাধ্যমে আমি সমাজের সামনে একটি আয়না ধরতে চেয়েছি অভিযোগ তোলার জন্য নয়, বরং আত্মসমালোচনার জন্য। কারণ অনেক সময় সবচেয়ে ক্ষতিকর বৈষম্য সেটিই, যাকে আমরা আর বৈষম্য বলে চিহ্নিত করি না।"

উল্লেখ্য, 11 ফেব্রুয়ারি সোশাল মিডিয়ায় পেজে পরিচালক শেয়ার করেন সিনেমার পোস্টার ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "সমাজের গায়ে লেগে থাকা বর্ণবৈষম্যের চাপ যখন সহ্যের সীমা ছাড়ায়, তখন কী ভেঙে পড়ে ? এ এক গল্প, যা প্রশ্ন তোলে-আমরা বদলাব, নাকি শুধু দেখেই যাব ?" নতুন এই গল্পের মাধ্যমে সমাজের নানা রূপ ধরে দর্শকদের আয়নার সামনে দাঁড় করাতে প্রস্তুত পরিচালক দেবপ্রসাদ হালদার ৷

TAGGED:

DEBOPRASAD HALDAR
RANG NAHI SOCH BADLO
LATEST BENGALI CINEMA
ANUJOY CHATTOPADHYAY
RANG NAHI SOCH BADLO CINEMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.