বদলে যাবে রামচরণের বিপরীতে জাহ্নবীর একাধিক দৃশ্য ! ক্ষমা চেয়ে কী বললেন 'পেড্ডি' পরিচালক ?

বদলে যাবে রামচরণের বিপরীতে জাহ্নবীর একাধিক দৃশ্য ! ক্ষমা চেয়ে কী বললেন 'পেড্ডি' পরিচালক ?
পরিচালক বুচি বাবু সানা, রাম চরণ-অভিনীত পেড্ডি-তে জাহ্নবী কাপুরের হাইপার-সেক্সুয়ালাইজড (hypersexualised) দৃশ্যের জন্য দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 6, 2026 at 12:59 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 জুন: হিরো প্রধান সিনেমায় অভিনেত্রী তথা হিরোইনের ভূমিকা কী কেবল একজন আবেদনময়ী-মোহময়ী হিসাবেই ? 'পেড্ডি' (Peddi) মুক্তি পেতেই এমন প্রশ্ন তথা ট্রোলিংয়ে জেরবার পরিচালক বুচি বাবু সোনা ৷ রাম চরণ (Ram Charan ) অভিনীত 'পেড্ডি' সিনেমায় জাহ্নবী কাপুরের (Janhvi Kapoor) চরিত্রটিকে 'অত্যধিক যৌন আবেদনময়ী' হিসেবে উপস্থাপন করায় নেটপাড়ায় তীব্র সমালোচনা শুরু হয় ৷ তার প্রেক্ষিতে ছবিটির নির্মাতারা আনুষ্ঠানিকভাবে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ শনিবার সকালে পরিচালক বুচি বাবু সানা এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষমা চেয়েছেন ৷ সিনেমায় জাহ্নবীকে এইভাবে উপস্থাপন করা নিয়ে কী বললেন পরিচালক ?
ক্ষমা চেয়েছেন পরিচালক বুচি বাবু সানা
শনিবার সকালে, পরিচালক বুচি বাবু সানা এক্স-এ দীর্ঘ বার্তা শেয়ার করেন ৷ তিনি তুলে ধরেন, যেভাবে জাহ্নবীকে তাঁর ছবি 'পেড্ডি'তে শুট করা হয়েছে এবং চিত্রায়ন করা হয়েছে, তা ঠিক নয় ৷ পরিচালক বলেন, "একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে, আমি বিশ্বাস করি সিনেমাকে বিনোদন দেওয়া, অনুপ্রাণিত করা এবং দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ করা উচিত। কখনই কাউকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলা বা অসম্মান বোধ করানো উচিত নয়। আমরা 'পেড্ডি'র কিছু দৃশ্যের বিষয়ে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া শুনেছি ৷ এটিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছি। পর্দায় এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের প্রতি আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে ৷ এটা কখনোই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না যে, আমরা কোনওভাবে নারী চরিত্রের প্রতি অবজেক্টিফাই বা অসম্মান করে থাকি। সেই অনুভূতিগুলি, উদ্বেগগুলিকে বোঝার জন্য এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী ৷"
As a filmmaker, I believe cinema should entertain, inspire, and connect with audiences. It should never make anyone feel uncomfortable or disrespected. We have heard the feedback regarding certain scenes in Peddi and have taken it seriously.— BuchiBabuSana (@BuchiBabuSana) June 6, 2026
I have always had immense respect for…
রামচরণ অভিনীত 'পেড্ডি' মূলত, স্পোর্টস ড্রামা সিনেমা ৷ ছবিতে পেড্ডির প্রেমিকা 'আচিয়াম্মা'র চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাহ্নবী। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর অনেক নেটিজেন তথা দর্শক অভিযোগ করেন যে, জাহ্নবীর চরিত্রটিকে কেবল নামমাত্র উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে ৷ পুরুষ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে জাহ্নবীকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা যে কোনও মহিলার প্রতি অসম্মানজনক-দৃষ্টিকটু বিষয় ৷ সামাজিক মাধ্যমে এই নিয়ে ট্রোলিং শুরু হতেই নড়েচড়ে বসেন নির্মাতারা ৷
সিনেমার দৃশ্যে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত
সমালোচনার জবাবে বুচি বাবু সানা বলেন, "দর্শকদের মতামত পর্যালোচনা করার পর, আমরা সংশ্লিষ্ট অংশগুলোতে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দর্শকদের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমেই সিনেমার বিকাশ ঘটে ৷ গল্পকার হিসেবে পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও সংবেদনশীলতার প্রতি খেয়াল রাখা আমাদের দায়িত্ব। প্রতিটি নারীই সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপিত হওয়ার এবং গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য। আমরা এমন সব গল্প তুলে ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা শক্তিশালী চরিত্রকে উদযাপন করে এবং সেই মূল্যবোধগুলোকে সমুন্নত রাখে।" এরপর পরিচালক তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার বার্তা শেষ করেন তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে, যাঁরা এই সিনেমার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "যারা সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেদের মতামত জানিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ।"
জাহ্নবী কাপুরের চরিত্রায়ন নিয়ে বিতর্ক
নেটিজেনদের মতে, সিনেমায় জাহ্নবী কাপুরের চরিত্র 'আচিয়াম্মা'-র এন্ট্রি সিনেই পরিচালক এক অস্বস্তিকর আবহ তৈরি করেছেন। রামের চরিত্রটি যখন প্রথমবার হিরোইন দেখে, তখন ক্যামেরা বেশ কয়েক মিনিট ধরে অভিনেত্রীর শরীরের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অর্থাৎ এখানে জাহ্নবীকে তাৎক্ষণিকভাবে কেবল একটি অবয়ব বা শরীরের বাঁকের সমষ্টি হিসেবে দেখা হয়, নিছক কামনার বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। 'পেড্ডি' অর্থাৎ রামচরণ এরপর সেই দৃশ্যে ব্যক্তিগত সীমার তোয়াক্কা না করে বন্ধুদের কাছে খোলাখুলিভাবে বলে যে, সে আচিয়াম্মার সম্মতি ছাড়াই তাঁকে স্পর্শ করতে চায়। এমনকী, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সুযোগ নিয়ে সে আচিয়াম্মার আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে জোরপূর্বক চুম্বন করে। সিনেমায়, একজন নারীকে এইভাবে উপস্থাপন করার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন নেটিজেনরা ৷
'পেড্ডি' বক্সঅফিস
তীব্র সমালোচনার পরেও বক্সঅফিসে রামচরণের এই সিনেমা ভালোই ব্যবসা করছে ৷ মাত্র 2 দিনেই গ্লোবালি এই সিনেমা ঘরে তুলে নিয়েছে 181.8 কোটি টাকা ৷ মনে করা হচ্ছে, উইকেন্ডে এই ছবি অনায়াসেই 200 কোটির ঘর পার করে যাবে ৷