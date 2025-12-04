ছবি মুক্তি আটকে দিতে পারে..., আমি আমার জায়গায় অনড় - পরিচালক বিদুলা

ছবি মুক্তি আটকে দিতে পারে..., আমি আমার জায়গায় অনড় - পরিচালক বিদুলা
বিদুলা জানান, "খারাপ এটাই লাগে বাইরে থেকে ডাক পাই কাজের, নিজের শহরে নয়।"
Published : December 4, 2025 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: স্বাধীন পরিচালকের কাজে বারবার ফেডারেশনের হস্তক্ষেপ ৷ ফেডারেশনের বিরুদ্ধে প্রথম মামলাও ঠুকেছিলেন ৷ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান আরও 15 জন পরিচালক। তখন থেকে এখনও পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রির ছবিটা বদলেছে অনেকটাই ৷ একে একে মামলা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন একাধিক পরিচালক। কিন্তু নিজের জায়গায় অনড় 'প্রেম আমার 2', 'গল্পের মায়াজাল' সিনেমার পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্য (Bidula Bhattacharya) ৷ কলকাতায় কাজ নেই তো কী হয়েছে ! নতুন কাজের শুটিংয়ে দিল্লি পাড়ি দিয়েছেন পরিচালক ৷
হিন্দি ভাষায় স্বল্প সময়ের ছবি পরিচালনা করছেন তিনি ৷ ইটিভি ভারত যোগাযোগ করলে, তিনি সায় দেন এই খবরেও ৷ পরিচালক বলেন, "হ্যাঁ, আমি বড় বাজেটের একটা ছোট ছবি বানাচ্ছি । বড় ছবি বানানোরও কথা চলছে। কিন্তু সেটা একেবারেই প্রাথমিক স্তরে আছে। কিছুই ফাইনাল হয়নি।"
তাহলে কি বাংলায় আর কাজ করতে আগ্রহী নন তিনি? বিদুলা জানান, "একেবারেই তা নয়। আমি কলকাতাতেও কাজ করব। কিন্তু খারাপ এটাই লাগে বাইরে থেকে ডাক পাই। নিজের শহরে নয়। আমি বরাবরই ফেডারেশনের টেকনিশিয়ান নিয়ে কাজ করেছি। কিন্তু ঠিক যতজন টেকনিশিয়ানের দরকার আমি ঠিক ততটুকুই নিয়েছি। এর বেশি আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না বাজেটের কারণে।"
বিদুলা বিস্তারিত বলেন, "আজ যদি একটা অল্প বাজেটের দু'জন মাত্র বা কম সংখ্যক অভিনেতা নিয়ে আমি একটা ছোট ফ্ল্যাটে শুট করি তা হলে আমি অত টেকনিশিয়ানকে তো দাঁড়ানোরও জায়গা দিতে পারব না। আমার মতো বেশির ভাগ স্বাধীন ছবির পরিচালকেরা বড় বড় প্রযোজক পান না। ফলে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে প্রযোজক জোগাড় করতে হয় আমাদের। তাঁরা অত টেকিনিশিয়ানের খরচ বহন করতে পারবেন না বলে চলেও যান। ফলে, কী হয় ছবিটাই আর বানানো হয় না।"
পরিচালকের কথায়, "আমি বরাবরের মতো আগামীদিনেও ফেডারেশনের টেকনিশিয়ান নিয়েই কাজ করব, নিশ্চয়ই করব কিন্তু আমার প্রয়োজন অনুযায়ী লোক নিয়ে করব। অযথা অনেক লোক নিয়ে আমি কাজ করতে পারব না। শুরুর দিন থেকে এই একটা কথাই আমি বলে আসছি। আজও আমার এই একই সিদ্ধান্ত।"
বিদুলা বলেন, "এমন অনেক টেকনিশিয়ান আছেন যাঁরা কাজ পাচ্ছেন না। আমি দিল্লিতে কাজও ফেডারেশনের বেশ কিছু টেকনিশিয়ান নিয়েই করছি। যারা বাইরে গিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত বরাবর। যতটুকু খরচ বহন করতে পারব ঠিক ততটুকু লোকই আছেন আমার সঙ্গে।" তাঁর কথায়, "কলকাতার একাধিক প্রথম সারির প্রযোজনা সংস্থা আমায় সিরিজ, ছবি তৈরির অনুরোধ জানিয়েছিল। তারা এ-ও আশ্বাস দিয়েছিল, ফেডারেশনের ঠিক করে দেওয়া টেকনিশিয়ানদের নিয়ে কাজ না করলে সমস্যা নেই। কাজ ভালো হলে ওই দিকটা তারা বুঝে নেবে। এখন তারাও পিছু হটছে। তা হলে আর কী করব?"
বিদুলা জানান, "সম্প্রতি ফেডারেশনের একটা প্রেস কনফারেন্সে দেখলাম তারা স্বাধীন পরিচালকদের, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলছে। সেখানের গল্পটাও আমি জানি। ওরা ডাকবে কিন্তু সেই চারজনের দরকার হলেও পাঁচজন দেবে। যারা খরচ বহন করতে পারবে তাদের ব্যাপার আলাদা। আর যারা পারবে না তারা কী করবে? আমি যদি বলি, আমি টাকা কম নিয়ে একটু ভালো ক্যামেরায় শুট করব লোক কম দিন। সেটাও হবে না।..."
প্রসঙ্গত, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে বিদুলার অভিযোগ ছিল পরিচালকদের স্বাধীনতায় অকারণ হস্তক্ষেপ করা হয় ৷ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান আরও 15 জন পরিচালক। সেই সময় বিদুলা ইটিভি ভারতকে জানান, "শেষ অবধি কারা থাকে সেটাই দেখার। আমি আমার জায়গা থেকে সরছি না।" আজও বিদুলার মুখে একই কথা। বললেন, "আমি সরব না আমার সিদ্ধান্ত থেকে। আমি তো কাজ পাচ্ছি। বাইরে কাজ করারও সুযোগ পাচ্ছি। আমি আমার জায়গায় অনড়।"
ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলায় অনেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ৷ শেষ পর্যন্ত যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সুদেষ্ণা রায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী, অনির্বাণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। পুজোর আগে কলকাতা হাইকোর্টে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আনা মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। সম্প্রতি, এক ভিডিয়োবার্তায় পরমব্রত ফেডারেশনের সঙ্গে যাবতীয় দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেওয়ার কথা জানান। ফেডারেশনও তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে।
ওদিকে ফেডারেশনের কোপে এখনও কাজ করতে পারছেন না অনির্বাণ ভট্টাচার্য। তিনি শেষ অবধি কী করেন সেটাও দেখার বিষয়। সবশেষে বিদুলা বলেন, "আমি বরাবরই প্রয়োজন অনুযায়ী ফেডারেশনের লোক নিয়ে কাজ করেছি। কেউ আটকাতে পারেনি, পারবেও না। তবে, হ্যাঁ ছবি মুক্তি আটকে দিতে পারে। ঠিক যেমন ‘দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।"