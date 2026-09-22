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মুক্তির আগেই গিনেস বুকে 'রাকা' ! কী কামাল দেখালেন অ্যাটলি-আল্লু অর্জুন ?

Raaka Sets Guinness World Record: 'সান পিকচার্স' ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে 'রাকা'-র অনুরাগীদের জানায় যে, ছবিটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নতুন রেকর্ড গড়েছে।

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 1:42 PM IST

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হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: মুক্তির আগেই রাকা সিনেমার টিমের মুকুটে জুড়েছে বড় পালক ৷ গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এ জায়গা করে নিয়েছে পরিচালক অ্যাটলি ও আল্লু অর্জুনের এই সিনেমা ৷ খুশির সেই খবর ও ছবি প্রকাশ্যে এসেছে একদিন আগেই অর্থাৎ 21 সেপ্টেম্বর 'জওয়ান' পরিচালক অ্যাটলির জন্মদিনের দিন। 'সান পিকচার্স' ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে 'রাকা'-র অনুরাগীদের জানায় যে, ছবিটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে এক নতুন রেকর্ড গড়েছে। নির্মাতারা জানিয়েছেন, রিয়েল-টাইমে (real-time) সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের মোশন-ক্যাপচার (motion-capture) করার জন্য 'রাকা' এই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটি অধিকার করেছে।

পোস্টের ক্যাপশনে নির্মাতারা লিখেছেন, "ইতিহাস রচিত হয়েছে। এটি এমন এক বিশ্বজয়ী সাফল্য যা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে বিশ্বমঞ্চে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। 'রাকা' (Raaka) রিয়েল-টাইমে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের মোশন-ক্যাপচার করার মাধ্যমে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়েছে ৷ এতে একই সময়ে 37 জন অভিনেতার মোশন-ক্যাপচার করা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক অর্জনের জন্য আল্লু অর্জুন এবং অ্যাটলি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের সনদ গ্রহণ করেছেন।"

এই পোস্টের পর, নির্মাতারা এই রেকর্ড গড়ার পেছনের কঠোর পরিশ্রমের ঝলকও শেয়ার করেছেন। ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, বিদেশি কলাকুশলীদের পাশাপাশি ছোট শিশুরাও অ্যাকশন দৃশ্যে অংশগ্রহণ করেছে ৷ পর্দার পেছনের (BTS) সেই দৃশ্য থেকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ার এই পুরো জার্নি অনুরাগীদের মন জয় করে নিয়েছে। এই অর্জনের জন্য অ্যাটলি, আল্লু অর্জুন এবং দলের বাকি সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছে নেটপাড়া।

'পুষ্পা' খ্যাত অভিনেতা তাঁর অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে পরিচালক অ্যাটলির সঙ্গে একটি সাদাকালো ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে তাঁদের দুজনকে হাসিখুশি মেজাজে দেখা গিয়েছে। এই বিশেষ মুহূর্তটি ভাগ করে নেওয়ার সময় ক্যাপশনে আল্লু অর্জুন লিখেছেন, "আমার পরিচালক অ্যাটলি গারুকে শুভেচ্ছা। আপনার মতো দূরদর্শী ও প্রতিভাবান একজন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত। ভবিষ্যতে একসঙ্গে দারুণ কিছু করার অপেক্ষায় রইলাম।"

আল্লু অর্জুনের 44তম জন্মদিনে নির্মাতারা এই সিনেমায় অভিনেতার 'ফার্স্ট লুক' বা প্রথম ঝলক প্রকাশ করেন। সেই ছবিতে ন্যাড়া মাথা ও রুক্ষ চেহারার আল্লু অর্জুনের একটি ক্লোজ-আপ দৃশ্য দেখা যায়। তাঁর মুখমণ্ডল এমন কিছুর আড়ালে ঢাকা ছিল যা দেখতে অনেকটা নেকড়ের থাবার মতো মনে হচ্ছিল। পুরো ছবিটিতেই এক আদিম ও যোদ্ধাসুলভ আবহ ফুটে উঠেছিল।

'আয়রন ম্যান 2' এবং 'ট্রান্সফরমার্স: রাইজ অফ দ্য বিস্টস'-এর মতো সিনেমার কাজের জন্য পরিচিত প্রখ্যাত ভিএফএক্স (VFX) সুপারভাইজার জেমস ম্যাডিগান বলেছেন, "আমি চিত্রনাট্যটি পড়েছি এবং বলতেই হচ্ছে-আমার মাথা এখনও ঘুরছে।" অ্যাকাডেমি পুরস্কারজয়ী এবং 'ফ্র্যাকচারড এফএক্স'-এর আর্টিস্টিক ডিরেক্টর ও সিইও জাস্টিন রেলি বলেছেন, "চিত্রনাট্যটি পড়ার পর, এতে থাকা বিভিন্ন প্রাণী ও চরিত্রগুলোকে নিয়ে যে সব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে আমি সত্যিই উচ্ছ্বসিত।" নির্মাতাদের দাবি, সিনেমাটি সব ধরনের দর্শকেরই ভালো লাগবে। অ্যাটলি পরিচালিত এই সিনেমায় অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে।

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TAGGED:

RAAKA MOVIE
GUINNESS WORLD RECORD
অ্যাটলি আল্লু অর্জুন
রাকা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড
RAAKA GUINNESS WORLD RECORD

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