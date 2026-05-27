প্রয়াত অনীক দত্ত, 'ভূতের ভবিষ্যৎ' পরিচালকের মৃত্যু ঘিরে রহস্য

প্রয়াত অনীক দত্ত, 'ভূতের ভবিষ্যৎ' পরিচালকের মৃত্যু ঘিরে রহস্য
আচমকাই ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন পরিচালক অনীক দত্ত। সঙ্কটজনক অবস্থায় ঢাকুরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। হল না শেষ রক্ষা ৷
Published : May 27, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 2:43 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 মে: শেষ রক্ষা হল না ৷ জীবন যুদ্ধে পরাজিত পরিচালক অনীক দত্ত ৷ প্রয়াত 'ভূতের ভবিষ্যৎ' পরিচালক ৷ সোশাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ অভিনেতা জয়জিৎ থেকে প্রযোজক রানা সরকারের ৷ বিনোদন মহলে নেমেছে শোকের ছায়া ৷ ইতিমধ্যেই হোমিসাইড শাখার পুলিশ হিন্দুস্তান পার্কের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে ৷ কীভাবে তিনি ছাদ থেকে পড়ে গেলেন, উঠছে প্রশ্ন ৷ হাসপাতাল সূত্রে খবর, পরিচালককে এমার্জেন্সিতে নিয়ে আসার আগেই মৃত্যু হয়েছিল ৷
জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে আচমকাই নাকি বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন পরিচালক অনীক দত্ত। সঙ্কটজনক অবস্থায় ঢাকুরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গড়িয়াহাটের হিন্দুস্তান পার্কের নিজের বাড়ির চারতলার ছাদ থেকে পড়ে আহত হন পরিচালক। কীভাবে তিনি পড়ে গিয়েছেন তা এখনও জানা যায়নি ৷ হাসপাতালে এমারজেন্সি বিভাগে ভর্তি করা হয় পরিচালককে ৷ অন্যদিকে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ হাসপাতালে পরিচালকের স্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন অভিনেতা জীতু কমল, সৃজিত মুখোপাধ্যায় ৷
2012 সালে 'ভূতের ভবিষ্যৎ' সিনেমার মধ্য দিয়ে তার পরিচালক জীবন শুরু হয় অনীকের। এরপর তিনি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'আশ্চর্য প্রদীপ' নিয়ে কাজ করেন। তাঁর তৃতীয় পরিচালিত ছবি 'মেঘনাদবধ রহস্য'। এছাড়াও 'ভবিষ্যতের ভূত', 'বরুণবাবুর বন্ধু', 'অপরাজিত'-র মতো সিনেমা উপহার দিয়েছেন দর্শকদের ৷ পরিচালকের পরিচালনায় 2025 সালে মুক্তি পায় 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ৷ অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রযোজক রানা সরকার, রাতুল মুখোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷
অভিনেত্রী রূপসা সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "বাকরুদ্ধ…অনীকদা, পারলে আমায় ক্ষমা কোরো ৷ দেখা করতে পারলাম না…আমায় সময় দিলে না। I am so sorry Anik da, you were the nicest… you said “come soon to visit, I don’t feel too well” I am so sorry dear man.Please forgive me. We are completely shocked .Rest in Cinema"
অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিক, অনীক দত্তের সঙ্গে শেষ চ্যাটের স্ক্রিনশট শেয়ার করেন ৷ তিনি লেখেন, "ফোন করতে আর পারব না ৷ এটা কেন হল ৷ খুব কষ্ট হচ্ছে, কান্না পাচ্ছে ৷ খুব ভালো মানুষ তুমি ৷ ভালো থেকো ৷ আর মন খারাপ হবে না ৷"
কিছুদিন আগেই প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান পরিচালক অনীক দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ৷ সেই ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, "যে আলোচনাটা পুরো হবে না আর, যে ছায়াছবি টা অসমাপ্ত রেখে গেলেন অনীক দা! ওঁ শান্তি" অন্যদিকে, পরিচালক অর্জুন দত্ত লেখেন, "আমার অন্যতম প্রিয় পরিচালক অনীক দত্ত আর নেই ৷ শেষ দেখা হয়েছিল নন্দনে ৷ ডিপ ফ্রিজ দেখতে এসেছিলেন ৷ আপনার গল্পগুলো থেকে যাবে ৷"
