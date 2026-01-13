সমাজের সব স্তরের চুরির পর্দা ফাঁস ! জীতু-বিপ্লবকে নিয়ে কোন গল্প ফাঁদছেন অগ্নিদেব ?

সমাজের সব স্তরের চুরির পর্দা ফাঁস ! জীতু-বিপ্লবকে নিয়ে কোন গল্প ফাঁদছেন অগ্নিদেব ?
13 ফেব্রুয়ারি থেকে শুটিং শুরু হবে পরিচালক অগ্নিদেবের নতুন ছবি ‘চোর’-এর।
Published : January 13, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: ঘটনাস্থল পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ৷ সময় 2025 সালের মে মাস ৷ 13 বছরের এক কিশোর যাকে 'চিপস চোর' অপবাদ দিয়ে করা হয় মারধর ৷ ছোট্ট ছেলেটা অপমানের বোঝা নিতে না পেরে নিয়ে ফেলে চরম সিদ্ধান্ত ৷ 10 বা 20 টাকা দামের একটা চিপসের প্যাকেটের জন্য মেলে চুরির অপবাদ ৷ অন্যদিকে, এমন অনেক ভারতীয় আছেন, যাঁদের নাম পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধীদের তালিকায় জ্বলজ্বল করছে ৷ মোদি, মেহুল চোকসি থেকে বিজয় মাল্য নামের তালিকা দীর্ঘ ৷ যাঁদের বিরুদ্ধে রয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকার কারচুপির অভিযোগ ৷ দু'টি ঘটনাই 'চুরি'র ৷ কিন্তু ফলাফলটা আলাদা ৷ সমাজের কঠিন এই সত্যটাকেই বড়পর্দায় আনছেন পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় ৷ সিনেমার নাম 'চোর' ৷
মুখ্য অভিনয়ে দেখা যাবে জীতু কমলকে। এছাড়াও রয়েছেন রাজেশ শর্মা, শঙ্কর চক্রবর্তী, বরুণ চন্দ ৷ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়কে ৷ অতিথি শিল্পী হিসাবে রয়েছেন দেবলীনা কুমার, মানসী সিনহা, অঞ্জনা বসু, সম্পূর্ণার মতো অভিনেত্রীরা ৷ অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের শেষ পরিচালনা 2018-য়। মাঝে আটটা বছর চলে গিয়েছে। ফেব্রুয়ারি থেকে শুটিং শুরু হবে পরিচালকের নতুন ছবি ‘চোর’-এর। ‘চোর’ আসলে রূপক। ছবিতে একটি রাতকে সামনে রেখে সমাজের সব স্তরের চুরির উপর থেকে পর্দা তোলার চেষ্টা রয়েছে পরিচালকের। চিত্রনাট্য লিখেছেন সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়। অতিরিক্ত চিত্রনাট্য আর সংলাপ লিখেছেন সুদীপা চট্টোপাধ্যায়।
ইটিভি ভারতকে সুদীপা বলেন, "আগামী 5 ফেব্রুয়ারি অগ্নিদেবের জন্মদিন ৷ ওইদিন হবে সিনেমার পোস্টার লঞ্চ ৷ 16 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে সিনেমার শুটিং ৷ কলকাতার বিভিন্ন অলি-গলিতে হবে শুট ৷ বেশিরভাগ শুটিং হবে রাতে ৷ আর সিনেমার বিষয়টা এমন, যেখানে প্রতিটা দর্শক নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন ৷"
উদাহরণ হিসাবে বলতে গিয়ে, সমাজের এক কঠিন সত্য সামনে আনেন অভিনেত্রী ৷ সুদীপা বলেন, "ধরুন, আপনার 50 হাজার টাকা লোন আছে ৷ সেই লোন পরিশোধ করতে যদি দেরি হয়, তাহলে বাড়িতে সকাল-বিকেল লোক চলে আসবে ৷ আর যদি 50 হাজার কোটি টাকার ঋণ থাকে, তাহলে সেলাম ঠুকবে ৷ এই বিষয়টা এখন সমাজে নিউ নরমাল হয়ে গিয়েছে৷ এই ধরনের বড় চুরিকে আমরা মেনে নিই ৷ এখানে এক রাতে এক চুরি হয়, সেটাকে কেন্দ্র করেই এগিয়েছে সিনেমার গল্প৷"
উল্লেখ্য, এই ছবি দিয়ে প্রযোজনা দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছেন অগ্নিদেবের বড় ছেলে আকাশ। একটি রাতের গল্প। তাই কলকাতার নানা জায়গায় সারা রাত ধরে শুটিং হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, পরিচালক অগ্নিদেব বরাবরই তাঁর সিনেমায় সামাজিক বার্তা দিয়ে এসেছেন। 39 বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি। সিনেমার পাশাপাশি অগণিত ধারাবাহিক পরিচালনা করেছেন তিনি। তাঁর পরিচালনায় হাতেখড়ি ‘চৌধুরী ফার্মাসিউটিক্যাল্স’ দিয়ে।
ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় আর মুনমুন সেন। এ ছাড়াও তাঁর পরিচালিত ধারাবাহিকের তালিকায় আছে 'দাদামণি'৷ 'কাল', 'সানাই', 'কী আশায় বাঁধি খেলাঘর', 'কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে', 'নীড় খোঁজে মন' সহ আরও একগুচ্ছ ধারাবাহিক। সিনেমার তালিকায় 'প্রভু নষ্ট হয়ে যায়', 'চারুলতা 2011', 'তিন কন্যা'-সহ একাধিক ছবি।