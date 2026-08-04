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'পচা' পাভেলের সঙ্গে 'পুশকিন' ঋদ্ধির 'Bromance' এবার বড়পর্দায়

"'পুশকিন' হিসেবে ঋদ্ধিকে না পেলে 'পচা' হয়ে ওঠা এত সহজ হত না"-'ডাক্তার কাকু'-র সেটে বন্ধুত্বের অজানা গল্প শোনালেন পাভেল ৷

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পর্দায় আসছে দুই বন্ধুর গল্প (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 10:55 AM IST

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হায়দরাবাদ, 4 অগস্ট: একজনের নাম 'পচা', অন্যজন 'পুশকিন'। শুধু পর্দায় নয়, শুটিং ফ্লোরেও যেন তাঁদের রসায়ন আলাদা মাত্রা পেয়েছে। পরিচালক পাভেলের (Pavel) আগামী ছবি 'ডাক্তার কাকু' (Daktar Kaku )-তে ছোটবেলার দুই বন্ধুর চরিত্রে দেখা যাবে পাভেল ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা ঋদ্ধি সেনকে (Riddhi Sen)। ছবির গল্পে যেমন তাঁদের বন্ধুত্ব গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই বাস্তবেও ঋদ্ধির সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আবেগপ্রবণ পাভেল।

ছবিতে ঋদ্ধি সেন অভিনয় করছেন 'পুশকিন' চরিত্রে। নামটি কোনও কাকতালীয় নয়। পুশকিনের বাবা, অর্থাৎ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'ডাক্তার কাকু', একজন বামপন্থী সাহিত্যপ্রেমী। তাই রুশ সাহিত্যিক আলেকজান্ডার পুশকিনের নামেই ছেলের নাম রাখা হয়েছে। অন্যদিকে পাভেলের চরিত্রের ডাকনাম 'পচা', যার আসল নাম কর্ণ। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হওয়া এই দুই বন্ধুর সম্পর্কই ছবির আবেগের ভিত।

'ডাক্তার কাকু'-র গল্পে পচা একজন মাছ বিক্রেতা। সমাজের প্রান্তিক এক তরুণের জীবনে আশার আলো হয়ে আসেন 'ডাক্তার কাকু'। তাঁর স্নেহ, বিশ্বাস ও আশীর্বাদই পচাকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়। সেই স্বপ্ন একদিন তাকে মাছ বিক্রেতা থেকে চিকিৎসক হওয়ার পথে নিয়ে যায়। এই দীর্ঘ পথচলায় পুশকিন শুধু বন্ধু নয়, পচার জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তিগুলোর একটি। আর তাই ছবিতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে সে কখনও নামে ডাকে না-তার কাছে তিনি চিরকালই 'ডাক্তার কাকু'।

ঋদ্ধি সেনকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পাভেলের গলায় শোনা গেল আবেগের সুর। তিনি বলেন, "ঋদ্ধির সঙ্গে আমি এর আগেও 'মন খারাপ' ছবিতে কাজ করেছি। পড়াশোনা, বই, জীবন, রাজনীতি কিংবা প্রতিদিনের নানা বিষয়-আমাদের আলোচনার কোনও শেষ নেই। খিল্লি যেমন চলে, তেমনই সিরিয়াস আলোচনা। 'পচা' চরিত্রটা করতে আমার এতটা সহজ হয়েছে, কারণ 'পুশকিন' হিসেবে আমি ঋদ্ধিকে পাশে পেয়েছি। ওর মধ্যে এখনও একটা ছেলেমানুষি আছে, যেটা চরিত্রটার জন্য ভীষণ দরকার ছিল। একজন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি। শুটিংয়ের প্রতিটা মুহূর্তে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি।"

পরিচালক হিসেবে দর্শকদের একের পর এক সফল ছবি উপহার দেওয়ার পর এবার অভিনেতা হিসেবেও নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন পাভেল। আর সেই সফরে পাশে পেয়েছেন ঋদ্ধি সেনকে। 'ডাক্তার কাকু' শুধু একজন চিকিৎসকের গল্প নয়, এটি এক স্বপ্নবাজ ছেলের লড়াই, একজন পথপ্রদর্শকের আশীর্বাদ এবং দুই বন্ধুর অটুট সম্পর্কের গল্প। ছবি মুক্তির আগেই 'পচা' ও 'পুশকিন'-এর এই বন্ধুত্ব সিনেমাপ্রেমীদের কোন বার্তা দেয়, তা জানা যাবে সময় আসলেই ৷

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TAGGED:

PAVEL
RIDDHI SEN
DAKTAR KAKU CAST AND RELEASE DATE
ডাক্তার কাকু ঋদ্ধি সেন পাভেল
DAKTAR KAKU BENGALI MOVIE

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