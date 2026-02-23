লিভারে ধরা পড়েছে সিস্ট, তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি দীপিকা ! কবে হবে অস্ত্রোপচার ?
ফের অস্ত্রোপচার দীপিকার ৷ অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে কী বললেন 'সসুরাল সিমর কা' অভিনেত্রী ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 23, 2026 at 3:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 ফেব্রুয়ারি: ক্যানসারের চিকিৎসা থেকে সেরে ওঠার মাত্র কয়েক মাস পর 'কাহা হাম কাহা তুম' খ্যাত অভিনেত্রী দীপিকা কক্করের (Dipika Kakar) নতুন করে স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে ৷ অভিনেত্রীর পেটে সিস্ট ধরা পড়েছে। তাঁর স্বামী শোয়েব ইব্রাহিম একটি ভ্লগের মাধ্যমে এই খবর অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন ৷ সোমবার অর্থাৎ আজ অভিনেত্রীকে অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন চিকিৎসক ৷ কবে হবে অস্ত্রোপচার, জানালেন শোয়েব ৷
নিজের ভ্লগে শোয়েব জানিয়েছেন, ব্যাখ্যা করেছেন যে দীপিকা বাম কাঁধে অস্বস্তির সঙ্গে হালকা পেটে ব্যথা অনুভব করেছিলেন। এরপর চিকিৎসক স্ক্যান করার পরামর্শ দেন ৷ এরপরেই অভিনেত্রীর পেটে প্রায় 13 মিমি আকারের একটি ছোট সিস্ট দেখা যায়।
ভ্লগে দীপিকা বলেন, "লিভারে 1.3 সেন্টিমিটারের সিস্ট ফের হয়েছে ৷ দু দিন ধরে আমার পেটে যন্ত্রণা হচ্ছিল ৷ তার সঙ্গে কাঁধেও যন্ত্রণা হচ্ছিল ৷ যা দেখে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ৷ চিকিৎসক তৎক্ষনাৎ সিটি করেন ৷ সেখানে নতুন করে সিস্ট ধরা পড়ে ৷ ডিসেম্বরে যখন স্ক্যান করেছিলাম ৷ তখন এই সিস্ট ছিল না ৷ ফলে যা হয়েছে, এই দু'মাসের মধ্যে হয়েছে ৷ এরপরে চিকিৎসক অস্ত্রোপচারের কথা বলেন ৷ তবে সিস্ট ক্যানসার সংক্রমিত কি না, তা জানি না ৷" এরপরেই অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে দীপিকা জানান, তাঁর জন্য যেন প্রার্থনা করেন সকলে ৷
কী বলেছেন চিকিৎসক ?
ডাক্তাররা দীপিকার মেডিকেল ডকুমেন্টগুলি দেখার পর সিস্ট অপসারণের জন্য ছোট্ট অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন ৷ অস্ত্রোপচার পদ্ধতিটি প্রত্যাশার চেয়ে কম সময় নেবে বলে জানানো হয়েছে ৷ মূলত, এই কারণে দীপিকাকে তিন থেকে চার দিন হাসপাতালে থাকতে হবে।
দীপিকার পজিটিভ থাকার চেষ্টা
লিভার ক্যান্সার ধরা পড়ার পর দীপিকার বড় অস্ত্রোপচার হয়েছিল। চিকিৎসার অংশ হিসেবে তাঁর লিভারের কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয় ৷ তারপর থেকে তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে পুরোপুরি নজর রাখেন ৷ সাম্প্রতিক এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও দীপিকা এবং শোয়েব তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখেছেন। তাঁরা তাঁদের অনুরাগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যারা ক্রমাগত প্রার্থনার মাধ্যমে সমর্থন করেছিলেন।
শোয়েবের কথায়, "দীপিকার সব রকম রিপোর্ট দেখে চিকিৎসকা সিদ্ধান্ত নেন, অস্ত্রোপচার বড় কিছু হবে না ৷ সিস্টটাকে আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে পুড়িয়ে দেওয়া হবে ৷ মঙ্গলবার অস্ত্রোপচার হবে ৷ প্রার্থনা করবেন যেন সব ভালো ভাবে হয়ে যায় ৷" এরপর শোয়েব ভাবুক হয়ে পড়েন ৷ তিনি জানান, 24 ঘণ্টা আগে সবকিছু ঠিকঠাক ছিল ৷ হাসি-মজায় দিন কাটছিল ৷ কিন্তু এটাই জীবন ৷ কখন- কী হয়ে যায়, তা কেউ বলতে পারে না ৷