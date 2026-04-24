ETV Bharat / entertainment

কেরিয়ারের উন্নতিতে কীভাবে জ্যোতিষ বিদ্যাকে হাতিয়ার করেছিলেন লতা-আশার বাবা দীনানাথ মঙ্গেশকর ?

জানা যায়, লতা মঙ্গেশকর-আশা ভোঁসলের বাবা দীনানাথ মঙ্গেশকর জ্যোতিষ ও নিউমোরোলজি বিচার করে নিজের নাটকের নাম নির্ধারণ করতেন ৷

পরিবারের সঙ্গে দীনানাথ মঙ্গেশকর (সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 24, 2026 at 1:11 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 24 এপ্রিল: ভাগ্যের ফের পরিবর্তনে গ্রহ-রত্নের চর্চা বা ব্যবহার নতুন কিছু নয় ৷ এখন আবার বেশি আলোচনায় উঠে আসছে নিউমরোলজির মতো বিষয়ও ৷ কিন্তু তিনের দশকে অর্থাৎ 1920 থেকে 1930-এর মধ্যেকার সময়কালে লতা মঙ্গেশকর-আশা ভোঁসলের বাবা দীনানাথ মঙ্গেশকরও (Deenanath Mangeshkar) জ্যোতিষবিদ্যাকে কেরিয়ারে উন্নতির জন্য কাজে লাগিয়েছিলেন ৷ কোথায় আর কীভাবে জানেন ? আজ এই মারাঠা শিল্পীর মৃত্যুবার্ষিকীতে জানব অজানা সেই কথা ৷

আসলে, দীনানাথ ছিলেন অভিনেতা, নাট্যসংগীত শিল্পী এবং হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী ৷ অনেকই জানেন না, অভিনেতা- সঙ্গীতশিল্পী হওয়ার পাশাপাশি জ্যোতিষবিদ্যাতেও সমানভাবে দক্ষ ছিলেন দীনানাথ ৷ শুধু তাই নয়, জানা যায়, নিজের ও মেয়েদের কেরিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে নিজের জ্যোতিষবিদ্যাকে ব্যবহার করেছিলেন দীনানাথ মঙ্গেশকর ৷ লতা, আশা, মীনা খডিকর ও ঊষা মঙ্গেশকর এবং সুরকার হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের বাবা।

জন্ম ও মঙ্গেশকর পদবি গ্রহণ

1900 সালের 29 ডিসেম্বর গোয়ার মঙ্গেশিতে জন্মগ্রহণ করেন দীনানাথ মঙ্গেশকর । তাঁর পিতা গণেশ ভট্ট নবথে, যিনি ভিকোবা বা ভিকামভট্ট নামেও পরিচিত ছিলেন ৷ ছিলেন একজন করহাদে ব্রাহ্মণ ৷ তিনি গোয়ার বিখ্যাত মঙ্গেশি মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে কাজ করতেন ৷ এই পরিবারের সঙ্গে আরও দুটি পদবি যুক্ত ছিল-হার্দিকার এবং অভিষেকী। দীনানাথের মাতা যেশুবাই রানে ছিলেন তাঁর পিতার উপপত্নী ৷ তিনি গোয়ার দেবদাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ৷ যা বর্তমানে 'গোমন্তক মারাঠা সমাজ' নামে পরিচিত। কৈশোরে তিনি 'মঙ্গেশকর' পদবিটি গ্রহণ করেন, যার অর্থ হল 'মঙ্গেশের'। 'মঙ্গেশ' হল সেই দেবতার নাম, যাঁর আরাধনা মঙ্গেশি মন্দিরে করা হয়।

সঙ্গীত জীবনের শুরু

দীনানাথ মাত্র পাঁচ বছর বয়সে শ্রী বাবা মাশেলকরের কাছে গান এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিতে শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি গোয়ালিয়র ঘরানারও একজন শিষ্য হন। রামকৃষ্ণবুয়া ওয়াজের সঙ্গীতের বৈচিত্র্য ও বলিষ্ঠ শৈলীতে তিনি মুগ্ধ হন এবং ওয়াজের 'গন্ধবন্ধ শাগরেদ' (ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত শিষ্য) হিসেবে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র 11 বছর বয়সে তিনি 'কিরলোস্কর সঙ্গীত মণ্ডলী'-তে যোগ দেন। পরবর্তীতে বন্ধু চিন্তামন গণেশ কোলহাটকর ও কৃষ্ণরাও কোলাপুরের সঙ্গে মিলে তৈরি করেন 'বলবন্ত মণ্ডলী'।

দীনানাথের জনপ্রিয়তা

দীনানাথের সুদর্শন রূপ এবং সুমধুর কণ্ঠস্বর তাঁকে মারাঠি নাট্যজগতে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল। তাঁর জনপ্রিয়তা এতটাই তুঙ্গে পৌঁছেছিল যে, তৎকালীন মারাঠি মঞ্চের এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব বাল গন্ধর্ব, প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে, দীনানাথ তাঁর দলে যোগ দিলে তিনি "তাঁর পায়ের নিচে রূপোর মুদ্রার গালিচা বিছিয়ে" তাঁকে বরণ করে নেবেন। 1935 সালে তিনি তিনটি সিনেমা প্রযোজনা করেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'কৃষ্ণার্জুন যুদ্ধ'। ছবিটি হিন্দি ও মারাঠি, দুই ভাষাতেই তৈরি হয়েছিল ৷ আর সেই সিনেমার একটি গান স্বয়ং দীনানাথ গেয়েছিলেন ৷ তাঁর ওপরই গানটির চিত্রায়ন করা হয়েছিল।

গায়কি প্রতিভার পাশাপাশি জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা

মঙ্গেশকর ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা বা চর্চা করেছেন ৷ জ্যোতিষ ও সংখ্যাতত্ত্বের (astrology and numerology) প্রতি নিজের আগ্রহের বশবর্তী হয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পাঁচ অক্ষরবিশিষ্ট এবং তৃতীয় অক্ষরে অনুস্বারযুক্ত নাটকগুলো তাঁর জন্য সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে। উদাহরণস্বরূপ: রণদুন্দুভি, রাজসন্ন্যাস, দেশকণ্টক। বলা বাহুল্য, দীনানাথ প্রযোজিত নাটকগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ৷ এর পিছনে জ্যোতিষ কৌশল থাকলেও, তাঁর নিপুণ পরিবেশনা, দেশাত্মবোধক বিষয়বস্তু, গান সেই সময়ে দর্শক-শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেছিল ।জানা যায়, নাটক ছাড়াও, তিনি তাঁর জ্যোতিষ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত সাফল্য ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন ৷ যার মধ্যে তাঁর বড় মেয়ে লতা মঙ্গেশকরের বিপুল সাফল্য বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্যক্তিগত জীবন

দীনানাথের প্রথম স্ত্রী ছিলেন নর্মদা (পরবর্তীতে দীনানাথ স্ত্রীর নাম পরিবর্তন করে 'শ্রীমতী' রাখেন)। 1922 সালে দীনানাথ ও নর্মদার বিয়ে হয় ৷ তাঁদের লতিকা নামে এক কন্যা সন্তান হয় ৷ কিন্তু ছোট বয়সেই সেই সন্তানের মৃত্যু হয় ৷ এর কিছুদিন পরেই দীনানাথের স্ত্রীও পরলোকগমন করেন। এরপর দীনানাথ তাঁর প্রথম স্ত্রীর বোন শেবন্তীকে বিয়ে করেন। 1927 সালে ধুলেতে তাঁদের বিয়ে হয় ৷ এই দম্পতির পাঁচ সন্তান হয়- লতা, মীনা, আশা, ঊষা এবং হৃদয়নাথ। তাঁদের প্রথম সন্তানের নাম রাখা হয়েছিল হেমা। কিন্তু দীনানাথ তাঁর প্রয়াত শিশুকন্যা লতিকার স্মৃতিতে বড় মেয়েকে 'লতা' নামেই ডাকতেন। পরবর্তী সময়ে এই নামটি শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে যায় ৷

মৃত্যু

1930-এর দশকের সময়ে আর্থিক সংকটের কারণে দীনানাথ মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েন। কয়েক সপ্তাহ অসুস্থ থাকার পর, 1942 সালের এপ্রিল মাসে পুণেতে তিনি মাত্র 41 বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ মঙ্গেশকর পরিবারের তরফে পুণেতে তাঁর নামানুসারে 'দীনানাথ মঙ্গেশকর হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

TAGGED:

DEENANATH MANGESHKAR DEATH
LATA MANGESHKAR FATHER
DINANATH MANGESHKAR ASTROLOGER
DEENANATH MANGESHKAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.