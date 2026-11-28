Dilruba Dilnasheen Trend: ইন্ডিয়ান আইডলে স্থান না পাওয়া রিতো রিবা আজ ভাইরাল, কেমন ছিল শিল্পীর জার্নি ?
Rito Riba viral song:নিজের লেখা-সুর করা 'হীর রাঞ্ঝা' গান গেয়ে বিচারক-দর্শকদের প্রশংসা কুড়ান। ভালো পারফর্ম করা সত্ত্বেও Top 15-এর তালিকা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 1:29 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 নভেম্বর: বর্তমানে সোশাল মিডিয়ায় স্ক্রল করলেই যে সুরটি বার বার ফিডে আসছে ও সবচেয়ে বেশি কানে ভাসছে, তা হল রিতো রিবার (Rito Riba) 'দিলরুবা দিলনাশিন' (Dilruba Dilnasheen) গান! রেট্রো ভাইব আর মিষ্টি কথার এই গান ইতিমধ্যেই লাখো লাখো রিলস ভিডিয়োর মাধ্যমে ভাইরাল ৷ যা ইন্টারনেটে ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে। গানটি মুক্তি পাওয়ার পরপরই এর নস্টালজিক সুর ও রোমান্টিক কথার জাদুতে বুঁদ নেটিজেনরা। কিন্তু আজ যে গানের কারণে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে গিয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী রিতো রিবা, একসময় তিনিই গানের রিয়েলিটি শো 'ইন্ডিয়ান আইডল' থেকে বাদ পড়েছিলেন ৷ অরুণাচল প্রদেশের শিল্পী রিতো রিবা কীভাবে সাধারণ থেকে তৈরি করলেন অসাধারণ জার্নি, চলুন জানা যাক ৷
কে এই রিতো রিবা (Rito Riba) ?
1999 সালের 5 নভেম্বর অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাটে (Pasighat) জন্ম রিতো রিবা। 27 বছর বয়সী রিতো অরুণাচল প্রদেশের গালো (Galo) উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বাবা রারি রিবা (Rari Riba) গিটার বাজানো ও গানে পারদর্শী ৷ মা-ও লোকসঙ্গীতে দক্ষ ৷ ফলে, ছোট থেকেই বাড়ির সঙ্গীতময় পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা রিতো গানকে ভালোবেসে ফেলেন৷ সঙ্গীতে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও 2014-15 সালের দিকে তিনি ইউটিউবে বিভিন্ন গানের কভার ভিডিয়ো আপলোড করা শুরু করেন। পরবর্তীতে গানের জগতে কেরিয়ার গড়ার লক্ষ্যে 2021 সালে তিনি মুম্বইয়ে পাড়ি জমান
ইন্ডিয়ান আইডল-শো আর বিতর্ক
সালটা 2022 ৷ আর পাঁচটা নতুন শিল্পীর মতোই চোখে হাজারো স্বপ্ন নিয়ে রিতো পা রাখেন গানের রিয়েলিটি শো'ইন্ডিয়ান আইডল 13'-এর অডিশন প্ল্যাটফর্মে ৷ নিজের লেখা ও সুর করা 'হীর রাঞ্ঝা' (Heer Ranjha) গান গেয়ে বিচারক ও দর্শকদের প্রশংসা কুড়ান রিতো। অডিশন ও থিয়েটার রাউন্ডে ভালো পারফর্ম করা সত্ত্বেও চূড়ান্ত সেরা 15 (Top 15)-এর তালিকা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। সেইসময় তাঁর বাদ পড়া নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা তৈরি হয়েছিল ৷ এমনকী নাগাল্যান্ডের মন্ত্রী তেমজেন ইমনা আলং (Temjen Imna Along)-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বহু মানুষ ও তারকা রিতোর সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং বিচারকদের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। অথচ, যে মঞ্চ থেকে রিতোকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, 2025 সালে সেই 'ইন্ডিয়ান আইডল'-এর মঞ্চেই তিনি অতিথি শিল্পী হিসেবে আমন্ত্রিত হন।
হার না মানা রিতোর লড়াই
রিতো রিবা মূলত রোমান্টিক ব্যালাড ও ভারতীয় পপ ঘরানার গানের জন্য পরিচিত। রিয়েলিটি শো থেকে বাদ পড়ার পর তিনি PlayDMF-এর ব্যানারে 'হীর রাঞ্ঝা' গানটি প্রকাশ করেন, যা ইউটিউবে 4 কোটির (44 মিলিয়ন) বেশি ভিউ পায়। এছাড়া তাঁর 'মেরি বনোগি কেয়া' (Meri Banogi Kya), 'ইক তু হি' (Ik Tu Hi) এবং 'ইবাদতে' (Ibadatein) গানগুলি সোশাল প্ল্যাটফর্মে তুমুল জনপ্রিয়তা পায় ৷ তিনি শ্রেয়া ঘোষালের সঙ্গে 'প্যায়ার আতা হ্যায়' (Pyaar Aata Hai) নামে গানে কণ্ঠ দিয়েছেন, যা তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম বড় মাইলফলক। এরপর, হিন্দি পপ ও রোমান্টিক গানের পাশাপাশি 2025 সালে তিনি নিজের মাতৃভাষা গালো-তে 'নেটিভ নোটস' (Native Notes) নামে একটি ইপি (EP) প্রকাশ করেন।
সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল
চলতি বছরের 16 অক্টোবর, 'দিলফেক' (Dilfek) ইপি-র অংশ হিসেবে সামাজিক মাধ্যমে মুক্তি পায় রিতো রিবা (Rito Riba)-র গাওয়া 'দিলরুবা দিলনাশিন' ৷ কিছুদিনেই মধ্যেই, গানটির রেট্রো-পপ সুর, সহজ-সুন্দর কথা শ্রোতাদের মনে দাগ কাটে ৷ ধীরে ধীরে গানটি ছড়িয়ে পড়তে থাকে ৷ বর্তমানে ভারত, নেপাল-সহ বিভিন্ন দেশের শ্রোতাদের মাঝে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করা এই গান নেটদুনিয়ায় ট্রেন্ড করছে ৷ ইনস্টাগ্রাম রিলস এবং টিকটকে গানটি নিয়ে 17 লাখেরও বেশি রিল তৈরি হয়েছে ৷
নেপালের চিতওয়ান জেলার একজন শিক্ষিকা সীমা তাঁর স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই গানে নেচে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন, যা ইন্টারনেটে ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায় এবং গানটির জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দেয়। গানের কথা লিখেছেন, সিদ্ধান্ত কৌশল ও সঙ্গীতায়োজন করেছেন টংস কিচু ৷ সুর দিয়েছেন রিতো নিজেই ৷ অর্জুন তানওয়ার এবং জাহাবিয়া দাগিনাওয়ালা অভিনীত এই গানটির মিউজিক ভিডিয়ো যেভাবে ভাইরাল হয়েছে, তাতে বলাই যায়, 'কাবিল-এ তারিফ তু...'