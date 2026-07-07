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আদৌ কি 'সলতুজ' ওটিটিতে রাখা উচিত ? দিলজিৎ দোসাঞ্জের ছবির তদন্তে কমিটি গঠন

দিলজিৎ দোসাঞ্জের ‘সুতলেজ’ চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখতে এমআইবি একটি উচ্চ-পর্যায়ের আন্তঃবিভাগীয় কমিটি (আইডিসি) গঠন করেছে।

Diljit Dosanjh's 'Satluj', Centre forms panel to examine movie after OTT takedown
আদৌ কি 'সলতুজ' ওটিটিতে রাখা উচিত ? (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 7, 2026 at 12:15 PM IST

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হায়দরাবাদ, 7 জুলাই: দিলজিৎ দোসাঞ্জ অভিনীত 'সতলুজ' (Satluj) ছবিটি মুক্তির মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই চুপিসারে ZEE5 থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, যশবন্ত সিং খালরার এই বায়োপিকটি এখনও সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC)-এর অনুমোদন পায়নি। এমনিতেই, সিনেমা তৈরির পর প্রায় তিন বছর পর মুক্তি পায় এই সিনেমা ৷ সেন্ট্রাল বোর্ডের সঙ্গে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর, নির্মাতারা 3 জুলাই 'সতলুজ' (পূর্ব নাম ‘পাঞ্জাব '95’) ছবিটি ZEE5-এ মুক্তি দেন।

কিন্তু তিন দিন পরেই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে ছবিটি সরিয়ে ফেলা হলে শুরু হয় সমালোচনা ৷ প্রতিবাদের মুখে পড়ে অবশেষে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (Ministry of Information and Broadcasting) দিলজিৎ দোসাঞ্জের ছবি 'সতলুজ'-এর বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখার জন্য এক উচ্চ-স্তরের আন্তঃবিভাগীয় কমিটি (IDC) গঠন করেছে।

'সতলুজ' নিয়ে তদন্ত করবে আইডিসি

জানা গিয়েছে, জি5 থেকে ছবিটি সরিয়ে ফেলার পর এমআইবি, আইডিসি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) আইনের ধারা 69এ এবং আইটি (মধ্যস্থতাকারী নির্দেশিকা এবং ডিজিটাল মিডিয়া নীতিমালা) বিধিমালা 2021-এর পার্ট 3-এর অধীনে এই আদেশ জারি করা হয়। ধারা 69এ অনুযায়ী, জনশৃঙ্খলা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার মতো নির্দিষ্ট কারণে মধ্যস্থতাকারীদের অনলাইন কন্টেন্টে প্রবেশাধিকার ব্লক বা অপসারণ করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। অন্যদিকে, তথ্য প্রযুক্তি বিধিমালার পার্ট 3, এই কাঠামোকে সংকীর্ণভাবে অনলাইন কিউরেটেড কন্টেন্ট এবং ডিজিটাল সংবাদের প্রকাশকদের পর্যন্ত প্রসারিত করে, যা এমআইবি-কে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং সংবাদ প্রকাশকদের এই ধরনের নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা দেয়।

খবর, এমআইবি-র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতে, বিষয়টি এখন আইডিসি দ্বারা তদন্ত করা হচ্ছে, যা আইটি বিধিমালা 2021-এর 14 নং নিয়মের অধীনে গঠিত হয়েছিল। এই প্যানেলটি চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অভিযোগের বিষয়ে কেন্দ্রকে সুপারিশ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

'সতলুজ' নিয়ে কেন বিতর্ক ?

'সতলুজ' হল, যশবন্ত সিং খালরার বায়োপিক, যাঁকে 1995 সালে কথিতভাবে অপহরণ করে হত্যা করা হয়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকাণ্ডের পর পাঞ্জাবের তরন তারানে 2 হাজারের বেশি মানুষের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড এবং অবৈধভাবে শবদাহের প্রমাণ তিনি উন্মোচন করেছিলেন। তাঁর সেই জীবননামা বড়পর্দায় আসতেই শুরু হয় বিতর্ক ৷

'সতলুজ' নিষিদ্ধ নিয়ে দিলজিতের প্রতিক্রিয়া

'সতলুজ' ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে ফেলার পর দিলজিৎ দোসাঞ্জ লাইভে এসে বলেন যে তিনি এমনটা ঘটবে বলে আগেই আশঙ্কা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে অনেকেই ছবিটি দেখেছেন এবং দর্শকদের কাছে এটি উপস্থাপন করার নির্মাতাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। দিলজিৎ এও বলেন যে অনেকেই হয়তো ছবিটি ডাউনলোডও করেছেন।

দিলজিৎ-এর লাইভ সেশনের পর, ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (FWICE)-এর সভাপতি বি এন তিওয়ারি অভিনেতার সিনেমা বাছাই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিওয়ারি বলেন, "দিলজিৎ দোসাঞ্জের এই ধরনের সিদ্ধান্তের প্রভাব বোঝা উচিত।" তিনি পাঞ্জাবের একজন সুপারস্টার এবং তাঁর বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যাতে তাঁর ভাবমূর্তি নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না হয়। আজ বিশ্বজুড়ে তাঁর বিশাল অনুরাগী রয়েছে।"

সতলুজ সম্পর্কে

'সতলুজ' 2023 সালে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু সেন্সরশিপ সংক্রান্ত সমস্যার কারণে তা মুক্তি পেতে দেরি হয় ৷ সেন্সর বোর্ড ছবিটি থেকে 120টিরও বেশি দৃশ্য কাটার দাবি করেছিল ৷ কিন্তু প্রযোজকরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলস্বরূপ, ছবিটির অনুমোদন বোর্ড আটকে রাখে। 'সতলুজ' পরিচালনা করেছেন হানি ট্রেহান ৷ এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল, সুবিন্দর ভিকি, গীতিকা বিদ্যা এবং অন্যান্যরা।

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TAGGED:

SATLUJ MIB
দিলজিৎ দোসাঞ্জ
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