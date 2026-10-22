দিল্লিতে AURA কনসার্ট বাতিল দিলজিতের, শেষমুহূর্তে কী যুক্তি দেখাল পুলিশ ?
Diljit Dosanjh Delhi Concert Cancel: শেষ মুহূর্তে মিলল না অনুমতি ৷ দিল্লিতে হচ্ছে না দিলজিতের লাইভ কনসার্ট ৷ কী কারণ দেখাল দিল্লি পুলিশ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 3:08 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 3:21 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 অক্টোবর: গানের কনসার্টের জন্য অনুমতি পেলেন না পঞ্জাবি গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ ৷ ফলে, দিল্লিতে গায়ক দিলজিতের অনুষ্ঠান দেখার জন্য অনুরাগীদের হয়তো আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে 30 অক্টোবর জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত হতে যাওয়া দিলজিতের কনসার্টের অনুমতি দিল না দিল্লি পুলিশ।
জানা গিয়েছে, দিলজিতের 'অরা ইন্ডিয়া ট্যুর' (Aura India Tour)-এর অংশ হিসেবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটির জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি। দক্ষিণ দিল্লির ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশের কার্যালয় থেকে টিকিট বিক্রয়কারী প্ল্যাটফর্ম 'বুকমাইশো' (BookMyShow)-কে পাঠানো এক চিঠি অনুযায়ী, নিরাপত্তা ঝুঁকি, উৎসবের মরসুমে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অন্যান্য উদ্বেগের কারণে এই অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে জানানো হয়েছে।
STORY | Delhi Police denies permission for Diljit Dosanjh's Oct 30 concert at JLN stadium Delhi Police has denied permission for Punjabi singer Diljit Dosanjh's scheduled concert at Jawaharlal Nehru Stadium on October 30, citing security concerns and the festive season, an official said on Thursday. READ: https://t.co/cORgJqZ5or— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
দিলজিৎ দোসাঞ্জ এর আগে নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন এবং লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের মতো বিশ্বের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পারফর্ম করেছেন। তিনিই প্রথম পঞ্জাবি শিল্পী, যিনি লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে অনুষ্ঠান করেছেন এবং যাঁর সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁর পুরো সফরসূচিতে কী প্রভাব পড়বে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।
30 অক্টোবর নিউ দিল্লির নেহরু স্টেডিয়াম থেকে এই মিউজিক্যাল সফরের শুভসূচনা করার কথা ছিল দিলজিতের। এরপর দিল্লি এনসিআর, ইন্দোর, আহমেদাবাদ, মুম্বই ভায়া বেঙ্গালুরু হয়ে পর পর লক্ষ্মৌ এবং চণ্ডিগড়ে কনসার্ট করার কথা গায়ক-অভিনেতার। খবর, সেই তালিকাতে কলকাতায় সফর করার নামও যুক্ত হয়েছিল । প্রথমে দিল্লির কনসার্টটি 1 নভেম্বরে হওয়ার কথা থাকলেও পরে তা পরিবর্তন করে 30 অক্টোবর করা হয় ৷ তবে, দিল্লি পুলিশের অনুমতি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে উদ্বোধনী শো হচ্ছে না ৷
এখন, দিলজিতের এই 'অরা ইন্ডিয়া ট্যুর' কোথায়-কীভাবে শুরু হয়, সেই দিকে নজর রয়েছে অনুরাগীদের ৷ এমনকী, যাঁরা এই শোয়ের জন্য টিকিট কেটেছিলেন, তাঁরা এখন কী করবে, সেই টিকিটের মূল্য ফেরত পাবেন নাকি অন্য শোয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, সেই বিষয়ে কোনও তথ্য সামনে আসেনি ৷