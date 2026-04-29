এই প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ- ফলেনের শো ঘুরে এসে আবেগঘন দিলজিৎ

দিলজিৎ, প্রথম পাঞ্জাবি সঙ্গীতশিল্পী যিনি জনপ্রিয় মার্কিন টক শো- 'দ্য টুনাইট শো স্টাররিং জিমি ফ্যালন'তে দ্বিতীয়বার উপস্থিত হন ৷

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 29, 2026 at 11:25 AM IST

Updated : April 29, 2026 at 11:34 AM IST

হায়দরাবাদ, 29 এপ্রিল: অভিনেতা ও গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জের (Diljit Dosanjh) 'দ্য টুনাইট শো স্টাররিং জিমি ফ্যালন' (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)-এ সাম্প্রতিক উপস্থিতি অনুরাগীদের গর্বিত করেছে ৷ অসাধারণ মুহূর্তের নানা ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ৷ দিলজিৎ, প্রথম পাঞ্জাবি সঙ্গীতশিল্পী যিনি জনপ্রিয় এই মার্কিন টক শো-তে দ্বিতীয়বার উপস্থিত হন ৷ দিলজিৎ, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ফ্যালনের উদ্দেশ্যে এবার এক আন্তরিক বার্তা শেয়ার করেছেন ৷ সেখানে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার জন্য ফ্যালনকে ধন্যবাদ জানান। 'বর্ডার 2' খ্যাত এই অভিনেতা বুধবার তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অনুষ্ঠানের সেট থেকে নেপথ্যের (behind-the-scenes) ভিডিয়ো ক্লিপও শেয়ার করেন।

ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, ফ্যালন অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দিলজিৎকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ৷ এরপর দুজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন ৷ স্টুডিয়োর ভেতরেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাংড়া নাচ শুরু করে দেন। তাঁদের দুজনের মধ্যকার সহজ ও সাবলীল বন্ধুত্ব দ্রুত অনলাইনে অনুরাগীদের মন জয় করে নেয়। ভিডিয়োটির পাশাপাশি দিলজিৎ একটি বার্তাও লিখেছেন, যেখানে তিনি ফ্যালনের আন্তরিকতা ও প্রাণশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ফ্যালনকে নিজের 'ভাই' এবং 'পজিটিভ অরা'র অধিকারী বলে অভিহিত করেন ৷ আন্তর্জাতিক দর্শকদের সামনে ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সঞ্চালক ফলেনকে ধন্যবাদ জানান দিলজিৎ ৷ তিনি লেখেন, " ফলেন ভাই, তোমার মধ্যে সত্যিই এক অসাধারণ ইতিবাচক আভা রয়েছে ৷ আমাদের সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করার জন্য এমন মঞ্চ দেওয়ার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালোবাসা নিও ৷"

অনুষ্ঠান চলাকালীন, দিলজিৎ তাঁর নিজের সঙ্গীতের জার্নি নিয়ে কথা বলেন ৷ তাঁর সাম্প্রতিক সফরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে অনুষ্ঠিত এক কনসার্ট ৷ তারও স্মৃতিচারণ করেন দিলজিৎ ৷ যেখানে তিনি প্রায় 55 হাজার দর্শকের সামনে পারফর্ম করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভারতীয় ৷ এই অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর প্রাণবন্ত গান 'মোরনি'ও পরিবেশন করেন ৷ ফ্যালনের অনুষ্ঠানে এর আগে দিলজিৎ আসেন 2024 সালে ৷ তিনি দর্শকদের অত্যন্ত প্রিয় গান 'G.O.A.T.' এবং 'Born to Shine' পরিবেশনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে নিজের অভিষেক ঘটিয়েছিলেন।

সে সময় 'সবচেয়ে বড় পাঞ্জাবি শিল্পী' হিসেবে পরিচিত করানো এই তারকা, ঐতিহ্যবাহী সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি ও পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলেন ৷ তাঁর প্রাণবন্ত ভাঙড়া পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন। উল্লেখ্য, এবারও দিলজিতের সঙ্গে ভাঙড়া নাচ করেন ফ্যালন ৷ এবার তাঁর নতুন অ্যালবাম 'উরা (Aura)' থেকে একটি গানে কোমর দোলান দিলজিৎ-ফ্যালন ৷

উল্লেখ্য, দোসাঞ্জকে পর্দায় শেষ দেখা গিয়েছে 'বর্ডার 2' সিনেমায় ৷ অনুরাগ সিং পরিচালিত এবং ভূষণ কুমার, নিধি দত্ত, জেপি দত্ত ও কৃষ্ণ কুমার প্রযোজিত এই ছবিতে তিনি সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান ও আহান শেঠির পাশাপাশি অভিনয় করেছেন ৷ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গিয়েছে মোনা সিং, অন্যা সিং, মেধা রানা এবং সোনম বাজওয়াকেও ৷

বর্তমানে দিলজিতের পাইপলাইনে রয়েছে ইমতিয়াজ আলির 'ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা' ৷ যার পটভূমি হিসেবে রয়েছে 1947 সালের দেশভাগ। নাসিরুদ্দিন শাহ, শরভরি ওয়াঘ এবং বেদাঙ্গ রাইনা অভিনীত এই সিনেমা আগামী 12 জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে 2024 সালে ইমতিয়াজ আলির 'অমর সিং চামকিলা'তে কাজ করেছেন দিলজিৎ ৷ পরিচালক ইমতিয়াজ আলির সঙ্গে দ্বিতীয়বার জুটি বাঁধছেন পাঞ্জাবি গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ ৷

