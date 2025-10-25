ETV Bharat / entertainment

কেবিসির হটসিটে দিলদার দিলজিৎ ! বিগবির সঙ্গে দমদার শোয়ের টেলিকাস্ট কবে ?

ক্যুইজ খেলার পাশাপাশি তাঁর গান ও মজাদার কথোপকথনে জমে ওঠে এদিনের শো ৷

diljit-dosanjh-plays-in-kaun-banega-crorepati-kbc-with-amitabh-bachchan
কেবিসির হটসিটে দিলদার দিলজিৎ ! (গেটি/এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 25, 2025 at 11:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 25 অক্টোবর: গানে-গল্পে আড্ডায় অমিতাভ বচ্চনের (Amitabh Bachchan) সঙ্গে কৌন বনেগা ক্রোড়পতি (Kaun Banega Crorepati) জমিয়ে দিলেন পঞ্জাবি গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ (Diljit Dosanjh) ৷ সেই ভিডিয়ো এখন ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ কিছুদিন আগেই কেবিসি (KBC)-তে হাজির হয়েছিলেন দিলজিৎ ৷ ক্যুইজ খেলার পাশাপাশি তাঁর গান ও মজাদার কথোপকথনে জমে ওঠে এদিনের শো ৷ সোনি এন্টারটেনমেন্ট টেলিভিশনের তরফে সেই প্রোমো সোশাল মিডিয়ায় আসতেই ভাইরাল ৷ কবে এই টেলিকাস্ট হবে এই মজাদার এই পর্ব ?

প্রোমো ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, দিলজিৎ শোয়ে এসে মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন ৷ আশীর্বাদ নেন তাঁর কাছ থেকে ৷ এরপর বিগবি জড়িয়ে ধরেন দিলজিৎকে ৷ এরপর প্রোমোতে দেখা যায়, দোসাঞ্জকে পাঞ্জাব দে পুত্র বলে সম্বোধন করেন মেগাস্টার ৷ তিনি বলেন, "পাঞ্জাব দে পুত্র দিলজিৎ দোসাঞ্জকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই ৷"

চলতি বছর কৌন বনেগা ক্রোড়পতি 25 বছরের পথ চলা উদযাপন করছে ৷ 2000 সালের 3 জুলাই প্রথমবার টেলিভিশনের পর্দায় কেবিসি-র পথ চলা শুরু হয় ৷ এরপর ধীরে ধীরে এই শো ভারতের সবথেকে বেশি দেখা জনপ্রিয় শোয়ে পরিণত হয় ৷ মূলত, এই শো ব্রিটিশ টেলিভিশনে চলা 'হু ওয়ান্টস টু বি আ মিলিনিয়র' শো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পথ চলা শুরু করে ৷ এমনকী, এই শোয়ের হাত ধরে বড় পর্দা থেকে ছোটপর্দায় সফর শুরু হয় অমিতাভ বচ্চনের ৷

আর খুব অল্পদিনের মধ্যেই বিগবির কেরিয়ারে এই শো একের পর এক নয়া পালক জুড়তে থাকে ৷ 2006 সালে শাহরুখ খানে অমিতাভের জুতোয় পা গলানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু থার্ড সিজন সেইভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না ৷ ফলে কেবিসির হট চেয়ারে ফের একবার ফিরে আসেন অমিতাভ বচ্চন ৷ সেই থেকে এই জার্নি চলতেই থাকছে ৷

TAGGED:

DILJIT DOSANJH IN KBC
KBC 17
KAUN BANEGA CROREPATI
অমিতাভ বচ্চন দিলজিৎ দোসাঞ্জ
DILJIT DOSANJH WITH AMITABH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ: ধর্মতলায় ট্রাম লাইনে নির্মাণকাজ, হেরিটেজ ধ্বংসের চক্রান্ত !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.