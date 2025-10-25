কেবিসির হটসিটে দিলদার দিলজিৎ ! বিগবির সঙ্গে দমদার শোয়ের টেলিকাস্ট কবে ?

কেবিসির হটসিটে দিলদার দিলজিৎ ! বিগবির সঙ্গে দমদার শোয়ের টেলিকাস্ট কবে ?
ক্যুইজ খেলার পাশাপাশি তাঁর গান ও মজাদার কথোপকথনে জমে ওঠে এদিনের শো ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 11:29 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 অক্টোবর: গানে-গল্পে আড্ডায় অমিতাভ বচ্চনের (Amitabh Bachchan) সঙ্গে কৌন বনেগা ক্রোড়পতি (Kaun Banega Crorepati) জমিয়ে দিলেন পঞ্জাবি গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ (Diljit Dosanjh) ৷ সেই ভিডিয়ো এখন ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ কিছুদিন আগেই কেবিসি (KBC)-তে হাজির হয়েছিলেন দিলজিৎ ৷ ক্যুইজ খেলার পাশাপাশি তাঁর গান ও মজাদার কথোপকথনে জমে ওঠে এদিনের শো ৷ সোনি এন্টারটেনমেন্ট টেলিভিশনের তরফে সেই প্রোমো সোশাল মিডিয়ায় আসতেই ভাইরাল ৷ কবে এই টেলিকাস্ট হবে এই মজাদার এই পর্ব ?
প্রোমো ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, দিলজিৎ শোয়ে এসে মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন ৷ আশীর্বাদ নেন তাঁর কাছ থেকে ৷ এরপর বিগবি জড়িয়ে ধরেন দিলজিৎকে ৷ এরপর প্রোমোতে দেখা যায়, দোসাঞ্জকে পাঞ্জাব দে পুত্র বলে সম্বোধন করেন মেগাস্টার ৷ তিনি বলেন, "পাঞ্জাব দে পুত্র দিলজিৎ দোসাঞ্জকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই ৷"
চলতি বছর কৌন বনেগা ক্রোড়পতি 25 বছরের পথ চলা উদযাপন করছে ৷ 2000 সালের 3 জুলাই প্রথমবার টেলিভিশনের পর্দায় কেবিসি-র পথ চলা শুরু হয় ৷ এরপর ধীরে ধীরে এই শো ভারতের সবথেকে বেশি দেখা জনপ্রিয় শোয়ে পরিণত হয় ৷ মূলত, এই শো ব্রিটিশ টেলিভিশনে চলা 'হু ওয়ান্টস টু বি আ মিলিনিয়র' শো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পথ চলা শুরু করে ৷ এমনকী, এই শোয়ের হাত ধরে বড় পর্দা থেকে ছোটপর্দায় সফর শুরু হয় অমিতাভ বচ্চনের ৷
আর খুব অল্পদিনের মধ্যেই বিগবির কেরিয়ারে এই শো একের পর এক নয়া পালক জুড়তে থাকে ৷ 2006 সালে শাহরুখ খানে অমিতাভের জুতোয় পা গলানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু থার্ড সিজন সেইভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না ৷ ফলে কেবিসির হট চেয়ারে ফের একবার ফিরে আসেন অমিতাভ বচ্চন ৷ সেই থেকে এই জার্নি চলতেই থাকছে ৷