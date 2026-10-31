ছাত্র আন্দোলনে 'সতলুজ' নিয়ে বিতর্কের কড়া জবাব দিলজিতের, পাল্টা কী বললেন অভিজিৎ ডিপকে ?

ছাত্র আন্দোলনে 'সতলুজ' নিয়ে বিতর্কের কড়া জবাব দিলজিতের, পাল্টা কী বললেন অভিজিৎ ডিপকে ?
Diljit Dosanjh at AURA India Tour: ছাত্র বিক্ষোভের সময় 'সতলুজ' সিনেমা নিয়ে করা কটাক্ষের কড়া জবাব দিলজিতের ৷ 'পাঞ্জাবিদের লড়াই করতে শেখাবেন না' বার্তা গায়কের৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 10:34 AM IST
হায়দরাবাদ, 31 অক্টোবর: সব বাধা পেড়িয়ে অবশেষে শুরু হল, পঞ্জাবি গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জের 'অরা ইন্ডিয়া ট্যুর' (Aura India Tour) ৷ শুক্রবার নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে জমকালো কনসার্টে দিলজিৎ শুধু গান শোনালেন না, কখনও দিলেন তাঁকে নিয়ে হওয়া সমালোচনার জবাব আবার কখনও দিল্লি পুলিশ, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন।
দিলজিতের জমজমাট কনসার্ট
দিলজিৎ মঞ্চে উঠতেই স্টেডিয়ামজুড়ে অনুরাগীদের তুমুল উল্লাস ধ্বনি শোনা যায়। 'মোরনি' গান দিয়ে কনসার্ট শুরু করেন তিনি। শুরু থেকেই তিনি দর্শকদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা ছড়িয়ে দেন এবং একের পর এক জনপ্রিয় গান পরিবেশন করে মঞ্চ কাঁপিয়ে তোলেন। 'জি.ও.এ.টি.' (G.O.A.T.), 'ইক কুড়ি' (Ikk Kudi), 'লালকারা' (Lalkara), 'ইশক দি বাজিয়ান' (Ishq Di Baajiyaan), 'নয়না' (Naina), 'কিন্নী কিন্নী' (Kinni Kinni) থেকে শুরু করে 'কেস’ (Case), 'পাঞ্জতারা' (Panjtaara), 'হাস হাস' (Hass Hass) ও 'ওয়াটার' (Water)এর মতো নিজের জনপ্রিয় সব গানের মাধ্যমে দিলজিৎ দর্শকদের এক সুরের যাত্রায় নিয়ে যান। সন্ধ্যার অন্যতম প্রতীক্ষিত মুহূর্ত ছিল যখন তিনি 'সাঁসো কি মালা' (Saanson Ki Mala) গানটি পরিবেশন করেন, যা দর্শকদের আবেগতাড়িত করে তোলে ৷
This was a whole vibe @diljitdosanjh live hits different. https://t.co/mORCneBlaJ— Pallavi Rana (@Pallavi04851531) October 30, 2026
কনসার্টে দিলজিতের হৃদয়স্পর্শী মুহূর্ত
গানের পাশাপাশি, এই কনসার্টে গায়ক ও তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে বেশ কিছু হৃদয়স্পর্শী মুহূর্তও তৈরি হয়। দিলজিৎ দর্শকদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মঞ্চে ডেকে নেন, তাঁদের সঙ্গে নাচ ও গান গাওয়ার সুযোগ করে দেন। অনুষ্ঠানে দায়িত্বরত এক পুলিশ আধিকারিকের উদ্দেশে দিলজিৎ বলেন, "আপনাদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। আপনাদের ছাড়া এর কিছুই সম্ভব হতো না। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের মাঝে আমি আমার মাকে দেখতে পাচ্ছি। আপনারা যখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মনে হল যেন আমার মা-ই দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মনে হচ্ছে, আমার মা যেন এখানেই আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন।"
অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে গায়ক দিল্লি পুলিশ, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কনসার্টটি সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান।
LEY RAB NAAL V SIDHI GAL AA.. 😁 PHONE TE HO GAI C GAL MERI MAIN KIHA PHELA SHOW AA.. BADDA ZOR LAGGA KAIAN DA NA HOVE SHOW…😆 3- 4 GHANTE ROK LA MERA RAB BANEYA BARISH 🤗🤗🤗🤗🤗 LOVE MY FANS …😇😇😇😍😍😍 MAIN BAUT LOKAN DIAN GALLAN DE JAWAB TAN NI DENDA KION KE MAIN ONA NU ZARURI NI SAMJHDA 😈 TUSI FIKAR NA KAREO.. CHIB KADH KE RAKHA GE…— DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) October 30, 2026
'সতলুজ' বিতর্কের কড়া জবাব
'সতলুজ' (Satluj) সিনেমাটিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক বিতর্ক এবং ট্রোলিংয়ের জবাবে অভিনেতা ও গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ দিল্লির কনসার্টে মঞ্চ থেকে কড়া প্রতিক্রিয়া দেন। মূলত, বিতর্ক শুরু হয়েছিল যখন দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল দেশ ৷ সেই সময়, "আমি একজন শিল্পী, ভাই"- বলে প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে গিয়েছিলেন দিলজিৎ ৷ তারপরেই কটাক্ষের শিকার হন তিনি ৷
এদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে দিলজিৎ বলেন, "যে সিনেমাটি নিয়ে আপনারা স্টেজে দাঁড়িয়ে উপহাস বা মজা করছেন, সেই যশবন্ত সিং খালরা জির সিনেমাটির জন্য আমরা দীর্ঘ সময় ধরে কঠিন লড়াই করেছি। আমি সবাইকে ভালোবাসি। কেউ যদি আমাদের ঘৃণা করে, তাতেও কোনও সমস্যা নেই, আমাদের পক্ষ থেকে সবার জন্য শুধুই ভালোবাসা।"
Diljit Dosanjh bashed CJP and dipke.🚨 During his Aura India Tour concert at New Delhi's Jawaharlal Nehru Stadium, Diljit Dosanjh directly addressed the backlash regarding his previous political comments. Standing before a massive crowd of over 70,000 fans, the singer shut down critics and political groups who had mocked his earlier stance, stating: "Punjabion ko naa sikhaao kaise ladayiaan ladi jaati hain" (Do not teach Punjabis how to fight battles). Response come after he faced backlash for saying. I'm artist, bro. Keep me away from protests.— Courageous (@CourageousRo) October 30, 2026
তিনি আরও বলেন, "পাঞ্জাবিদের শেখাবেন না কীভাবে লড়াই লড়তে হয়।" দিলজিৎ একটি ইনস্টাগ্রাম লাইভ সেশনে এই সমালোচনা নিয়ে কথা বলেন। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যারা তাঁকে ঘিরে নেতিবাচকতা তৈরির চেষ্টা করছে, তাদের কথায় তিনি মোটেও বিচলিত নন। তিনি জানান, তিনি জানেন যে এই মানুষগুলো কেবল নেতিবাচকতা ছড়াতে চায় এবং তাঁকে বিরক্ত বা বিব্রত করতে চায়-কিন্তু এসবের ঊর্ধ্বে তিনি। এরপর দর্শকদের উদ্দেশ্যে দিলজিৎ বলেন, "আমি আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি, কারণ আমি একজন শিল্পী, ভাই। আমি চুপ আছি, আমাকে চুপই থাকতে দিন। আমি আপনাদের সবাইকে সমর্থন করি। কিন্তু পাঞ্জাবিদের লড়াই করতে শেখাবেন না।"
Diljit Dosanjh in Delhi 🔥 #diljitconcert #diljitdosanjh दिलजीत दोसांझ @diljitdosanjh https://t.co/v3rBtNoldk— Ramniwas Bhakar (@BhakarRN) October 30, 2026
দিলজিতের মন্তব্যে অভিজিৎ ডিপকের প্রতিক্রিয়া
এদিকে, দিল্লির কনসার্টে দিলজিতের মন্তব্যের পর, অভিজিৎ ডিপকে তার সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে গায়কের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ বার্তা শেয়ার করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন-'দিলজিৎ পাজির উদ্দেশ্যে।'
নিজের পোস্টে ডিপকে লেখেন, "দিলজিৎ পাজি, জুন মাসে যখন আমরা প্রতিবাদ করছিলাম, তখন আপনার একটি মন্তব্যে আমি কিছুটা আঘাত পেয়েছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রতি আমার কোনও ক্ষোভ ছিল না, বরং আমি আপনাকে সবসময় এমন একজন মানুষ হিসেবেই দেখেছি, যিনি কোনও ন্যায়সংগত বিষয়ের পক্ষে কথা বলেন-যেমনটা আপনি নিজেও বলেছিলেন।"
অভিজিৎ আরও লেখেন,"আমি সবসময়ই আপনার একজন অনুরাগী ছিলাম এবং এখনও তাই আছি। আমি এখনও আপনার গান শুনি। এমনকী, ভারতে ফেরার ঠিক আগে, এই মে মাসে শিকাগোতে আপনার কনসার্টেও গিয়েছিলাম-শুধু আপনার গানের জন্য নয়, বরং মানুষ হিসেবে আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে বলে। আপনার সাহস, আপনার সততা এবং নিজের শিকড়ের প্রতি অবিচল থেকে যেভাবে আপনি ভারতকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছেন-এসবই আমাকে মুগ্ধ করে। সম্ভবত সেই কারণেই আপনার মন্তব্যটি আমাকে কিছুটা কষ্ট দিয়েছে, কারণ আমি আপনাকে সবসময় অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। তবে একটি মতপার্থক্য বা ভুল বোঝাবুঝি আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে বদলে দিতে পারে না। যাই হোক পাজি, ছোট ভাই মনে করে বিষয়টি এখানেই ভুলে যান।" এরপর পঞ্জাবি ভাষায় দিলজিতের উদ্দেশ্যে সিজিপি প্রধান অভিজিৎ লেখেন, "গাবরু তা বৈরী নু ভি মিঠা বোলদা, নি তু তা ফের জাট দা প্যায়ার গোরিয়ে অর্থাৎ একজন প্রকৃত পুরুষ তার শত্রুর সঙ্গেও মিষ্টি ভাষায় কথা বলে, আর তুমি তো সেই জাটের ভালোবাসা।"
MACHO CHAYE PYAR KARO 😁 DOSANJHANWALA LAA GEYA DELHI DA NUMBER 💪 HUN SOCHI JAEYO… Yeh kaise ho Gaya 😆 LOVE MY FANS 😇🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗 https://t.co/UWg1dfEiBF— DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) October 30, 2026
উল্লেখ্য, দিল্লিতে অসাধারণ এই কনসার্ট শেষ হয় বিশেষ ড্রোন শো-এর মাধ্যমে। দিল্লির আকাশ আলোকিত করে ফুটে ওঠে বার্তা-'পাঞ্জাবি আ গয়ে ওয়ে!' (Panjabi Aa Gaye Oye!)। এরপর 15 নভেম্বর ইন্দোর, 21 নভেম্বর আহমেদাবাদ, 27 নভেম্বর মুম্বই, 29 নভেম্বর বেঙ্গালুরু ও 5 ডিসেম্বর লক্ষ্নৌতে দিলজিতের লাইভ মিউজিক্যাল কনসার্ট আয়োজিত হবে ৷ এছাড়াও তালিকায় রয়েছে কলকাতা ও চণ্ডীগড় ৷ তবে, তার তারিখ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি ৷