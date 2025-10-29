বিগ বি'র পা ছুঁয়ে প্রণাম ! খালিস্তানি হুমকি দিলজিৎকে, বিপাকে পঞ্জাবি গায়ক

বিগ বি'র পা ছুঁয়ে প্রণাম ! খালিস্তানি হুমকি দিলজিৎকে, বিপাকে পঞ্জাবি গায়ক
দিলজিতের এই কাজকে 1984 সালের সংঘর্ষে নির্যাতিতদের প্রতি 'অপমান' বলে অভিহিত করেছে এই সংগঠন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2025 at 3:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 অক্টোবর: বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে পা ছুঁয়ে প্রণাম ৷ আর তাতেই 'রে' 'রে' করে উঠেছে প্রো খালিস্তানি গ্রুপের শিখস ফর জাস্টিস (SFJ) সংগঠন ৷ কিছুদিন আগেই 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' (KBC 17) গেম শোয়ে অমিতাভ বচ্চনের (Amitabh Bachchan) পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন পঞ্জাবি গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ (Diljit Dosanjh) ৷ আর তাতেই খেপেছে খালিস্তানি সংগঠন ৷ এটিকে 1984 সালের সংঘর্ষে নির্যাতিতদের প্রতি 'অপমান' বলে অভিহিত করেছে এই সংগঠন ৷ তারই প্রতিবাদে 1 নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ায় দোসাঞ্জের আসন্ন কনসার্ট 'বয়কট' করার ঘোষণা করেছে শিখস ফর জাস্টিস (SFJ) সংস্থা ।
উল্লেখযোগ্যভাবে, 1984 সালের শিখ সংঘর্ষের প্রতিবাদে অকাল তখত সাহেব 1 নভেম্বরকে শিখ গণহত্যা স্মরণ দিবস হিসেবে পালন করে ৷ এসএফজে-র সাধারণ পরিষদ গুরুপতবন্ত সিং পান্নুন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, "অমিতাভ বচ্চনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দোসাঞ্জ 1984 সালের গণহত্যার প্রতিটি নির্যাতিত মানুষ, বিধবা এবং অনাথকে অপমান করেছেন ৷" দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, 1984 সালের 31 অক্টোবর, অমিতাভ বচ্চন 'খুন কা বদলা খুন' স্লোগান দিয়ে প্রকাশ্যে 'হিন্দুস্তানি জনতা'কে উস্কে দিয়েছিলেন ৷ এই স্লোগানের মাধ্যমেই গণহত্যামূলক সহিংসতা চলে ৷ যেখানে সারা দেশে নারী ও শিশু সহ 30 হাজারেরও বেশি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ নিহত হন।
অস্ট্রেলিয়ায় দোসাঞ্জের নির্ধারিত অনুষ্ঠানকে 'mockery of remembrance' হিসেবে অভিহিত করেছে এই সংগঠন ৷ এরপরেই এসএফজি (SFJ) বিশ্বব্যাপী শিখ গোষ্ঠী দিলজিতের কনসার্ট বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছে। নভেম্বর মাসে, পঞ্জাবি গায়কের একাধিক শো আছে অস্ট্রেলিয়ায় ৷ দোসাঞ্জ ইতিমধ্যেই গত কয়েকদিনে সিডনি, ব্রিসবেনে পারফর্ম করেছেন। এসএফজে দাবি করেছে যে তারা 1 নভেম্বর অনুষ্ঠান স্থলের বাইরে একটি সমাবেশ করবে। অকাল তখতের জাঠেদার জ্ঞানী কুলদীপ সিং গর্গজকেও চিঠি লেখা হয়েছে এই বিষয় জানিয়ে ৷ পাশাপাশি দিলজিৎকে তাঁর এই কৃতকর্মের জন্য ব্যাখ্যা চেয়ে তলব করা হয়েছে ৷