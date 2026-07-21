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বহুবার 'দেশদ্রোহী' তকমা ! এবার দিল্লির ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সরব দিলজিৎ

যন্তরমন্তরে যখন রণক্ষেত্র অবস্থা ঠিক সেই সময়ে ফের একবার প্রতিবাদী ছাত্রদের হয়ে আওয়াজ তুললেন পাঞ্জাবি গায়ক দিলজিৎ ৷

Diljit Dosanjh Backs CJP Protest, Recalls Farmers' Protest Backlash, says-he-labelled-anti-national-many-times
দিল্লির ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সরব দিলজিৎ (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 10:21 AM IST

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হায়দরাবাদ, 21 জুলাই: দিল্লির যন্তরমন্তরে এখন রণক্ষেত্র অবস্থা ৷ সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই কার্যত ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছিল রাজধানী দিল্লি । NEET-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে 'চলো সংসদ’ কর্মসূচি এখন খবরের শিরোনামে ৷ এই পরিস্থিতিতে গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ (Diljit Dosanjh) কৃষকদের প্রতিবাদকে সমর্থন করার জন্য যে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে বিষয়ে ফের মুখ খুলেছেন।

তিনি তুলে ধরেন, কীভাবে নিজের মতামত প্রকাশের জন্য তাঁকে ইতিমধ্যেই 'দেশদ্রোহী' তকমা দেওয়া হয়েছে এবং আইনি ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে দিলজিৎ একটি নোট শেয়ার করে প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি সরকারকে তাদের দাবি শোনার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি সোশাল মিডিয়ায় নিজের মাতৃভাষায় মতামত প্রকাশ করেন ৷ তিনি বলেন, "আজ যা ঘটেছে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ছাত্রদের সঙ্গে এমন আচরণ করা উচিত হয়নি। আমি সরকারকে ছাত্রদের দাবি শোনার জন্য অনুরোধ করছি। জনগণের কণ্ঠই ঈশ্বরের কণ্ঠ।"

diljit-dosanjh-backs-cjp-protest-recalls-farmers-protest-backlash-says-he-labelled-anti-national-many-times
কী লিখেছেন দিলজিৎ ? (ইন্সটাগ্রাম)

তিনি আরও বলেন, "আমাকে ইতিমধ্যেই বহুবার দেশদ্রোহী তকমা দেওয়া হয়েছে। এমনকী এখনও সম্ভবত আমাকে দেশদ্রোহী বলা হবে। কৃষকদের প্রতিবাদের পর আমি এমন অনেক প্রতিকূলতা ও আইনি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি যা নিয়ে আমি আলোচনাও করতে পারি না। বাকিটা ঈশ্বরের হাতে। বাবা সকলের মঙ্গল করুন।"

চলতে থাকা ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দিলজিতের এই মন্তব্য এসেছে, যেখানে অভিনেতা সংঘাতের পরিবর্তে আলোচনার আবেদন জানিয়েছেন। অভিনেতা ছাত্রদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন ৷ স্বীকার করেছেন যে গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিতর্কিত বিষয়ে প্রকাশ্যে অবস্থান নিলে প্রায়শই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। এর আগে, গায়ক কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন ৷ 2020 সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আনা তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনে যখন দেশ তোলপাড় হয়ে উঠেছিল, তখন কৃষকদের স্বার্থে সরব হয়েছিলেন দিলজিৎ ৷

এই আন্দোলনের সময়, তিনি অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় উত্তপ্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। দিলজিৎ তখন এও বলেছিলেন যে তাঁর সমর্থন কৃষকদের জন্য, কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য নয়।

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TAGGED:

DILJIT DOSANJH ANTI NATIONAL
CJP PROTEST AT DELHI
DILJIT DOSANJH NEWS
দিলজিৎ দোসাঞ্জ
DILJIT DOSANJH ON FARMER PROTEST

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