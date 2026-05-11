সহকারী কোষাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দিগন্ত বাগচীর, কেন এই সিদ্ধান্ত
দিগন্ত বাগচী সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, আর্টিস্ট ফোরামের নির্বাচন হয়েছিল 8 ফেব্রুয়ারি । তিনি 14 ফেব্রুয়ারিই পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 6:34 PM IST
কলকাতা, 11 মে: শিল্পী সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগেই আর্টিস্ট ফোরামের সহকারী কোষাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অভিনেতা দিগন্ত বাগচী । আর সেই পদত্যাগ ঘিরেই এখন জোর চর্চা সিনে পাড়ায় ।
প্রতি মাসের দ্বিতীয় রবিবার সংগঠনের সাধারণ বৈঠক বসে । 10 মে রবিবারেও সকাল 10টা নাগাদ বৈঠক বসেছিল টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে । সেখানে হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, আবির চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়-সহ টলিউডের একাধিক পরিচিত মুখ । জানা গিয়েছে, এর ঠিক আগের দিন শনিবার রাতেই ইস্তফাপত্র সংগঠনের কাছে মেইল করে পাঠিয়ে দেন দিগন্ত বাগচী । সেটি গ্রহণ করেছে সংগঠন । তবে, এখনও তাঁকে কোনও সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি সংগঠনের তরফে ।
সূত্রের খবর, বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই শিল্পী সংগঠনের ভিতরে নাকি চাপা উত্তেজনা তৈরি হয় । অভিযোগ উঠেছে, একাধিক শিল্পীকে নাকি সময়ে সময়ে 'চাপ' ও 'হুমকি' দেওয়া হয়েছে । এমনকী 7 মে-র পর আর্টিস্ট ফোরাম ভেঙে দেওয়ার কথাও নাকি বলা হয়েছিল । এই অভিযোগ উঠেছিল অভিনেতা দিগন্ত বাগচী এবং ভরত কলের বিরুদ্ধে । রবিবারের বৈঠকে দিগন্ত এবং ভরত কলকে ঘিরে যে সমস্ত অভিযোগ, সেগুলিও বিশেষভাবে উঠে আসে বলে জানা গিয়েছে ।
পাশাপাশি অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের সময়ও ফোরামের অন্দরে একাধিক উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলে দাবি । হুমকি নাকি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রঞ্জিত মল্লিক অবধিও পৌঁছয় । যদিও এখন শোনা যাচ্ছে, ভরত কল নাকি সেই বিতর্কে দিগন্তর বিরুদ্ধে গিয়ে প্রসেনজিৎদের পাশেই দাঁড়িয়েছেন ।
দিগন্ত বাগচী সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, আর্টিস্ট ফোরামের নির্বাচন হয়েছিল 8 ফেব্রুয়ারি । তিনি 14 ফেব্রুয়ারিই পদত্যাগপত্র জমা দেন । কেন না তাঁর মনে হচ্ছিল সব ঠিকঠাক চলছে না । সেই সময়ে রঞ্জিত মল্লিক, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় নতুন কমিটি গঠনের পরেই ইস্তফা দিতে বারণ করেন । ওঁদের কথা মেনে নিয়েছিলেন দিগন্ত। তিনি আরও জানান, শুধু তিনিই নন, আরও অনেকে তখন পদত্যাগ করেছিলেন । কিন্তু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, নাকি তাঁদের অপেক্ষা করতে বলেছিলেন । পরে রাহুলের মৃত্যুর ঘটনায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে ।
দিগন্তর কথায়, "সবকিছু কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর আবার মনে হল, যেসব বিষয় নিয়ে আপত্তি ছিল, সেগুলো একই জায়গায় রয়ে গিয়েছে । তাই এই জায়গায় না-থাকাই ভাল ।" দিগন্ত দাবি করেছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত । আর নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ আনছেন যে তিনি 7 তারিখের পর আর্টিস্ট ফোরাম তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন, তাঁরা যেন সঠিক প্রমাণ দেন ।