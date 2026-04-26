রচনার হাত ধরে 1500 পর্বে 'দিদি নাম্বার ওয়ান' সিজন 9, নাচে-গানে-খেলায় জমজমাট

রচনার হাত ধরে 1500 পর্বে 'দিদি নাম্বার ওয়ান' সিজন 9, নাচে-গানে-খেলায় জমজমাট
'দিদি নাম্বার ওয়ান' সিজন-9-এর 1500 পর্ব উদযাপনে তারকার হাট । হাজির টলিউড অভিনেত্রীরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 26, 2026 at 5:33 PM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: দেখতে দেখতে 1500 পর্ব পার করল 'দিদি নাম্বার ওয়ান'-এর সিজন 9 । রবিবারের বিশেষ পর্বে দিদির মঞ্চে তারকাহাট । হাজির জোজো মুখোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী, পায়েল সরকার, দেবলীনা কুমার, ঊষসী রায়, রাজনন্দিনী পাল, বিশ্বনাথ বসু ও সুব্রত গুহ রায় । আর তাঁদের সকলের মধ্যমণি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । সকলে মিলে জমে ওঠে সিজন 9-এর এদিনের বিশেষ পর্ব ।
2010 সালের 1 নভেম্বর থেকে যাত্রা শুরু করে এই শো । প্রথম সিজনের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অভিনেত্রী পুস্পিতা মুখোপ্যাধায় । এরপর সঞ্চালনার দায়িত্বে আসেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । তারপরে কিছুদিনের জন্য জুন মালিয়া । এরপর ফের আসেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিছুদিন সঞ্চালনা করেন দেবশ্রী রায় । তবে তাঁর পর থেকে আজ পর্যন্ত 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর সঞ্চালনাতে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বহাল । মাঝে একবার তাল কাটে, যখন বাবাকে হারান রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সময়ে কিছুদিনের জন্য দায়িত্ব সামলান সুদীপা চট্টোপাধ্যায় । এরপর আবার নিজের জায়গায় ফেরত আসেন রচনা । বলতে দ্বিধা নেই, 'দিদি নাম্বার ওয়ান' মানে আমজনতার মনে একটাই নাম, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ।
26 এপ্রিলের পর্বে ছিল দারুণ সব চমক । পায়েল সরকার, রাজনন্দিনী পাল, উষশী রায়, দেবলীনা কুমার-সহ বাকিরাও মঞ্চে ঝড় তুলেছেন এদিন । সঙ্গীত শিল্পী রূপঙ্কর বাগচী ও জোজো মুখোপাধ্যায়ের মঞ্চ মাতানো গানে মাতোয়ারা হয় সকলে ৷ সঙ্গে দম ফাটানো হাসি মজায় সবাইকে মাতিয়ে দেন বিশ্বনাথ বসু ও সুব্রত গুহ রায় । সব মিলে এক অবিশ্বাস্য, স্মরণীয় পর্বের সাক্ষী থাকল বাংলার দর্শক, দাবি চ্যানেলের ।
অভিনেত্রী তথা সঞ্চালিকা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেল । সিজন 9-এর আজ 1500 পর্ব । সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের অনেক অনেক পর্ব হয়ে গিয়েছে । সবাইকে নিয়ে অনেকটা পথ পার করে এসেছি । এর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ।"
জোজোর কণ্ঠেই এত বছর ধরে 'দিদি নাম্বার ওয়ান'-এর টাইটেল ট্র্যাক শুনে আসছে দর্শক । তিনি বলেন, "এতগুলো পর্ব কেটে গেল, ভাবা যায় ! আর এই শো'র জন্য গানটাও আমার গাওয়া । দর্শক প্রতিদিন আমার কণ্ঠে গানটা শুনতে পায় । এটা আমার বড় পাওয়া । অনেকবার খেলেছি, জিতেছি । অনেক প্রাইজও পেয়েছি । আজকের পর্বেও বেশ মজা করেছি ।"