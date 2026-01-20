দ্বিতীয়বার বিয়ে হিরণের ! বারাণসীর ঘাটে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু, পাত্রী কে ?

দ্বিতীয়বার বিয়ে হিরণের ! বারাণসীর ঘাটে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু, পাত্রী কে ?
হিরণ ছবিগুলি শেয়ার করেছেন তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে ৷ পরে তা ডিলিটও করে আবার দেন সেই ছবি ৷ পাত্রী কে চেনেন ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 20, 2026 at 4:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 জানুয়ারি: দুপুর গড়াতেই সোশাল মিডিয়ায় অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের চমক ৷ পরনে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি ৷ কপালে কমলা রঙের তিলক কাটা ৷ গলায় রজনীগন্ধার মালা ৷ এরপরেই আসল চমক ৷ কারণ হিরণের পাশে লাল রঙের বেনারসীতে সিঁদুর রাঙা মুখের এক নারীকে দেখে চমকে ওঠেন অনুরাগীরা ৷ তাহলে কি দ্বিতীয়বার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন হিরণ ?
সোশাল মিডিয়ায় একাধিক ছবি দেখে নেটপাড়ায় অনুমান, দ্বিতীয়বার বিয়ে সারলেন অভিনেতা ৷ এই বিষয়ে হিরণকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে, ফোন সুইচ অফ বলে ৷ অন্যদিকে, একাধিক ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করার পর তা আধঘন্টা পর ডিলিট করে ফের আবার শেয়ার করেন অভিনেতা ৷ ক্যাপশনে হিরণ লেখেন, "নমহ পাবর্তী পতায়ে, হর হর মহাদেব️" ৷ এরপর তিনি লাল রঙের ভালোবাসার ইমোজি ব্যবহার করেন ৷
পাত্রীর পরিচয় কী ?
সোশাল মিডিয়ার দৌলতেই জানা গিয়েছে হিরণের পাশে বিয়ের পোশাকে যে মেয়েটি রীতিনীতি মানতে দেখা গিয়েছে তাঁর নাম রীতিকা গিরি ৷ তিনি একজন পাবলিক ফিগার ৷ তাঁর প্রোফাইল থেকে জানা যায়, বিয়ন্ডইউ মিস ইন্ডিয়া 2022 জিতেছেন ৷ যোগাতে জাতীয় স্তরে পেয়েছেন সোনার পদক ৷ বিএ এলএলবি ইন্টিগ্রেটেড ল অনার্স পাস ৷
বিয়ের ছবি হিরণ শেয়ার করেছিলেন তা দেখে অনুরাগীরা অনেকেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ৷ কিন্তু আচমকাই ছবি ডিলিট করায় অবাক হন অনেকেই ৷ যদিও কিছু পরে তা আবারও শেয়ার করেন ৷ বারাণসীর ঘাটে মালাবদল থেকে শুরু করে সিঁদুর দান, আগুনকে সাক্ষী রেখে সাত পাকে ঘোরা, একে অপরের হাতে হাত রেখে ছবি, সবমিলিয়ে প্রায় 10টির মতো ছবি শেয়ার করেন অভিনেতা ৷
নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া
নেটপাড়ায় ছবিগুলি আসার পর অনুরাগীরা শুভেচ্ছা জানান হিরণ আর রীতিকাকে ৷ আবার কেউ লিখেছেন, "অনেক অনেক আশীর্বাদ রইল আপনার প্রতি এবং আপনার স্ত্রীর প্রতি এমন একটি জায়গায় বিয়েটা করলেন দেখে খুব ভালো লাগলো ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল কামনা করুক প্রতিটি ক্ষেত্রে ৷" সোশাল মিডিয়া ভরে গিয়েছে শুভেচ্ছা বার্তায় ৷ অন্যদিকে, উঠে এসেছে নেতিবাচক মন্তব্যও ৷ দেবলীনা মুখোপাধ্যায় নামে এক নেটিজেন লেখেন, " ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি এখনও আমার বন্ধু অনিন্দিতার সঙ্গে বিবাহিত সম্পর্কে আছো ৷ কী করে তুমি আবারও বিয়ে করতে পারো ? তুমি এবার নিশ্চিত রূপে জেলে যাবে ৷ আজ তুমি যা হয়েছো, তা আমার বন্ধুর আত্মত্যাগের কারণে ৷ প্যাথেটিক ৷"
পাশাপাশি হিরণ তাঁর ইন্সটা স্টোরিতেও রীতিকার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন ৷ সেই ছবিতে দেখা গিয়েছে, একটি বড় কেকের সামনে হাসি মুখে হিরণের পাশে দাঁড়িয়ে রীতিকা ৷ তাঁর পরনে গোলাপী রঙের শাড়ি ৷ এই ছবির সঙ্গে হিরণ গান ব্যবহার করেছেন 'তুম হো তো...' ৷