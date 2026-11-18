'আচরণ অত্যন্ত আপত্তিকর'- নওয়াজউদ্দিনের উপর ক্ষেপে লাল দিয়া মির্জা, কেন ?
Dia Mirza on Nawazuddin Siddiqui: দিয়ার পোস্ট ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে সামাজিক মাধ্যমে ৷ সোশালে কী লিখলেন নওয়াজও ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 11:26 AM IST
হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: বুধবার আচমকাই শোরগোল পড়ে যায় অভিনেত্রী দিয়া মির্জার পোস্টকে কেন্দ্র করে ৷ অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীকে ট্যাগ করে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন দিয়া ৷ আর তাতেই অবাক নেটিজেনরা ৷ কী এমন হল, যার জন্য নওয়াজকে নিয়ে মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন দিয়া ?
দিয়া মির্জা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীকে ট্যাগ করে লিখেছেন যে, তাঁর সঙ্গে কাজ করা দুঃস্বপ্নের মতো। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নওয়াজউদ্দিনের কথা বলার ক্ষেত্রে ভদ্রতা জানেন না ৷ এমনকী, তাঁর আচরণও অত্যন্ত আপত্তিকর। দিয়ার এই পোস্ট ঘিরে বেশ ধোঁয়াশা তৈরি হয় ৷ নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে সেই পোস্ট ৷ কমেন্ট সেকশনেও আসতে থাকে একের পর এক মন্তব্য ৷ অন্যদিকে, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী কোনও মন্তব্য না করলেও নিজের ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে একটি খালি চেয়ারের ছবি দিয়ে ক্যাপশনে লেখেন, "এক ওঙ্কার! নানক দেব জি"। কেসটা কী ?
আসলে, খবর, এই দুই শিল্পী প্রথমবারের মতো একসঙ্গে একটি হিন্দি ওয়েব সিরিজে কাজ করছেন। সিরিজটির সম্ভাব্য নাম 'হাসান এমডি' (Hassan MD), যা জনপ্রিয় মার্কিন মেডিকেল ড্রামা 'হাউস এমডি' (House M.D.)-এর ভারতীয় সংস্করণ। অনুরাগীদের অনুমান, এই সিরিজের প্রমোশন হিসাবেই দিয়া, নওয়াজকে ট্যাগ করে এমন কথা লিখেছেন ৷
এই সিরিজে নওয়াজউদ্দিন এমন এক চিকিৎসকের চরিত্রে অভিনয় করছেন যিনি অত্যন্ত মেধাবী কিন্তু একই সঙ্গে অহংকারী এবং রূঢ় স্বভাবের। নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী মূল ইংরেজি সিরিজের হিউ লরি (ডা. গ্রেগরি হাউস) অভিনীত কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন। দিয়া মির্জা সিরিজটিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন এবং তাঁদের পাশাপাশি জেসন থামকেও দেখা যাবে। নেটিজেনদের একটি বড় অংশ মনে করছেন, দিয়া মির্জার এই পোস্টটি মূলত সিরিজটির প্রচারণার একটি অংশ। এক অনুরাগীর মন্তব্য, "এটি নিশ্চয়ই কোনও প্রোমোশন, কারণ নওয়াজ ও দিয়া দুজনেই খুব ভদ্র" ৷ অনুরাগীর এমন এক মন্তব্যে দিয়া মির্জা নিজেও লাইক দিয়েছেন।
এই সিরিজের মাধ্যমে 'সেক্রেড গেমস'-এর পর নওয়াজউদ্দিন দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে আবারও ওয়েব সিরিজে ফিরছেন।সিরিজটি প্রযোজনা করেছে ব্যানিজয় এশিয়া (Banijay Asia) এবং এর পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন রোহন সিপ্পি (পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী বিজয় মৌর্য চিত্রনাট্য ও নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন)। এটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম জিওহটস্টার (JioHotstar)-এ মুক্তি পাবে।
দিয়া মির্জা বর্তমানে বেশ কিছু কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। সানি দেওল, অক্ষয় খান্না ও তিলোত্তমা সোমের সঙ্গে তাঁকে 'ইক্কা' (Ikka) সিনেমায় দেখা গিয়েছে ৷ এছাড়া জিমি শেরগিলের সঙ্গে আরও একটি ওয়েব সিরিজ, রাহুল ভাটের সঙ্গে একটি শিরোনামহীন সিনেমায় তিনি যুক্ত আছেন। অন্যদিকে, নওয়াজউদ্দিনকে শেষ 'রাত আকেলি হ্যায়: দ্য বানসাল মার্ডারস' ছবিতে দেখা গিয়েছে। তাঁর হাতে থাকা উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে তিগমাংশু ধুলিয়ার মিউজিক্যাল থ্রিলার 'ওহ ফির কাভি দিখা নাহি', 'নূরানি চেহরা', 'সঙ্গীন' এবং 2027 সালের ডিসেম্বরে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা সোহম শাহ ও আলিয়া ভাট অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'তুম্বাদ 2' (Tumbbad 2)।