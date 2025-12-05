এমন কী আছে যার জন্য দেখতে হবে রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ?

এমন কী আছে যার জন্য দেখতে হবে রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ?
হায়দরাবাদ, 5 ডিসেম্বর: সিনেমা চলে তিনটি কারণে ৷ যেখানে থাকে শুধু এন্টারটেনমেন্ট, এন্টারটেনমেন্ট আর এন্টারটেনমেন্ট ৷ আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর' (Dhurandhar) দেখে দর্শকও এখন সেই কথাই বলছে ৷ অ্যাকশনতো ছিলই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে তুখোড় সংলাপ, অসাধারণ সিনেমাটোগ্রাফি আর দুর্দান্ত অভিনয় ৷ রণবীর সিং থেকে অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল থেকে সঞ্জয় দত্ত, পর্দায় কেউই অভিনয়ে একে অপরকে একইঞ্চিও জমি ছাড়েননি ৷ স্পাই-অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর প্রথম দিন থেকেই বাজ নেটপাড়ায় ৷ সিনেমা দেখে কী বলছেন, নেটিজেনরা ?
সিনেমার কাহিনী আবর্তিত হয়েছে একজন ভারতীয় গুপ্তচরকে কেন্দ্র করে ৷ যে পাকিস্তানের লিয়ারি শহরে বিপজ্জনক দলে প্রবেশ করে। এই কাহিনির কিছু কিছু ঘটনায় রয়েছে বাস্তবের ছায়া ৷ তারমধ্যেই কল্পনার মিশেলে বোনা হয়েছে প্রতিটা চরিত্র ৷ ফার্স্ট ডে-র ফার্স্ট শোতে আসা দর্শকরা ইতিমধ্যেই এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন 'ধুরন্ধর' দেখার অনুভূতি ৷
এক নেটিজেন এই সিনেমাকে দিয়েছেন 4টে স্টার ৷ তিনি লিখেছেন, "ধুরন্ধর হাই-অ্যাড্রেনালিন-সমৃদ্ধ দেশাত্মবোধক অ্যাকশন ড্রামা সিনেমা ৷ যার প্রথম ফ্রেম তীব্রভাবে মনে আঘাত করে। রণবীর সিংহয়ের মেজর মোহিতের চরিত্র, তার কেরিয়ারের সেরা অভিনয় ৷ প্রতিটি দৃশ্যে দৃঢ়তা, আবেগ এবং অপরিশোধিত শক্তি দেখা গিয়েছে ৷ অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলোকে বাস্তবভিত্তিতে সুন্দরভাবে কোরিওগ্রাফ করা হয়েছে ৷ বিশেষ করে যুদ্ধ এবং উদ্ধার দৃশ্যগুলি।"
আর এক নেটিজেন প্রথমদিন সিনেমা দেখে ভাগ করেছেন নিজের অভিজ্ঞতা ৷ তিনি জানান, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর হলে বসে সিনেমার দেখার অভিজ্ঞতাকে নিয়ে চরম পর্যায় ৷ তিনি লেখেন, "সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর আপনার গায়ে কাঁটা দেবে ৷ সিনেমাটোগ্রাফি শার্প-ইমপ্যাক্টফুল ৷ যুদ্ধক্ষেত্রের ধুন্ধুমার কাণ্ড কখনওবা আবেগ, দুটোর মিশের দুর্দান্ত ৷ সিনেমার কাস্ট অন্য লেবেলের ৷ রণবীরের স্ক্রিন পেজেন্স পুরো সিনেমায় দর্শককে বেঁধে রাখবে ৷"
আবার কেউ সিনেমাকে পাঁচে পাঁচ রেটিং দিয়ে জানিয়েছেন, এটা 'ফুল পয়সাওয়াসুল' সিনেমা ৷ তিনি লেখেন, "এটা পয়সা তুলে নেওয়ার মতো সিনেমা ৷ রণবীর সিং অসাধারণ ৷ বিজিএম, অ্যাকশন, গল্প বলার ধরন মাইন্ড ব্লোয়িং ৷ পরিচালনা দুর্দান্ত ৷ অবশ্যই এই সিনেমা সকলের দেখা উচিত ৷"
সহজভাবে বললে, সঞ্জয় দত্তের ব্যক্তিত্ব, অর্জুন রামপালের শার্পনেস, আর মাধবনের বুদ্ধিমত্তা ও রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধরপনা রয়েছে পুরো সিনেমা জুড়ে ৷ সিনেমার প্রথম পার্টের পাশাপাশি, দ্বিতীয় পার্ট দর্শকদের চমকে দেবে ৷ এ যেন প্রেক্ষাগৃহে ভলক্যানোর আর্বিভাব ৷ সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং হওয়া এই সিনেমা এই উইকএন্ডে দেখতে যাবেন কি না, তা নেটিজেনদের মতামত দেখে সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন ৷