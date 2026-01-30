ETV Bharat / entertainment

ওটিটিতে 'ধুরন্ধর' ! ক্ষোভে ফুঁসছে নেটপাড়া

নেটফ্লিক্সে ধুরন্ধর স্ট্রিমিং হওয়ার পরপরই ক্ষোভে ফাটছে নেটপাড়া ? এই সিনেমা ওটিটি-তে আসার মানে কী ? প্রশ্ন নেটিজেনদের ৷

ওটিটিতে 'ধুরন্ধর' ! (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 12:43 PM IST

হায়দরাবাদ, 30 জানুয়ারি: সিনেমা হলের দেখার সুযোগ না হলে, সেই সিনেমা ওটিটি-তে দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন অনেক দর্শকই ৷ ঠিক তেমনই 'ধুরন্ধর' (Dhurandhar)-এর ওটিটি রিলিজ নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে ছিল দর্শকদের ৷ কিন্তু উত্তেজনার সেই পারদে পড়েছে জল ৷ রণবীর সিং (Ranveer Singh) ও অক্ষয় খান্না (Akshaye Khanna) অভিনীত 2025 সালের সবচেয়ে বেশি চর্চিত সিনেমা ওটিটি-তে দেখে ক্ষোভে ফুঁসছে নেটপাড়া ৷ কিন্তু কেন ?

ধুরন্ধর ঘিরে ক্ষোভ

নেটফ্লিক্সে ছবিটি স্ট্রিমিং শুরু হওয়ার পরপরই একাধিক নেটিজেন সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ জানাতে শুরু করেন। অনেকেই স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটির বিরুদ্ধে সংলাপ 'মিউট' করে দেওয়া, আপত্তিকর ভাষা সেন্সর করা এবং ছবি থেকে প্রায় 10 মিনিট কেটে ফেলার অভিযোগ তোলেন। এমন ভাবে সিনেমায় কাটছাঁট করে ওটিটি মুক্তি দেওয়ায় অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন ৷ আদিত্য ধর পরিচালিত এই সিনেমার ওটিটিতে সেন্সরবিহীন হবে, এমনটাই আশা ছিল দর্শকদের ৷

এক ক্ষুব্ধ দর্শক লিখেছেন, "নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়া, আপনারা ধুরন্ধর-এর অশ্লীল শব্দগুলো কেন সেন্সর করেছেন? যদি আমরা কোনও সিনেমা ঠিকমতো উপভোগই করতে না পারি, তাহলে এর মানেটা কী দাঁড়ায়? আপনারা কি কোনও ইংরেজি সিনেমায় অশ্লীল শব্দ সেন্সর করেন? না, তাই তো? তাহলে এই বৈষম্য কেন? হতাশ।" আরেকজন পোস্টে লিখেছেন, "নির্মাতারা সত্যিই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। যদি আপনারা সবকিছু মিউটই করে দেবেন, তাহলে কেন'এ' সার্টিফিকেট দেন? ভারতের সেন্সরশিপ একটি সম্পূর্ণ তামাশা, আর কিছু নয়।"

আরেক নেটিজেন রাগ প্রকাশ করে লেখেন, "নির্মাতারা ছবির রানটাইমও নষ্ট করে দিয়েছে। সিনেমা দেখার পুরো মেজাজটাই নষ্ট করে দিয়েছে । আমি আশা করেছিলাম অন্তত এই সিনেমার সেন্সরবিহীন সংস্করণটি পাব।" কারোর মতে,, "ধুরন্ধর-এর নেটফ্লিক্সের রানটাইম 3 ঘণ্টা 25 মিনিট ৷ কারণ এটি 208 মিনিটের থিয়েট্রিকাল কাট থেকে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ 3 ঘণ্টা 28 মিনিট। 214 মিনিটের সংস্করণটি (3 ঘণ্টা 34 মিনিট) সম্ভবত প্রেক্ষাগৃহ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ৷ তার জায়গায় এই 208 মিনিটের সংস্করণটি আনা হয়েছে। ধূমপানবিরোধী সতর্কতার অতিরিক্ত 3 মিনিট বাদ দিলে আমরা 3 ঘণ্টা 25 মিনিট সিনেমার রান টাইম পাই।"

কেউ লিখেছেন, "নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়া আপনাদের কাছ থেকে এটা একটা বড় হতাশা। যখন সবাই একটি সেন্সরবিহীন সংস্করণ আশা করছে, তখন আপনারা কেন এটি সেন্সর করবেন! একটি 'এ' রেটিং প্রাপ্ত ছবি সেন্সর করাটাই একটা তামাশা ৷ অথচ অ্যানিমেল এবং কবির সিং-এ কোনও কাট নেই।"

ধুরন্ধর বক্সঅফিস সাফল্য

5 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া ধুরন্ধর বক্সঅফিসে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে ৷ বিশ্বব্যাপী 1 হাজার 300 কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে এই সিনেমা। রণবীর সিং, অক্ষয় খান্নার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা গিয়েছে সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল এবং আর মাধবনকে ৷ 'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়েল মুক্তি পাবে 19 মার্চ ৷ দক্ষিণী তারকা যশের 'টক্সিক'-এর সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে লড়াই করবে আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' ৷

