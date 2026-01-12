ধুরন্ধর সাফল্য ! 'ফাসলা' খ্যাত ফ্লিপারচির প্রথম ভারত সফর, অনুষ্ঠান কবে কোথায় ?

ধুরন্ধর সাফল্য ! 'ফাসলা' খ্যাত ফ্লিপারচির প্রথম ভারত সফর, অনুষ্ঠান কবে কোথায় ?
রবিবারই ঘোষণা করা হয়েছে ভারত সফরে আসছেন বাহারিয়ানের এই ব়্যাপার ৷ প্রথমবার শো করবেন ভারতের মাটিতে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 12, 2026 at 1:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 জানুয়ারি: স্বপ্ন এত তাড়াতাড়ি সফল হবে তা কে জানত ৷ 'ধুরন্ধর' সিনেমার হাত ধরে অক্ষয় খান্নার ওপর দৃশ্যায়িত বাহরাইনের ব়়্যাপারের 'ফাসলা' (Fa9la) মিউজিকে নেচে ওঠে গোটা দেশ ৷ সেই গায়ক-প্রযোজক ফ্লিপারচি এবার পা রাখবেন ভারতে ৷ তুমুল জনপ্রিয়তার জোয়ারে ভারতে ভালোবাসার আমেজ ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত ফ্লিপারচি (Flipperachi announces India tour)। কবে-কোথায় বসছে গানের প্রথম আসর ?
ফ্লিপারচির ভারত সফর
রবিবার সোশাল মিডিয়ায় ফ্লিপারচির প্রথমবার ভারত সফরের কথা ঘোষণা করা হয় ৷ চলতি বছর 14 মার্চ ভারতে প্রথমবার লাইভ শো করবেন বাহরাইনের এই গায়ক ৷ ফ্লিপারচি বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত ইউএন40 মিউজিক ফেস্টিভ্যালে (UN40 Music Festival) পারফর্ম করবেন। এই খবর র্যাপার তাঁর ইনস্টাগ্রাম পেজের অফিসিয়াল হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন ৷
ক্যাপশনে লেখা, "ভারতে আমাদের প্রথম শো-এর তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে! আমরা 14মার্চ বেঙ্গালুরুতে -এ ইউএন40 পারফর্ম করার জন্য অপেক্ষা করছি ৷ শীঘ্রই আরও তারিখ প্রকাশ্যে আনা হবে ৷ আমরা আর কোন শহরে যাব? কমেন্টে আপনার শহরের নাম জানান! ভারতে বুকিং সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার জন্য, আমাদের এক্সক্লুসিভ বুকিং এজেন্ট: @rebellionmanagement-সঙ্গে সাথে যোগাযোগ করুন।" অনুমান, ফ্লিপারচি আগামী দিনে তাঁর ভারত সফরের আরও কিছু তারিখ ঘোষণা করবেন।
উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা
এই আপডেট সামনে আসার পর থেকেই সোশাল মিডিয়া উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন অনুরাগীরা ৷ কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লিখেছেন, "তোমার জন্য অপেক্ষা করছি... আমি সেখানে থাকব ৷" আবার কেউ লিখেছেন, " মুম্বাই, আহমেদাবাদ, জয়পুর, এসো এবং এখানে গানে গানে মাতিয়ে দাও।" আবার এক নেটিজেন লিখেছেন, "তোমার গান ভারতবর্ষের প্রতিটা কোণায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ৷ তোমার শো দেখার জন্য অপেক্ষায় রয়েছি ৷"
ভারতে ফ্লিপারচির জনপ্রিয়তা
ফ্লিপারচির আসল নাম হুসাম আসিম ৷ তাঁর পুরনো একটি গান আদিত্য ধর 'ধুরন্ধর' ছবিতে অক্ষয় খান্নার ওপর ব্যবহার করেন ৷ সিনেমা যেমন বক্ অফিসে দুর্দান্ত সফলতা কুড়িয়েছে তেমনই এই গান ভাইরাল হয়েছে চোখের নিমেষে ৷ গানটি মূলত গত বছর মুক্তি পেয়েছিল এবং ইউটিউবে ৭ মিলিয়ন ভিউ অর্জন করেছিল। গানটি ভাইরাল হওয়ার পর, অনেকেই এটি ইনস্টাগ্রাম রিলস এবং ইউটিউব শর্টসে ব্যবহার করতে শুরু করলে, জিও এবং রণবীর সিং গানটির সিনেমার সংস্করণটি সোশাল মিডিয়া এবং ইউটিউবে শেয়ার করেন।
মনে করা হচ্ছে 'ধুরন্ধর' সিনেমার দ্বিতীয় পার্টেও গান থাকবে ফ্লিপারচির ৷ তবে এখনও পর্যন্ত অফিসিয়ালি কিছু ঘোষণা করা হয়নি ৷ চলতি বছর 19 মার্চ হিন্দি, তেলুগু, তামিল, কন্নড় ও মালয়লম ভাষায় মুক্তি পাবে রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল ও সারা অর্জুন অভিনীত 'ধুরন্ধর 2' ৷
