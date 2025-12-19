লক্ষাধিকবার ডাউনলোড ! পাকিস্তানে নিষিদ্ধ 'ধুরন্ধর' পিছনে ফেলল শাহরুখ-রজনীকান্তের সিনেমাকে
নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, 'ধুরন্ধর' সবচেয়ে বেশি পাইরেটেড ছবি হয়ে উঠেছে পাকিস্তানে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 11:43 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 ডিসেম্বর: নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের মাটিতে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর ৷ পাকিস্তান এবং কিছু উপসাগরীয় দেশ রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর'-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেই প্রভাব বক্সঅফিসে না পড়লেও সিনেমার কূটনৈতিকতা আলোড়ন তুলেছে পাকিস্তানে ৷ তৈরি করে রেকর্ড ৷ দু'সপ্তাহ ধরে মুক্তি পেয়েছে ধুরন্ধর। 5 ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া এই সিনেমার বিজয় রথ থামার কোনও লক্ষ্মণ এখনও পর্যন্ত নেই ৷
1999 সালের কান্দাহার হাইজ্যাক, 26/11 মুম্বই হামলা এবং লিয়ারি গ্যাং ওয়ারের উপর ভিত্তি করে নির্মিত এই ছবিটি পাকিস্তান সরকার ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। পাকিস্তানের দর্শক যাতে এই সিনেমা দেখতে না পায়, তার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে সবরকম ৷
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, রণবীর সিং, অক্ষয় খানা, আর মাধবন ও অর্জুন রামপাল অভিনীত স্পাই থ্রিলার "ধুরন্ধর" পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশি পাইরেটেড ছবি হয়ে উঠেছে। মুক্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে, এই সিনেমা অবৈধভাবে প্রায় 20 লক্ষ বার ডাউনলোড করা হয়েছে, যা রজনীকান্তের '2.0' এবং শাহরুখ খানের 'রইস'-এর রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।
Misrepresentation cannot erase reality. Lyari stands for culture, peace, and resilience—not violence. While Dhurandhar spreads propaganda, Mera Lyari will soon tell the authentic story of pride and prosperity.— Sindh Information Department (@sindhinfodepart) December 13, 2025
#MeraLyari movie releasing in January 2026. Indian propaganda… pic.twitter.com/bWDVbMYuz0
সরকার 'ধুরন্ধর' সিনেমার পাল্টা বদলা হিসাবে লিয়ারি সম্পর্কে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ সিন্ধু তথ্য বিভাগ এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে ধুরন্ধরের বিরুদ্ধে লিখেছে, "ভুল উপস্থাপনা সত্যকে মুছে ফেলতে পারে না। লিয়ারি তার সংস্কৃতি এবং শান্তির জন্য পরিচিত, সহিংসতার জন্য নয়। ধুরন্ধর যখন অপপ্রচার ছড়াচ্ছেন, তখন 'মেরা লিয়ারি' শীঘ্রই গর্ব এবং সমৃদ্ধির সত্য গল্প বলবে। 'মেরা লিয়ারি' ছবিটি 2026 সালের জানুয়ারিতে মুক্তি পাচ্ছে। লিয়ারির বিরুদ্ধে ভারতের অপপ্রচার কখনই সফল হবে না।"
অন্যদিকে, পাকিস্তানিরা যাতে অবৈধভাবে ছবিটি ডাউনলোড এবং দেখতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য দেশটির ডার্ক ওয়েব বিশেষজ্ঞরা শ্রীলঙ্কা, নেপাল এবং মালয়েশিয়ার সার্ভার ব্যবহার করছেন। পাকিস্তানিরা টেলিগ্রাম চ্যানেল, আন্ডারগ্রাউন্ড স্ট্রিম এবং ভিপিএন-এর মাধ্যমে ছবিটি ডাউনলোড করছে। ফলে অনুমান করাই যায়, সে দেশে সিনেমাকে ব্লক করার বা নিয়ন্ত্রণ করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, এই সিনেমাকে ঘিরে পাকিস্তানিদের কী পরিমান কৌতুহল রয়েছে, যে কারণে ডার্ক ওয়েব থেকে সিনেমা ডাউনলোড করে দেখছেন সকলে ৷