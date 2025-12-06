প্রথম দিনেই রেকর্ড ব্রেকিং আয় ! 'সাইয়ারা'-'থামা'র কাছে পরাক্রমী 'ধুরন্ধর' রণবীর

প্রথম দিনেই রেকর্ড ব্রেকিং আয় ! 'সাইয়ারা'-'থামা'র কাছে পরাক্রমী 'ধুরন্ধর' রণবীর
প্রথম দিনের কালেকশন অনুযায়ী, রণবীর সিংয়ের কেরিয়ারগ্রাফে তৈরি হল নয়া রেকর্ড ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 6, 2025 at 11:20 AM IST
হায়দরাবাদ, 6 ডিসেম্বর: আদিত্য ধরের হাত ধরে বড় পর্দায় ধামাকাদার এন্ট্রি রণবীর সিংয়ের ৷ 'ধুরন্ধর' (Dhurandhar) স্পাই-অ্যাকশন থ্রিলার এই সিনেমা এতটুকু সময় নষ্ট না করে ব্যস্ত বক্সঅফিসে রেকর্ড তৈরি করতে ৷ গতকাল অর্থাৎ 5 ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা রণবীরের কেরিয়ারে প্রথম দিনের আয়ের (বিগেস্ট ওপেনার) হিসাবে রেকর্ড করেছে ৷ এমনকী, যাঁরা ফিল্মি বক্সঅফিসের ভাগ্য নির্ধারণের সম্ভাবনার কথা জানান, এবার মিলল না তাদের ভবিষ্যতবাণীও ৷
ধুরন্ধর বক্সঅফিস কালেকশন (প্রথম দিন)
ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার স্যাকনিল্ক অনুযায়ী, 'ধুরন্ধর' ভারতীয় বক্সঅফিসে প্রথম দিনেই আয় করে নিয়েছে 27 কোটি টাকা ৷ যা 2025 সালের হাইয়েস্ট-এভার ওপেনার্স হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে ৷ এখানেই শেষ নয়, এই সিনেমা আহান পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডার ব্লকব্লাস্টার রোমান্টিক ড্রামা 'সাইয়ারা'র প্রথম দিনের কালেকশনকেও ফেলেছে পিছনে ৷ এই সিনেমায় মুক্তির প্রথম দিন ভারতে আয় করেছিল 21.9 কোটি টাকা ও গ্লোবালি আয় করেছিল 25.75 কোটি টাকা ৷
পাশাপাশি, আয়ুষ্মান খুরানা ও রশ্মিকা মন্দানা অভিনীত 'থামা' সিনেমার প্রথম দিনের কালেকশন ছিল 24 কোটি টাকা ৷ অর্থাৎ থামা-কেও পিছনে ফেলেছে ধুরন্ধর ৷ তবে হ্যাঁ, একটা সিনেমার কাছে মাত খেয়েছে ধুরন্ধর ৷ প্রথম দিনের বক্সঅফিস কালেকশনের হিসাব অনুযায়ী, ভিকি কৌশল-রশ্মিকা অভিনীত ঐতিহাসিক অ্যাকশন-ড্রামা 'ছাভা'কে অতিক্রম করতে পারেনি ধুরন্ধর ৷ এই বছর ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পাওয়া ছাভা প্রথম দিন নেট আয় করেছিল 31 কোটি টাকা আর গ্রস আয় ছিল 37.25 কোটি টাকা ৷
রণবীরের কেরিয়ারগ্রাফে লম্বা জাম্প
'ধুরন্ধর'-এর আগে, রণবীর সিংয়ের সবচেয়ে বড় ওপেনিং সিনেমা গুলির মধ্যে ছিল সঞ্জয় লীলা বনসালির 'পদ্মাবত' (24 কোটি টাকা) এবং রোহিত শেঠ্ঠির 'সিম্বা' (20.72 কোটি টাকা)। প্রাথমিক অনুমান অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণীতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে ধুরন্ধর এই দুটো সিনেমাকে কালেকশনের দিক থেকে টপকে যাবে ৷ আর হয়েছে সেটাই ৷ বক্সঅফিসে 'ধুরন্ধর' হয়ে উঠেছে রণবীরের সর্বকালের সর্বোচ্চ ওপেনিং অর্থাৎ আয় করা সিনেমা।
জ্যোতি দেশপাণ্ডে এবং লোকেশ ধরের সঙ্গে আদিত্য ধর প্রযোজিত, 'ধুরন্ধর' বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত ৷ যার মধ্যে রয়েছে কান্দাহার হাইজ্যাক এবং 26/11 মুম্বই সন্ত্রাসী হামলা। ছবিটি 2000 সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তানে প্রেক্ষাপটে তৈরি ৷ কাহিনিতে কুখ্যাত লিয়ারি গ্যাংকে ধ্বংস করার মিশনে থাকা একজন ভারতীয় গুপ্তচর (রণবীর সিং অভিনীত)-কে ঘিরে আবর্তিত হয়। রণবীর ছাড়াও অভিনয়ের দিক থেকে বাজিমাত করেছেন সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদি।