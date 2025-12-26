'ধুরন্ধর' ভালো লেগেছে, ওটিটিতে দেখে নিতে পারেন এই 7টি স্পাই থ্রিলার, যা আজও অনবদ্য
ভারতীয় এই স্পাই থ্রিলার, যা দেখতে ভালো লাগে বার বার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 26, 2025 at 10:42 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 ডিসেম্বর: বছর শেষের মুখে ৷ সকলেই এখন রয়েছেন ফেস্টিভ মুডে ৷ অনেকেই ছুটি কাটাতে বেড়িয়ে পড়ছেন ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ৷ কিন্তু যারা একটু ঘরকুনো, বাড়িতে বসে সিনেমা দেখাতেই আনন্দ খুঁজে পান এবং যারা স্পাই সিনেমা দেখতে পছন্দ করেন, এই তালিকা হতে পারে তাদের জন্য ৷
এই মুহূর্তে 'ধুরন্ধর' বক্সঅফিসে যেভাবে ব্যাটিং চালাচ্ছে তাতে রেকর্ড ভাঙছে-গড়ছে ৷ অভিনয় দক্ষতার পাশাপাশি, সিনেমার চিত্রনাট্য দাগ কেটেছে দর্শকদের ৷ আদিত্য ধর পরিচালিত, রণবীর সিং অভিনীত স্পাই থ্রিলার যদি আপনার ভালো লেগে থাকে, তাহলে এই ধরনের সিনেমা আরও আছে ওটিটি-তে ৷ এমন 7টি ভারতীয় স্পাই থ্রিলার রইল আপনাদের জন্য, যা বারবার দেখলে বোর হবেন না এতটুকুও ৷
বেবি (Baby)
অভিনয়- অক্ষয় কুমার, কেকে মেনন, ড্যানি ডেম্পজোম্পা, তাপসী পান্নু, অনুপম খের, রানা ডাগ্গাবুটি, মধুরিমা তুলি
পরিচালক- নীরজ পাণ্ডে
কোথায় দেখবেন- জিফাইভ
'বেবি' ভারতীয় সিনেমার অন্যতম সেরা স্পাই সিনেমা হিসেবে বিবেচিত হয়। নীরজ পাণ্ডে পরিচালিত এই ছবি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার একটি বিশেষ দলকে কেন্দ্র করে নির্মিত, যারা ভারতে হামলার পরিকল্পনাকারী সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করে নির্মূল করার অভিযানে নামে।
খুফিয়া (Khufiya)
অভিনয়- টাবু, আলি ফজল, আশীষ বিদ্যার্থী, ওয়ামিকা গাব্বি, অতুল কুলকার্নি
পরিচালক- বিশাল ভরদ্বাজ
কোথায় দেখবেন- নেটফ্লিক্স
'খুফিয়া' ছবিটি অমর ভূষণ রচিত 'এস্কেপ টু নো-হোয়্যার' উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। এই স্পাই থ্রিলার ড্রামার-এজেন্ট কৃষ্ণা মেহরাকে (তাবু অভিনীত) প্রেক্ষাপটে রেখে গল্প এগিয়েছে ৷ যিনি ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ক নানা গোপনীয় তথ্য বিক্রি করা এক গুপ্তচরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন।
ফ্যান্টম (Phantom)
অভিনয়- সইফ আলি খান, ক্যাটরিনা কাইফ, মহম্মদ জিশান আইয়ুব ৷
পরিচালক- কবীর খান
কোথায় দেখবেন- প্রাইম ভিডিয়ো ইন্ডিয়া
'ফ্যান্টম', 26/11 মুম্বই হামলার পরবর্তী ঘটনা নিয়ে হুসেন জাইদির লেখা ‘মুম্বাই অ্যাভেঞ্জার্স’ বইয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সইফ আলি খান এবং ক্যাটরিনা কাইফ। 2015 সালে মুক্তি পাওয়া ছবিটি এর বাস্তবসম্মত অ্যাকশন এবং নির্মাণশৈলীর জন্য আজও চর্চায় রয়েছে ।
মাদ্রাস ক্যাফে (Madras Cafe)
অভিনয়- জন আব্রাহাম, নার্গিস ফাকরি, রাশি খান্না
পরিচালক- সুজিত সিরকার
কোথায় দেখবেন- নেটফ্লিক্স
মাদ্রাজ ক্যাফে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম সেরা রাজনৈতিক গুপ্তচর অ্যাকশন ড্রামা। সুজিত সিরকার পরিচালিত এই সিনেমার কাহিনী একজন সামরিক কর্মকর্তাকে (জন আব্রাহাম অভিনীত) কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যাকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (R&AW) জাফনায় গোপন অভিযান পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করে।
রাজি (Raazi)
অভিনয়- আলিয়া ভাট, ভিকি কৌশল, রজিত কাপুর, শিশির শর্মা ও জয়দীপ আওলয়াত
পরিচালক- মেঘনা গুলজার
কোথায় দেখবেন- প্রাইম ভিডিয়ো ইন্ডিয়া
'রাজি', হরিন্দর সিক্কার 2008 সালের উপন্যাস 'কলিং সেহমত'- থেকে নেওয়া ৷ গল্পটি এক তরুণী ভারতীয় গুপ্তচরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে ৷ যে 1971 সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগে ভারতে গোপন তথ্য পাচারের জন্য পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের একটি পরিবারে বিয়ে করে।
নাম শাবানা (Naam Shabana)
অভিনয়- তাপসী পান্নু, অক্ষয় কুমার, পৃথ্বিরাজ সুকুমরণ, অনুপম খের, মনোজ বাজপেয়ী
পরিচালক- নীরজ পাণ্ডে
কোথায় দেখবেন- নেটফ্লিক্স
'নাম শাবানা', 'বেবি'-র তাপসী পান্নুর চরিত্রের একটি প্রিক্যুয়েল। এটি গোয়েন্দা সংস্থার ভেতরের সৌহার্দ্য ও সংহতিকে তুলে ধরে এবং জাতি রক্ষায় প্রয়োজনীয় দলবদ্ধ প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগকে ফুটিয়ে তোলে।
এক থা টাইগার (Ek Tha Tiger)
অভিনয়- সলমন খান, ক্যাটরিনা কাইফ, রণবীর শোরে, গিরিশ কন্নাড়
পরিচালক- কবীর খান
কোথায় দেখবেন- প্রাইম ভিডিয়ো ইন্ডিয়া
এক থা টাইগার', ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম সিনেমা। যার কাহিনী একজন ভারতীয় গোয়েন্দাকে ঘিরে আবর্তিত হয় ৷ যিনি একজন আইএসআই এজেন্টের প্রেমে পড়েন।