'কান্তারা:চ্যাপ্টার 1'কে ছাপিয়ে গেল 'ধুরন্ধর' ! বক্সঅফিসে রেকর্ড ব্যবসা, 17 দিনে আয় হল কত ?

এই বছরের সবচেয়ে বড় হিটের তালিকায় প্রথম স্থানে জায়গা করে নিল আদিত্য ধর পরিচালিত এই সিনেমা ৷

dhurandhar-becomes-highest-grossing-film-of-2025-surpasses-kantara-chapter-1-pushpa-2-and-chawa
বক্সঅফিসে রেকর্ড ব্যবসা (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 22, 2025 at 4:03 PM IST

হায়দরাবাদ, 22 ডিসেম্বর: 'ধুরন্ধর' (Dhurandhar) ঝড়কে রোখা মুশকিল ৷ মাত্র 17 দিনে একের পর এক রেকর্ড গড়ে তুলছে আদিত্য ধর পরিচালিত, রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন অভিনীত এই সিনেমা ৷ 2025-সালের একের পর এক ব্লকব্লাস্টার হিট সিনেকা আছড়ে ফেলছে ধুরন্ধর ৷ তালিকায় রয়েছে 'কান্তারা: চ্যাপ্টার 1' (Kaantara Chapter 1) থেকে শুরু করে 'ছাভা' (Chava), 'সাইয়ারা' (Saiyaara) ও 'কুলি' (Coolie)-র মতো সিনেমা ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক, এই 17 দিনে 'ধুরন্ধর' ভারতে ও গ্লোবালি কোন, কোন রেকর্ড তৈরি করেছে ৷

'ধুরন্ধর' বক্সঅফিস কালেকশন (17তম দিন)

নির্মাতাদের শেয়ার করা তথ্য অনুযায়ী, এই সিনেমা মুক্তির 17তম দিনে ঘরে এনেছে 40.30 কোটি টাকা ৷ হলিউড সিনেমা 'অবতার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশেস'-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতার পরও প্রেক্ষাগৃহে দর্শক টানতে সফল রণবীর-অক্ষয়-সঞ্জয়ের দুর্ধর্ষ অভিনয় ও সিনেমার চিত্রনাট্য ৷ 'ধুরন্ধর' ভারতে মোট আয় করেছে 579.20 কোটি টাকা ৷ ভারতে এর মোট গ্রস আয় 683.46 কোটি। বিদেশে ছবিটি 186.90 কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি প্রথম সপ্তাহে 218 কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে 261.5 কোটি টাকা আয় করেছে। তৃতীয় সপ্তাহান্তে সিনেমার আয় 99.70 কোটি টাকা ৷

তৃতীয় সপ্তাহের আয়ের নিরিখে ধুরন্ধর কোন ছবিগুলোকে ফেলেছে পিছনে ?

ধুরন্ধর – 99.70 কোটি টাকা

ছাভা- 60.10 কোটি টাকা

পুষ্পা 2 - 60 কোটি টাকা

স্ত্রী 2 - 48.75 কোটি টাকা

বাহুবলী 2 - 44.55 কোটি টাকা

মহাবতার নরসিংহ - 39.99 কোটি টাকা

গদর 2 - 36.95 কোটি টাকা

অ্যানিম্যাল - 34.95 কোটি টাকা

জওয়ান - 32.50 কোটি টাকা

দঙ্গল - 31.79 কোটি টাকা

পাঠান - 29.35 কোটি টাকা

* একনজরে দেখে নেওয়া যাক ভারতে সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমার তালিকা (নেট কালেকশন)

পুষ্পা 2 – 1234.1 কোটি টাকা

বাহুবলী 2 – 1030.42 কোটি টাকা

কেজিএফ 2 - 859.7 কোটি টাকা

আরআরআর – 782 কোটি টাকা

কল্কি 2898 এডি – 646.31 কোটি টাকা

জওয়ান – 640.25 কোটি টাকা

কান্তারা চ্যাপ্টার 1- 622.46 কোটি টাকা

ছাভা- 601.54 কোটি টাকা

স্ত্রী 2- 597.99 কোটি টাকা

ধুরন্ধর- 579.20 কোটি টাকা

অ্যানিম্যাল - 553.87 কোটি টাকা

পাঠান- 543.09 কোটি টাকা

গদর 2- 525.7 কোটি টাকা

* এতো গেল সিনেমার নেট কালেকশনের দিক থেকে আয়ের হিসাব ৷ তবে গ্রসের দিক থেকে 2025 সালের সিনেমা হিসাবে এগিয়ে রইল ধুরন্ধর ৷ রইল তালিকা ৷

2025 সালের সর্বোচ্চ আয়কারি সিনেমা (গ্রস কালেকশন)

ধুরন্ধর - 870.36 কোটি টাকা

কান্তারা: চ্যাপ্টার 1 – 853 কোটি টাকা

ছাভা - 801 কোটি টাকা

সাইয়ারা - 579.23 কোটি টাকা

কুলি - 514 কোটি টাকা

‘ধুরন্ধর’ তৃতীয় সপ্তাহান্তে প্রায় 100 কোটি টাকার কাছাকাছি আয় করা প্রথম ভারতীয় সিনেমা হিসেবে রেকর্ড গড়েছে। আদিত্য ধর পরিচালিত এবং রণবীর সিং, সারা অর্জুন, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল ও আর. মাধবন অভিনীত 'ধুরন্ধর' ছবিটি 5 ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে, যার দাপট এখনও চলছে ৷

