পরিচারিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ, গ্রেফতার 'ধুরন্ধর' অভিনেতা
'ধুরন্ধর' সিনেমার অভিনেতা নাদিম খানকে মুম্বই পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 26, 2026 at 11:40 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 জানুয়ারি: প্রায় দশ বছর ধরে বাড়ির পরিচারিকাকে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ৷ সোমবার মুম্বই পুলিশ ওই অভিনেতাকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ অভিনেতাকে শেষবার দেখা গিয়েছে আদিত্য ধর পরিচালিত, রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' সিনেমায় ৷ অভিযুক্তের নাম নাদিম খান।
সংবাদ সংস্থা আইএএনএসের খবর অনুসারে, নির্যাতিতার বয়ানের ভিত্তিতে মালওয়ানি থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিনেতাকে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ওই অভিনেতা গৃহকর্মীর ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছিলেন ৷ খবর, নির্যাতিতা প্রথমে ভয়ে নির্যাতনের কথা জানাননি ৷ কিন্তু খান তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলে এবং মানসিক হয়রানি বাড়িয়ে দিলে তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।
#BREAKING Actor Nadeem Khan, known for the film Dhurandhar, has been arrested by Malvani police in Mumbai following allegations of sexual assault by a domestic worker. The woman accused Khan of repeatedly abusing her over several years, falsely promising to marry her. The victim… pic.twitter.com/2DhuLjsehb— IANS (@ians_india) January 25, 2026
তাঁর জবানবন্দির ভিত্তিতে মালওয়ানি থানা নাদিম খানের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে ৷ অভিনেতার বিরুদ্ধে অতীতে এই ধরনের কোনও অভিযোগ দায়ের হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কর্মকর্তারা বলছেন, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় কী কী প্রমাণ পাওয়া যায়, তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
Dhurandhar में Rehman Dakait के कुक Ahlak का रोल निभाने वाले Nadeem Khan को मुंबई पुलिस ने हिरासत लिया है,— Vishal (@Vishalpal8915) January 26, 2026
41 साल की महिला, जो उनके घर में डोमेस्टिक हेल्पर थी, उसने पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराई है,
और बताया कि 2015 में Nadeem से वह पहली बार मिली थी,
उसके बाद… pic.twitter.com/Lmoui5bvw9
নাদিম খান কে?
নাদিম খান বলিউড ইন্ডাস্ট্রির একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। সম্প্রতি আদিত্য ধরের ব্লকবাস্টার সিনেমা 'ধুরন্ধর'-এ ডাকাত রেহমানের (অক্ষয় খান্না অভিনীত) রাঁধুনি আখলাকের চরিত্রে দেখা গিয়েছে নাদিমকে। সিনেমায় ছোট একটি চরিত্রে অভিনয় করলেও, তিনি তাঁর শক্তিশালী অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।