অপেক্ষার অবসান! এই দিনেই আসছে রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর রিভেঞ্জ' ট্রেলার

অপেক্ষার অবসান! এই দিনেই আসছে রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর রিভেঞ্জ' ট্রেলার
'ধুরন্ধর পার্ট 2' সিনেমার ট্রেলার দেখার জন্য উত্তেজনায় ফুটছে নেটপাড়া ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 6, 2026 at 11:38 AM IST
হায়দরাবাদ, 3 মার্চ: বেশিদিন নয়, মাত্র তিনমাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে অনুরাগীদের ৷ 19 মার্চ বড়পর্দায় আসছে আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' ৷ টিজারে কাহিনি ঝলক দেখে অনুমান করাই যায়, এবার গেম চেঞ্জার হতে চলেছেন রণবীর সিং ৷ হামজা আলি মাজারির রূপ দেখেছেন সকলেই ৷ এবার রণবীরের নতুন রূপ, জসকিরাত সিং রঙ্গির সঙ্গে পরিচয় হবে দর্শকদের ৷ কবে আসবে ট্রেলার, তা জানার জন্য মুখিয়ে ছিলেন অনুরাগীরা ৷ এবার প্রতীক্ষার অবসান ৷ শুক্রবার রণবীর সিং জানিয়ে দিলেন, কবে আসছে বহু প্রতীক্ষিত এই সিনেমার ট্রেলার ৷
এই দিন তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "প্রস্তুত থাকুন ৷ আগামীকাল অর্থাৎ 7 তারিখ ঠিক বেলা 11টা বেজে 1 মিনিটে আসবে ধুরন্ধর 2 ট্রেলার ৷" এরপর হ্যাশট্যাগ দিয়ে লেখা হয়, 19 মার্চ ধুরন্ধর 2 বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালায়লম ভাষায় ৷ এর আগে সিনেমার টিজার মুগ্ধ করেছে দর্শকদের ৷ রণবীরের যুবক বয়সের লুক, হিংস্রতা তাক লাগানোর মতো ৷
স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার, 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-কে পরিচালক আদিত্য ধর যে মোড়কে সামনে আনতে চলেছেন, তা দেখার জন্য এখন অধীর আগ্রহে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ জিও স্টুডিয়ো ও বি62 স্টুডিয়োর অধীনে জ্যোতি দেশপাণ্ডে, আদিত্য ধর এবং লোকেশ ধর প্রযোজিত, ধুরন্ধর (2025)-এর সিক্যুয়েল উত্তেজনার আগুন ছড়াতে প্রস্তুত দর্শকদের মধ্যে ৷ রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, আর. মাধবন, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদী, ড্যানিশ পান্ডোর এবং গৌরব গেরা এবং বেশ কয়েকজন সহ-অভিনেতারা ফের চমকে দিতে প্রস্তুত ৷ এর আগে, 5 ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া ধুরন্ধর বক্সঅফিসে সাফল্যের বন্যা বইয়ে দেয় ৷ বিশেষ করে, নজর কেড়ে নেন অক্ষয় খান্না ৷ মনে করা হচ্ছে, এই সিনেমাতেও, অভিনেতাকে অতীত ঝলক হিসাবে ফের দেখা যাবে পর্দায় ৷
সিনেমার প্রথম শুটিং শুরু হয়েছিল 2024 সালের জুলাই মাসে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ৷ 2025 সালের অক্টোবরে শেষ হয় সিনেমার গোটা শুটিং ৷ ভারতের পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, মহারাষ্ট্র, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশেও হয়েছে সিনেমার শুটিং ৷ সঙ্গীতের দায়িত্ব সামলেছেন শাশ্বত সচদেব ৷ সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্ব সামলেছেন বিকাশ নওলাখা ৷ সম্পাদনা করেছেন শিবকুমার ভি. পানিকার ৷ 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' মুক্তি পাবে গুড়ি পাড়োয়া, উগাদি এবং ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে আগামী 19 মার্চ ৷