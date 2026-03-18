'বদলাচ্ছে সিনেমার সংজ্ঞা, শোলে-র থেকে 100 গুণ বেশি'- 'ধুরন্ধর 2' দেখে কী বললেন রাম গোপাল বর্মা ?
আরজিভি (Ram Gopal Varma) এই ছবিটিকে সিনেমার ইতিহাসে 'মাইলফলক' হিসেবে অভিহিত করেছেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 11:17 AM IST
হায়দরাবাদ, 18 মার্চ: দেশের প্রতিটা প্রেক্ষাগৃহ প্রস্তুত ৷ আসতে চলেছে বড় তুফান ৷ বক্সঅফিসে 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' (Dhurandhar 2) আনবে সুনামি ৷ এমনটাই ভবিষ্যৎবাণী পরিচালক রাম গোপাল বর্মার (Ram Gopal Varma) ৷ 19 মার্চ বড় পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত সিনেমা ৷ পরিচালক আদিত্য ধরের ভূয়সী প্রশংসা করে, আরজিভি (RGV) এই ছবিটিকে সিনেমার ইতিহাসে 'মাইলফলক' হিসেবে অভিহিত করেছেন।
সিনেমা মুক্তির ঠিক আগের দিন, স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে 'ধুরন্ধর 2' দেখেন রাম গোপাল বর্মা ৷ কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা ? এক্স হ্যান্ডেলে (টুইটার) রামগোপাল এই সিক্যুয়েলটিকে 'শোলে-র চেয়েও 100 গুণ বেশি দুর্দান্ত ও সাংঘাতিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, সিনেমাটি দর্শক এবং বিনোদন শিল্পের ওপর নজিরবিহীন প্রভাব ফেলতে বাধ্য। বর্মার মতে, আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিটি বক্স অফিসের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ এমন এক শক্তিশালী 'মনস্তাত্ত্বিক অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রভাব' সৃষ্টি করেছে, যা ভারতীয় সিনেমায় গল্প বলার ধরনকেই নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে পারে। তিনি আরও দাবি করেন যে, এই ছবিটি 'এক নতুন পরিচালনা ব্যবস্থার জন্ম' দিয়েছে ৷ পাশাপাশি প্রচলিত সিনেমা তৈরির দক্ষতাকে 'বিলুপ্তি'র দিকে নিয়ে যাবে ৷
After last nights watch of #Dhurandhar2 in terms of it’s sheer cumulative impact in every which way , whether on it’s expected collections , audience euphoria , social influences , cinematic grammar breaking , and above all the psychological audio visual impact , it will be a…— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 18, 2026
বর্মা লেখেন, "গত রাতে 'ধুরন্ধর 2' দেখার পর-এর সামগ্রিক প্রভাবের বিচারে, তা প্রত্যাশিত বক্সঅফিস আয় হোক, দর্শকের উন্মাদনা হোক, সামাজিক প্রভাব হোক, প্রচলিত সিনেমা তৈরির ব্যাকরণ ভেঙে ফেলার বিষয়টি হোক, কিংবা সর্বোপরি এর মনস্তাত্ত্বিক অডিয়ো-ভিজ্যুয়াল প্রভাবই হোক, সবদিক থেকেই এটি 'শোলে'-র চেয়েও 100 গুণ বেশি চমৎকার এক সৃষ্টি। এটি নিশ্চিতভাবেই এখন পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে সেরা সিনেমা 'মুঘল-এ-আজম' থেকে শুরু করে পরবর্তী সব ছবিকেই-ধারণ টিভি সিরিয়ালের মতো মনে করিয়ে দেবে।"
পাশাপাশি তিনি, পরিচালক আদিত্য ধরের ক্রিয়েটিভিটি স্টাইলকে হলিউডের প্রখ্যাত পরিচালকদের কাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন ৷ তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, স্টিভেন স্পিলবার্গ এবং ক্রিস্টোফার নোলানের মতো বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বদেরও উচিত 'সব কাজ ফেলে রেখে' সিনেমা মুক্তির দিন ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখা উচিত ৷ পরিচালক ধরের প্রশংসা বর্মা এই প্রথম করলেন, এমন নয়। 2025 সালের ডিসেম্বরে ছবিটির প্রথম কিস্তি অর্থাৎ ধুরন্ধর মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই তিনি এই পরিচালককে ভারতীয় সিনেমার ব্যাকরণ বদলে দেওয়ার কৃতিত্ব দিয়ে আসছেন। আরজিভি (RGV) এর আগেও দাবি করেছিলেন যে, আদিত্যর সাম্প্রতিক সাফল্য এই শিল্পের অনেকের মনেই হিংসার জন্ম দিতে বাধ্য ৷ তিনি এ-ও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, এই শিল্পেরই অনেকে এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন-কখন আদিত্য এবং তাঁর স্ত্রী, অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম ব্যর্থ হবেন কিংবা সিনেমা তৈরির সফরনামায় হোঁচট খাবেন।
This is STRATOSPHERIC LEVEL .. @AdityaDharFilms is on a RAMPAGE of REVENGE #Dhurandhar2 https://t.co/UXOO504Xtl— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 7, 2026
মুক্তির পর 'ধুরন্ধর' বক্সঅফিসে ব্যাপক সফলতা নিয়ে আসে ৷ রণবীর সিং অভিনীত এই সিনেমা গ্লোবালি 1 হাজার 300 কোটি টাকারও বেশি আয় করে ৷ যার মধ্যে কেবল ভারত থেকেই আয় হয় হাজার কোটি টাকা। চিত্রনাট্যের বুনন, অভিনয় এবং মিউজিকের ব্যবহার, দর্শকদের অন্য জগতে নিয়ে যায় ৷ 'ধুরন্ধর 2'-তে রণবীরের পাশাপাশি দেখা যাবে আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্তের অতীত জীবন, রাকেশ বেদী এবং সারা অর্জুনকে ৷ সিনেমায় ইয়ামিকেও একটি অতিথি চরিত্রে (cameo) দেখা যাবে। মুক্তির প্রাক্কালে 'বড়ে সাব'-এর চরিত্রে কে অভিনয় করবেন-তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা এখন তুঙ্গে। বিভিন্ন বিনোদনমূলক ওয়েবসাইটে বেশ কিছু নাম নিয়ে আলোচনা চললেও, নির্মাতারা এই চরিত্রটি ঘিরে রহস্য উন্মোচন করেননি ৷
সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শাশ্বত সচদেব। 3 ঘণ্টা 55 মিনিটের সিনেমা সম্পাদনা করেছেন শিবকুমার ভি পানিকার ৷ চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন বিকাশ নওলাখা। জিও স্টুডিওস এবং B62 স্টুডিওস প্রযোজিত 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' বিশ্বজুড়ে 23 হাজারেরও বেশি শো নিয়ে এক বিশাল পরিসরে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এবার কোন ধামাকা হয় এই সিনেমা ঘিরে, নজর সেই দিকে ৷