'বদলা হোক ধুরন্ধর-এর মতো'- সিক্যুয়েল দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছে আল্লু অর্জুন-প্রীতি-অনন্যার

'বদলা হোক ধুরন্ধর-এর মতো'- সিক্যুয়েল দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছে আল্লু অর্জুন-প্রীতি-অনন্যার
সোশাল মিডিয়ায়, আদিত্য ধরের মাস্টারপিস এখন চর্চায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 12:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 মার্চ: অবশেষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে পরিচালক আদিত্য ধরের বহু-প্রতীক্ষিত স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার 'ধুরন্ধর 2' । 18 মার্চ ছিল পেইড-প্রিভিউ ৷ অনেক তারকাই ইতিমধ্যেই ধুরন্ধর 2 দেখে ফেলেছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে, এই সিনেমা ব্যাপক ছাপ ফেলেছে তাঁদের মনে ৷
রণবীর সিং, আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না এবং সারা অর্জুনের মতো শক্তিশালী তারকাদের নিয়ে তৈরি ধুরন্ধর সিক্যুয়েল, প্রথম ভাগের সেই ঝাঁঝ যে ধরে রেখেছে, তা প্রতিক্রিয়াতেই প্রমাণ ৷
যেসব তারকা সবার আগে ছবিটি দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন তেলেগু সুপারস্টার আল্লু অর্জুন ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে (টুইটার) লেখেন, "সোয়াগ্যের সঙ্গে দেশপ্রেম ৷ এমন একটা সিনেমা যা প্রত্যেক ভারতবাসীকে গর্বিত করবে ৷ সিনেমায় একাধিক এমন অনেক মুহূর্ত আছে, যেখানে হাততালি দিতে বাধ্য হবেন ৷ অভিনন্দন সিনেমার গোটা টিমকে ৷"
Just Watched #Dhurandhar2⁰Patriotism with swag 🇮🇳— Allu Arjun (@alluarjun) March 18, 2026
A film that will make every patriot proud 🇮🇳⁰Many clap-trapping moments 👏🏽
BLAST! 💥
Congratulations to the entire team.⁰Fine performances by @ActorMadhavan garu & all actors . Technical brilliance .
So proud to have a…
তিনি আরও লেখেন, "মাধবনের অভিনয় অসাধারণ ৷ ভার্সেটাইল-ব্রিলিয়ান্ট অভিনেতা রণবীরের জন্য গর্বিত ৷ আর আদিত্য ধরের মতো পরিচালক ভারতে রয়েছেন ৷ এমন পরিচালক থাকা সত্যিই গর্বের বিষয় ৷ এক ভারতীয় গল্প.. কিন্ত রয়েছে আন্তর্জাতিক সোয়্যাগ ৷ জয় হিন্দ ৷"
Just watched Dhurandhar 2 & all I wanna say is “Revenge ho toh Dhurandhar jaisa ho warna na ho 🔥🔥🔥🔥🔥”— Preity G Zinta (@realpreityzinta) March 18, 2026
Direction, Acting, music, editing, story, casting & every other department is MINDBLOWING 🌟🌟🌟🌟🌟The first thing mom said after watching the movie was that she wanted to… pic.twitter.com/ZRDDfqKFQJ
অভিনেত্রী প্রীতি জিন্টাও ধুরন্ধর 2 দেখার পর নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ৷ দীর্ঘ ও আবেগঘন বার্তায় তিনি লেখেন, "প্রতিশোধ যদি নিতেই হয়, তবে তা যেন 'ধুরন্ধর'-এর মতোই হয়-নাহলে যেন না হয় ৷" যার মাধ্যমে তিনি ছবিটির কাহিনির তথা চিত্রনাট্যের যে টানটান উত্তেজনা রয়েছে, তা স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ পরিচালনা ও অভিনয় থেকে শুরু করে সঙ্গীত ও সম্পাদনা, সিনেমার প্রতিটি বিভাগেরই তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ৷
All who saw #Dhurandhar2 today told me that they just don’t LOVE #Dhurandhar2 , but they actually want to MARRY #Dhurandhar2— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 18, 2026
প্রীতি লেখেন, "পরিচালনা, অভিনয়, মিউজিক, এডিটিং, গল্প, কাস্টিং, সব বিভাগের দিক থেকে এই সিনেমা মাইন্ডব্লোয়িং ৷ এই সিনেমা দেখার পর আমার মা বলেছেন, আবার তিনি প্রেক্ষাগৃহে বন্ধুদের সঙ্গে দেখতে চান ৷" এরপর পরিচালক আদিত্য ধরকে ট্যাগ করে প্রীতি লেখেন, "তুমি আমাকে তোমার অনুরাগী বানিয়ে ফেলেছো ৷ ধন্যবাদ এত সুন্দর সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য ৷" এরপর অভিনেত্রী রণবীর সিং, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন সকলের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন ৷
#OneWordReview...#DhurandharTheRevenge: MASTERPIECE.— taran adarsh (@taran_adarsh) March 18, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐⭐️½#Dhurandhar2 is CINEMA AT ITS BEST... Delivers on every front – scale, drama, emotions, action, performances and impact... Take a bow, #AdityaDhar – sure-shot EPIC BLOCKBUSTER. #Dhurandhar2Review
The… pic.twitter.com/IXP9Z36RTI
পাশাপাশি, অনন্যা পান্ডে ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "মুগ্ধ হয়ে গেলাম! দুর্দান্ত! রণবীর সিং" ৷ তারকাদের উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া রণবীরের অভিনয়কে ঘিরে বাড়তে থাকা আলোচনার পালে নতুন হাওয়া দিয়েছে ৷ অনেকেই ইতিমধ্যেই তাঁর এই অভিনয়কে কেরিয়ারের অন্যতম সেরা কাজ হিসেবে অভিহিত করছেন। পরিচালক রাম গোপাল বর্মা অবশ্য নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এক ভিন্নধর্মী মন্তব্য করেছেন ৷ তিনি বলেছেন, "যারা ছবিটি দেখেছেন, তারা কেবল এটিকে পছন্দই করেননি, আক্ষরিক অর্থেই ছবিটিকে বিয়ে করতে চেয়েছেন।"
তারকা থেকে সিনেমা সমালোচক, সকলের মন জয় করে নিয়েছে ধুরন্ধর 2 ৷ এখন বক্সঅফিসে টাকার সুনামী কেমন আসে, নজর থাকবে সেই দিকে ৷