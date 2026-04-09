বক্সঅফিসে 'ধুরন্ধর 2' ঝড়, ওটিটিতে কবে আসছে রণবীরের ব্লকব্লাস্টার সিনেমা ?

প্রেক্ষাগৃহের পর এবার ওটিটির পর্দায় হামজা অর্থাৎ জসকিরতকে আরও একবার দেখার অপেক্ষায় অনুরাগীরা ৷

ওটিটিতে কবে আসছে রণবীরের ব্লকব্লাস্টার সিনেমা ?
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 5:17 PM IST

হায়দরাবাদ, 9 এপ্রিল: পরিচালক আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' সিনে দুনিয়ায় আলোড়ন তুলেছে ৷ শুধুমাত্র বক্সঅফিসের একাধিকক রেকর্ড ভেঙেছে বলে নয়, বরং সিনেমার ওটিটি (OTT) মুক্তি নিয়েও আলোচনা বিস্তর ৷ রণবীর সিং অভিনীত স্পাই, অ্যাকশন সিনেমা বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছে চলতি বছর 19 মার্চ ৷ এখন পর্যন্ত 'ধুরন্ধর 2' গ্লোবালি 1 হাজার 650 কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে, যা 2026 সালের অন্যতম সর্বোচ্চ আয়কারি ছবির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৷ 'বাহুবলী 2: দ্য কনক্লুশন'-এর অভ্যন্তরীণ নেট আয়ের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে এই সিনেমা ৷ এবার দর্শকরা অপেক্ষ করছেন, 4 ঘণ্টার এই সিনেমা ফের একবার ওটিটি-র পর্দায় দেখার জন্য ৷

'ধুরন্ধর 2' কখন ও কোথায় দেখা যাবে?

বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পরপরই এটি 'জিও হটস্টার'-এ মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত ছবিটির মুক্তির তারিখ নিয়ে নির্মাতাদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। মূলত, অধিকাংশ বলিউড সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আট সপ্তাহের মধ্যে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলোতে চলে আসে। 'ধুরন্ধর 2'-এর ক্ষেত্রেও যদি একই প্রবণতা বজায় থাকে, তবে ধারণা করা যায় যে ছবিটি 29 মে মে অথবা 5 জুন ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মে চলে আসবে। প্রেক্ষাগৃহে সিনেমার দুর্দান্ত সাফল্যকেই এর ডিজিটাল মুক্তিতে দেরির অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

'ধুরন্ধর 2'-এর ওটিটি চুক্তি

পাশাপাশি, এই সিনেমা ওটিটি-তে আসার আগে আরও এক কারণে এসেছে শিরোনামে ৷ বাণিজ্য জগতের একটি সূত্র একটি সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছে, "প্রথম কিস্তি মুক্তির আগেই নেটফ্লিক্স চেয়েছিল, ধুরন্ধর সিনেমার দুটো পার্ট-ই এক সঙ্গে 175 কোটি টাকার বিনিময়ে কিনে নিতে। কিন্তু জিও স্টুডিওস প্রথম কিস্তি মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ৷ শুধুমাত্র দ্বিতীয় কিস্তির জন্যই 150 কোটি টাকার এক বিশাল চুক্তি নিশ্চিত করে। নেটফ্লিক্স প্রথম কিস্তিটি অধিগ্রহণের জন্য যে অর্থ প্রদান করেছিল, এটি তার প্রায় দ্বিগুণ।"

সূত্রের খবর, "জিও স্টুডিওস-এর প্রাপ্ত 150 কোটি টাকার অঙ্কটি গত কয়েক বছরের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম ডিজিটাল চুক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে ৷ বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো সাধারণত নতুন বিষয়বস্তু অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা ধীর গতি অবলম্বন করছে।"

'ধুরন্ধর 2' সম্পর্কে

'ধুরন্ধর 2' গতবছর ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়া 'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়েল। এই ছবিতে জসকিরাত সিং রাঙ্গির (যিনি হামজা আলি মঞ্জারি নামেও পরিচিত) কাহিনি ধরা পড়েছে ৷ একজন ছদ্মবেশী ভারতীয় এজেন্ট, যিনি পাকিস্তানে আন্ডারওয়ার্ল্ডে ঢুকে পড়ে ৷ সেখানে থেকে কীভাবে ভারতকে রক্ষা করে, তা উঠে আসে সিনেমায় ৷ হামজা ও জসকিরত চরিত্রে রণবীর সিং এককথায় অনবদ্য ৷

